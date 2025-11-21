Yarın başlıyor! Milyonluk arabalar bir gecede 500 bin TL zamlanacak
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunmayan ülkelerden ithal edilen binek araçlara uygulanacak ek gümrük vergisi uygulaması yarın devreye giriyor.
Otomobil piyasasında kampanyaların hız kesmediği yıl sonunda, bazı markaların fiyatlandırma politikalarını olumsuz etkileyecek kritik bir gelişme yaşanıyor.
NTV'nin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen binek otomobil ithalatına yönelik ek vergi uygulaması yarın yürürlüğe giriyor. Bu vergi artışının, bazı markaların perakende satış fiyatlarını 500 bin liraya kadar yükseltmesi bekleniyor.
Alınan karar, geçtiğimiz Eylül ayında duyurulmuştu. Buna göre, mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisinin üzerine, araç tipine bağlı olarak ilave ek vergi kuralı getirilmişti.
İthalatçı firmalara, ellerindeki araçları sorunsuz satabilmeleri için iki aylık süre tanınmıştı ve bu süre dolmak üzere.
YENİ EK VERGİ ORANLARI DETAYLARI
Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar, araçların motor ve tahrik teknolojisine göre şu şekilde belirlendi:
Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): Yüzde 25 ek vergi (minimum 6 bin dolar).
Plug-in Hibrit (PHEV): Yüzde 30 ek vergi (minimum 7 bin dolar).
Tam Elektrikli (BEV): Yüzde 30 ek vergi (minimum 8 bin 500 dolar).
ZAMDAN ETKİLENECEK BAŞLICA MODELLER
Yeni gümrük vergisi düzenlemesi, özellikle Türkiye pazarında sorunsuzluğuyla tanınan Japon otomobillerinin bazı modellerini doğrudan etkileyecek.
Honda: Markanın neredeyse tüm modellerinin fiyatı yükselecek. Civic, Jazz, CR-V, HR-V modellerinde fiyat artışı bekleniyor.
Toyota: Türkiye'de üretimi yapılan Corolla ve CH-R modelleri ile Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modeller vergi artışından nasibini alacak. Bu kapsamda Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado modellerinin fiyatları yükselecek.
Nissan: Markanın popüler SUV modeli X-Trail vergi artışı nedeniyle zamlanacak.
Subaru: Forester ve Crosstrek modelleri ek vergiden etkilenecek.
Lexus: Markanın satıştaki tüm modelleri ek vergiye tabi olacak: LBX, NX, RX ve LM.
FİYAT ARTIŞI NASIL HESAPLANIYOR?
Ek verginin, aracın nihai satış fiyatına yansıması, uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) nedeniyle katlanarak artacak.
Örnek bir hesaplamayla: Matrahsız fiyatı 1 milyon lira olan bir araca uygulanan yüzde 25'lik ek vergi (250 bin lira), ÖTV ve KDV'ye dâhil ediliyor. 250 bin liralık ek verginin üzerine uygulanacak olan ÖTV (örneğin yüzde 80) ve KDV (yüzde 20) eklendiğinde, bu 250 bin liralık artış tutarı toplamda 540 bin liraya kadar yükselebiliyor.
Otomobil markaları, ithalatlarını ek vergiye tabi olmayan ülkelerden (AB veya STA olan diğer ülkeler) gerçekleştirebilme imkânı bulurlarsa, mevcut avantajlı fiyatlarından satış yapmaya devam edebilecekler. Aksi takdirde, uygulanacak agresif fiyatlandırmalar, markaların rekabet ortamından uzaklaşmasına ve tercih edilmemesine neden olabilir.
Sektörde bazı distribütörlerin, rekabet güçlerini korumak adına vergi artışının bir kısmını karlarından karşılamayı göze alarak araç getirmeye devam edeceği konuşuluyor. Emsal modellerden neredeyse 500 bin lira daha yüksek fiyatlarla satılma ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, distribütörlerin alternatif ithalat kaynaklarına yönelerek hızlı aksiyon alması gerekecek.
ZAM ÖNCESİ MEVCUT SATIŞ FİYATLARI
Fiyatların yarından itibaren değişmesi beklendiğinden, bazı modellerin güncel perakende satış fiyatları (TL) şöyle:
Toyota Corolla Cross Hybrid: Flame e-CVT 2 milyon 435 bin TL, Passion e-CVT 2 milyon 544 bin TL.
Toyota RAV4 Hybrid: 2.5 4x4 Passion X-Pack e-CVT 5 milyon 639 bin TL.
Toyota Land Cruiser Prado: 2.8 D-4D A/T 12 milyon TL.
Honda Jazz: 1.5L Hibrit otomatik Elegance 1 milyon 730 bin TL.
Honda HR-V HEV: Elegance 2 milyon 330 bin TL, Style+ 2 milyon 950 bin TL.
Honda Civic: Elegance+ 2 milyon 360 bin TL, Executive+ 2 milyon 690 bin TL.
Honda CR-V: Advance 6 milyon 150 bin TL.
Nissan X-Trail: 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2 milyon 899 bin TL.
Subaru Crosstrek: e-BOXER 3 milyon 249 bin 900 TL.
Subaru Forester: e-BOXER 4 milyon 499 bin TL.
Lexus LBX: 2 milyon 800 bin TL ile 3 milyon 265 bin TL arasında.
Lexus NX Hybrid: 7 milyon 450 bin TL ile 9 milyon 180 bin TL arasında.
Lexus RX Hybrid: 9 milyon 945 bin TL ve 10 milyon 850 bin TL aralığında.
Lexus LM Hybrid: 16 milyon 315 bin TL’den başlayan fiyatlarla.