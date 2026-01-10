Türkiye'de en çok satan 10 elektrikli araç belli oldu
Türkiye otomobil pazarında 2025 yılına ait veriler netleşti. Elektrikli araçlara olan talep artarak devam ederken, yılın en çok satanları listesinde Tesla ve Togg arasındaki rekabet dikkat çekti. Özellikle Togg'un T10F modeliyle listede aldığı sıra görenleri şaşırttı.
Türkiye otomobil pazarında elektrikli modellerin payı yükselmeye devam ediyor. 2025 yılı verilerine göre, özellikle şehir içi kullanımda sundukları düşük maliyet avantajı ve çevreci yapıları, tüketicilerin tercihlerini bu yöne kaydırmasında etkili oldu.
ZİRVEDE TESLA, TAKİPTE YERLİ ÜRETİM VAR
Açıklanan satış rakamlarına göre 2025 yılında listenin zirvesinde Tesla yer aldı. Marka, yılın ilk döneminde 30 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirdi. Lideri, 27 bin satış adedini aşan performansıyla yerli üretim Togg takip etti. Togg, listeye iki farklı modeliyle girerken, Togg T10F modelinin sıralamadaki yeri dikkat çekti.
Elektrikli otomobillerin pazardaki etkinliği artarken, Togg tarafından yapılan kampanyaların satış grafiklerine olumlu yansıdığı görüldü. Sıralamada genellikle 2 milyon TL bandındaki araçlar ağırlıkta yer aldı. Zirvedeki iki markanın ardından gelen alternatif modeller ise 4 bin ile 9 bin adet aralığında satış rakamlarına ulaştı.
LİSTE BELLİ OLDU
aracfiyatcom tarafından derlenen verilere göre, işte Türkiye’de 2025 yılında en çok satılan 10 elektrikli otomobil:
10. Ioniq 5 – 4.186 adet – 2.435.000 TL
9. Seal U – 4.522 adet – 2.489.000 TL
8. Frontera – 5.765 adet – 1.838.000 TL
7. Atto 3 – 6.346 adet – 2.209.000 TL
6. EV3 – 7.654 adet – 2.095.000 TL
5. Torres – 8.416 adet – 2.430.000 TL
4. Countryman – 9.418 adet – 2.490.700 TL
3. T10F – 11.437 adet – 1.886.000 TL
2. T10X – 27.583 adet – 1.870.000 TL
1. Model Y – 31.509 adet – 2.349.300 TL