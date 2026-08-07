Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var...
Türkiye'de ikinci el ve özel ithalat yoluyla satışa sunulan süper otomobillerin fiyatları 100 milyon TL barajını aştı. İşte en pahalı 10 model...
Türkiye otomobil pazarında ikinci el ve özel ithalat yöntemiyle alıcısını bekleyen süper otomobillerin etiket fiyatları yüz milyonlarca liraya ulaşıyor. Satışa sunulan markalar arasında Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin ve Rolls-Royce gibi dünya devleri bulunuyor.
Sınırlı sayıda bulunan bu özel araçlar; yüksek performans kapasiteleri, özel üretim detayları ve Türkiye'deki kısıtlı arz seviyesi nedeniyle pazarın en yüksek fiyatlı seçeneklerini oluşturuyor.
100 MİLYON LİRALIK BARAJI AŞTILAR
Farklı modellerden oluşan ve Türkiye'deki en pahalı 10 otomobili bir araya getiren listede fiyatlar 87 milyon TL'den başlayarak 122 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Listede yer alan ve satışa çıkarılan en pahalı otomobillerin fiyatları halihazırda 100 milyon TL sınırını aşmış durumda.
İşte Webtekno'nun derlemesine göre en pahalı 10 otomobil...
10. McLaren 720S
87 milyon TL
9. Ferrari SF90 Spider
87,75 milyon TL
8. Rolls-Royce Phantom
90 milyon TL
7. Aston Martin Vanquish
92,5 milyon TL
6. Ferrari 488 Pista
95 milyon TL
5. Ferrari Purosangue
105 milyon TL
4. Ferrari 12Cilindri Spider
109 milyon TL
3. Ferrari 812 GTS
110 milyon TL
2. Lamborghini Revuelto
112 milyon TL
1. Ferrari 849 Testarossa
122 milyon TL