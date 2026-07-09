Ticaret Bakanı Bolat'tan otomotiv sektörü açıklaması: Avrupa'da birinci sıradayız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi, otomotiv endüstrisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) İhracat Ödülleri Töreni'nde, dış pazarlarda gösterdikleri üstün performansla öne çıkan firmalara ödülleri takdim edildi. Törene Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OİB Başkanı Kemal Yazıcı, TİM Başkan Vekili Baran Çelik, ihracatçı firma yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Bolat, törenin açılışında Türkiye'nin araç üretimindeki küresel konumuna dikkat çekerek, "Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarına göre dünyada dokuzuncu, Avrupa'da birinci sıradayız. Otobüs üretiminde ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada bulunuyoruz" dedi.

Otomotiv sanayisinin Türkiye ekonomisindeki sürükleyici rolüne değinen Bolat, sektörün büyüme dinamiklerini rakamlarla ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl elde edilen ihracat gelirlerine dikkat çeken Bolat, "Hükümetimizin son 23 yılda Türkiye ekonomisini düzenli ve istikrarlı şekilde büyütmeyi başarması, otomotiv sektörünü de olumlu etkiledi. Geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracatla sektörümüz, sektörel bazda ilk sırada yer aldı. Otomotiv sektörü, Avrupa'nın beşinci büyük sektörü konumunda bulunuyor. Türkiye ise otomotiv üretiminde dünyada 13'üncü büyük üretim üssü konumuna ulaştı. Avrupa'da beşinci, dünyada 13'üncü sıradayız. Sektörümüz, Türkiye'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 273 milyar dolarlık toplam ihracatın yüzde 15'inden fazlasını tek başına karşıladı." ifadelerini kaydetti.

AVRUPA'YI SOLLADI, KÜRESEL LİGE DAMGA VURDU

Otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık dış satımla Türkiye'nin genel ihracat pastasında yüzde 15'in üzerinde bir dilime sahip olduğunu hatırlatan Bolat, alt kırılımlara ilişkin detayları paylaştı. Sektörel gelirin dağılımına vurgu yapan Bolat, "Bu rakamın 25 milyar doları ana sanayiden, 17,1 milyar doları ise tedarik ve yan sanayiden gelmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle otobüs ve hafif ticari araç segmentinde dünya devleriyle rekabet ettiğini belirten Bolat, "Hafif ticari araç üretiminde 2025 yılı üretim rakamlarına göre dünyada dokuzuncu, Avrupa'da birinci sıradayız. Otobüs üretiminde ise dünyada dördüncü, Avrupa'da birinci sırada bulunuyoruz. Bunlar gerçekten önemli başarılar. Binek otomobil üretiminde de Türkiye, Avrupa'da beşinci, dünyada ise 13'üncü büyük üretim üssü konumundadır." dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TARİHİ EŞİK AŞILDI

Törende, Türkiye ekonomisinin genel gidişatına ve makroekonomik hedeflere de geniş yer ayrıldı. Türkiye ekonomisinin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini koruduğunu ve toplam ekonomik büyüklüğün 1 trilyon 640 milyar dolara ulaştığını bildiren Bolat, haziran ayı dış ticaret verilerini katılımcılarla paylaştı. Haziran ayında mal ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış göstererek 25 milyar dolara çıktığı ve bunun tüm zamanların en yüksek haziran ayı rakamı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Bakan Bolat, "Yıllıklandırılmış verilere göre haziran sonu itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız yüzde 4,1 artışla 278 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu için belirlediğimiz 282 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için geriye sadece 4 milyar dolarlık artış kaldı. Hizmet ihracatını da dahil ettiğimizde ise haziran sonu itibarıyla son 12 aylık ihracatımız 400,3 milyar dolara ulaşarak 400 milyar dolar eşiğini aştı." ifadelerini kaydetti.