Tesla’ya otopilot şoku: Ölümcül kazada suçlu bulundu, 243 milyon dolar tazminat ödeyecek!

Mahkeme, 2019’da otopilot modundayken yaşanan ölümcül kazada Tesla’yı “kısmen” suçlu buldu. Şirket, cezai ve maddi tazminatlarla birlikte toplamda 243 milyon dolar ödeyecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tesla’ya otopilot şoku: Ölümcül kazada suçlu bulundu, 243 milyon dolar tazminat ödeyecek!
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ABD’nin Miami şehrindeki bir mahkeme, 2019 yılında yaşanan ve bir kişinin ölümüne neden olan kazada Tesla’yı “kısmen” suçlu buldu. Webtekno’nun haberine göre, otomobil devi, kazanın otopilot teknolojisinin eksikliklerinden kaynaklandığı gerekçesiyle sorumlu tutuldu. Jüri kararıyla birlikte Tesla’nın toplamda 243 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

TESLA’YA 243 MİLYON DOLARLIK DEV CEZA

Mahkeme, otopilot sisteminin kazada etkili olduğu kanaatine vardı. Bu kapsamda Tesla’nın, 200 milyon dolar cezai tazminat ve 43 milyon dolar maddi tazminat olmak üzere toplamda 243 milyon dolar ödemesi gerektiğine karar verildi. Bu karar, Tesla’nın benzer davalarda genellikle suçsuz bulunduğu dikkate alındığında istisnai bir gelişme olarak öne çıktı.

Söz konusu kaza, 2019 yılında Florida eyaletinde meydana geldi. Tesla sahibi George McGee, o sırada aracını otopilot modunda kullanıyordu. Ancak sistemin gerektirdiği şekilde direksiyonu tamamen bırakmamış, aracı kontrol etmeye devam ediyordu. Fakat bir anda telefonunu yere düşürdü ve onu almak için eğildi. Bu esnada otopilot modundaki araç, 22 yaşındaki Naibel Benavides’in kullandığı araca çarptı. Genç kadın, çarpışma sonucu hayatını kaybetti.

SİSTEM KAZAYI ÖNLEMELİYDİ

Mahkemede yapılan değerlendirmede, “Sistemin arabayı koruması ve bu tarz durumlarda oluşabilecek ciddi kazaları engellemesi gerektiği” vurgulandı. Bu gerekçeyle otopilot teknolojisinin yeterince güvenli olmadığı ve kazaya neden olduğu sonucuna varıldı. Böylece Tesla, sürücünün dikkatsizliğiyle birlikte teknolojik eksiklik nedeniyle de sorumlu tutuldu.

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