Volvo'dan binlerce araç için uyarı: Emniyet kemeri arızası nedeniyle geri çağırdılar

Güvenlik teknolojilerinde öncü olan Volvo, ABD’de 1.355 aracı emniyet kemeri arızası sebebiyle geri çağırma kararı aldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Otomotiv dünyasında güvenliğin sembol markalarından Volvo, ABD’de ciddi bir geri çağırma süreci başlattı. Şirket, toplam 1.355 aracını emniyet kemeri arızası nedeniyle servise çağırıyor.

Volvo’nun açıklamasına göre bazı modellerde kullanılan emniyet kemeri geri sarıcılarında (retractor) üretim hatası tespit edildi. Bu parçalarda bulunan burulma çubuğu (torsion bar) hasarlı olabiliyor. Bir kaza anında bu çubuk işlevini yerine getirmezse, omuz kısmındaki kemer serbest şekilde açılarak yolcunun sabitlenmesini engelleyebilir ve yaralanma riskini artırabilir.

SORUN TEDARİKÇİDEN KAYNAKLANDI

Volvo, problemin kendi üretim hattından değil, yan tedarikçiden kaynaklandığını duyurdu. İmalat sırasında parçaların sıkışması burulma çubuklarını zedelemiş olabilir. Marka, hatanın tedarikçinin üretim sürecinden kaynaklandığını özellikle vurguladı.

