Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var...

Türkiye'de ikinci el ve özel ithalat yoluyla satışa sunulan süper otomobillerin fiyatları 100 milyon TL barajını aştı. İşte en pahalı 10 model...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 1

Türkiye otomobil pazarında ikinci el ve özel ithalat yöntemiyle alıcısını bekleyen süper otomobillerin etiket fiyatları yüz milyonlarca liraya ulaşıyor. Satışa sunulan markalar arasında Ferrari, Lamborghini, McLaren, Aston Martin ve Rolls-Royce gibi dünya devleri bulunuyor.

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 2

Sınırlı sayıda bulunan bu özel araçlar; yüksek performans kapasiteleri, özel üretim detayları ve Türkiye'deki kısıtlı arz seviyesi nedeniyle pazarın en yüksek fiyatlı seçeneklerini oluşturuyor.

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 3

100 MİLYON LİRALIK BARAJI AŞTILAR

Farklı modellerden oluşan ve Türkiye'deki en pahalı 10 otomobili bir araya getiren listede fiyatlar 87 milyon TL'den başlayarak 122 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Listede yer alan ve satışa çıkarılan en pahalı otomobillerin fiyatları halihazırda 100 milyon TL sınırını aşmış durumda.

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 4

İşte Webtekno'nun derlemesine göre en pahalı 10 otomobil...

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 5

10. McLaren 720S

87 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 6

9. Ferrari SF90 Spider

87,75 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 7

8. Rolls-Royce Phantom

90 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 8

7. Aston Martin Vanquish

92,5 milyon TL 

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 9

6. Ferrari 488 Pista

95 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 10

5. Ferrari Purosangue

105 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 11

4. Ferrari 12Cilindri Spider

109 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 12

3. Ferrari 812 GTS

110 milyon TL

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 13

2. Lamborghini Revuelto

112 milyon TL 

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Türkiye'deki en pahalı 10 otomobil dudak uçuklattı! Listenin zirvesinde tam 122 milyon liralık o model var... - Resim: 14

1. Ferrari 849 Testarossa

122 milyon TL

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