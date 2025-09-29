Togg Avrupa sahnesinde! Almanya fiyatları açıklandı
Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, ihracat yolculuğuna Almanya’dan başladı. Şirket, Münih’te düzenlenen lansmanda T10X ve T10F modellerinin satış fiyatlarını duyurdu ve teslimatların Ocak 2026’da başlayacağını açıkladı.
Türkiye’nin otomobil girişimi Togg, ihracat serüvenine Almanya ile resmen adım attı. Şirket, Avrupa pazarına giriş kapsamında ilk etapta Almanya’daki fiyatlandırmayı duyurdu.
Almanya’da satışa çıkacak T10X ve T10F modelleri için teslimatların Ocak 2026 itibarıyla yapılacağı bildirildi.
Togg’un Almanya’da satışa sunacağı modellerin fiyatları aynı seviyede belirlendi. Açıklanan listeye göre:
V1 donanım, standart menzil, arkadan itişli: 34 bin 295 Euro
V1 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 40 bin 118 Euro
V2 donanım, uzun menzil, arkadan itişli: 41 bin 200 Euro
Münih’te gerçekleştirilen lansmanda, Togg’un güvenlik performansı da öne çıktı. T10X ve T10F modellerinin Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız aldığı açıklandı.
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, lansmanda yaptığı açıklamada şirketin Avrupa’daki hedeflerini paylaştı. Karakaş, Almanya’daki başarıyı diğer ülkelerde de sürdürmeyi ve deneyimleri Fransa ile İtalya’ya taşımayı amaçladıklarını söyledi.