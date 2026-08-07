Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var...

100 MİLYON LİRALIK BARAJI AŞTILAR

Farklı modellerden oluşan ve Türkiye'deki en pahalı 10 otomobili bir araya getiren listede fiyatlar 87 milyon TL'den başlayarak 122 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Listede yer alan ve satışa çıkarılan en pahalı otomobillerin fiyatları halihazırda 100 milyon TL sınırını aşmış durumda.