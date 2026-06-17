Togg almak isteyenlere müjde! 900 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, haziran ayına özel hazırladığı finansman kampanyasını duyurdu.
Şirketin tüm haziran ayı boyunca geçerli olacağını açıkladığı ödeme koşulları, tercih edilen modele ve donanım seviyesine göre farklılık gösteriyor.
SUV segmentinde yer alan T10X modelinin V2 donanımı için 650 bin TL, serinin en üst versiyonu olan T10X 4More donanımı için ise 900 bin TL limitli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor.
Bireysel müşterilerin yanı sıra şirket ve filo alımı yapacak kurumsal alıcılar için de finansman paketleri devrede bulunuyor. Kurumsal müşteriler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen kredi limitleri çerçevesinde araç bedelinin tamamına kadar finansman desteğinden faydalanabiliyor.
Kurumsal alımlarda kullanılacak kredilerin aylık taksit tutarları, tercih edilen modele ve oluşturulan vade yapısına bağlı olarak 54 bin TL ile 136 bin TL arasında değişiyor.
Kampanya süresince geçerli olacak her iki modelin donanım paketlerine göre satış bedelleri de netleşti. Modellerin güncel fiyatları şu şekilde sıralanıyor:
TOGG T10X Fiyatları:
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 870 bin TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 180 bin TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
T10X V2 4More: 3 milyon 218 bin TL
TOGG T10F Fiyatları:
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 885 bin TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 196 bin TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 371 bin TL
T10F V2 4More: 3 milyon 218 bin TL