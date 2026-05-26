Ticaret Bakanlığı duyurdu: Otomotiv sektörü 2025'te cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı

Türkiye ekonomisinin öncü sektörlerinden otomotiv endüstrisi, geçtiğimiz yılı tarihi bir başarıyla kapattı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeye göre sektör, bir önceki yıla kıyasla büyüme ivmesini koruyarak toplam 41,5 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştı. Bu üretim ve satış rakamıyla lider konumunu sürdüren otomotiv sanayisi, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat seviyesine ulaşarak rekor kırdı.

ASLAN PAYI AVRUPA BİRLİĞİ'NİN: 190 ÜLKEYE SATIYORUZ

Küresel tedarik zinciri dönüşümlerine ve teknolojik değişimlere hızlı uyum sağlayan Türk otomotiv sanayisi, pazar ağını genişletmeye devam ediyor. Bakanlık verilerine göre sektör, ürettiği araçları 190’dan fazla ülkeye ve serbest bölgeye ihraç etti. Gerçekleştirilen bu devasa ihracatın yüzde 70’inden fazlası ise Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı.

DÜNYADA 12'NCİ SIRADAYIZ

Türkiye, motorlu taşıt üretim hacmiyle küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırdı. Açıklanan verilere göre Türkiye, motorlu taşıt üretiminde dünya genelinde 12'nci sırada yer alırken, Avrupa'da 5'inci sıraya oturdu. Ticaret Bakanlığı, ticari araç üretimindeki liderliğe özellikle dikkat çekerek durumu "Hafif ticari araç üretiminde Türkiye Avrupa’da birinci" ifadeleriyle kamuoyuna duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, elde edilen başarının ardından sektörün 2026 yılı ve sonrası için daha yüksek hedeflere odaklandığını bildirdi. Bu kapsamda endüstri genelinde yeşil dönüşüm, batarya teknolojileri ve yazılım odaklı mobilite çözümlerine yönelik çalışmalar hız kazandı.

Bakanlık, 2026 yılında yeni rekorların kırılması amacıyla mevcut destek programlarıyla otomotiv sektörünün yanında olmaya devam edeceğini ve sektörün tüm imkanlarla destekleneceğini belirtti.