Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli araç belli oldu

Elektrikli otomobillerin pazardaki etkinliği artarken, Togg tarafından yapılan kampanyaların satış grafiklerine olumlu yansıdığı görüldü. Sıralamada genellikle 2 milyon TL bandındaki araçlar ağırlıkta yer aldı. Zirvedeki iki markanın ardından gelen alternatif modeller ise 4 bin ile 9 bin adet aralığında satış rakamlarına ulaştı.