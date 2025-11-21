Yarın başlıyor! Milyonluk arabalar bir gecede 500 bin TL zamlanacak

Örnek bir hesaplamayla: Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca uygulanan yüzde 25'lik ek vergi (250 bin lira), ÖTV ve KDV'ye dâhil ediliyor. 250 bin liralık ek verginin üzerine uygulanacak olan ÖTV (örneğin yüzde 80) ve KDV (yüzde 20) eklendiğinde, bu 250 bin liralık artış tutarı toplamda 540 bin liraya kadar yükselebiliyor.