Yeni Citroën C5 Aircross Türkiye yollarında: İşte fiyatı ve özellikleri!

Plus ve Max olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle gelen yeni C5 Aircross, hem güçlü ve prestijli duruşuyla hem de verimliliği destekleyen aerodinamik çizgileriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İç mekandaki gelişmiş konfor donanımlarıyla öne çıkan bu araç, üst düzey bir SUV ile seyahat etme hissini zirveye taşıyor. Kabin, adeta bir koza atmosferi yaratmak üzere tasarlanan C-Zen Lounge mimarisine sahip. Bu kusursuz mimari; üst seviye arka koltuk genişliği, cömert bir bagaj hacmi, dikey tasarıma sahip göz alıcı 13 inçlik dokunmatik ekran ve genişletilmiş Head-up Display gibi özelliklerle destekleniyor.

ÇİFT ELEKTRİKLİ SEÇENEK

Müşterilere geniş bir yelpazede seçim özgürlüğü sunan yeni C5 Aircross, hibrit veya tamamen elektrikli olmak üzere farklı güç-aktarma sistemleri arasından tercih yapma imkânı sağlıyor. Tamamen elektrikli versiyonu, 502 km ortalama menzili ile mobilite gereksinimlerini fazlasıyla karşılarken, hayatı kolaylaştıran ve güvenliği artıran sürüş destek sistemleriyle ek güvenlik sunuyor. C-SUV pazarında yeni bir boyut açan ve Türkiye'nin en çok tercih edilen segmentine giren yeni C5 Aircross, markanın yeni amiral gemisi olarak bilgi birikimini temsil ediyor ve 2024 sonbaharında Paris Otomobil Fuarı'nda sergilenen Concept modelinin tüm vaatlerini yerine getiriyor.

Yeni C5 Aircross'un güçlü ve kaslı tasarımında aerodinamik hatlar belirginleşiyor. Bu modelin vaat ettiği konfor, C-SUV sınıfı için yeni bir standart belirliyor; motor seçeneğinden bağımsız olarak her zaman ferah bir yaşam alanı ve geniş bir bagaj hacmi sunan kabin, maksimum konfor vadediyor. Ayrıca, Max donanımlı versiyonlarda yer alan Citroën Matrix LED ön farlar, yolculukları hem daha konforlu hem de daha güvenli kılıyor.

Yeni C5 Aircross’un Türkiye pazarına sunulmasının marka için ileriye dönük önemli bir aşama olduğunu belirten Citroën Marka Direktörü Bora Duran, hedeflerini şöyle ifade etti: “2025 yılı sonunda gerek toplam satış gerekse pazar payı bakımından Citroën markasının Türkiye’deki tarihi rekoruna imza atmaya hazırlanıyoruz. Bu seneyi tüm binek modellerimizi yenilemiş olarak tamamlayacağız. Bu yeni model serisinin sonuncusunu da aralık ayı itibarıyla pazara sunduğumuz yeni C5 Aircross modelimiz oluşturuyor. Artık markamız elektrikli araçlara, teknolojiye daha yoğunlaşmış bir marka olarak öne çıkıyor. Bunun en somut ve en yeni örneğini de yeni Citroën C5 Aircross temsil ediyor. Yeni C5 Aircross’un gelişiyle beraber markamızın prestij algısını daha yukarıya taşıyor olacağız.”

AERODİNAMİK TASARIMLI, GÜÇLÜ VE GENİŞ SUV

Yeni C5 Aircross, yolda kaslı bir duruşa sahip tasarımı, optimize edilmiş aerodinamik yapısı ve geniş iç mekânı ile öne çıkıyor. Citroën tasarımcıları, yeni C5 Aircross'un her parçasını hem tasarımı hem de verimliliği optimize etme hedefiyle tasarladı. Yeni C5 Aircross, önceki daha yuvarlak hatlı profilinden uzaklaşarak Citroën'in yeni tasarım dilinin güçlü ve keskin hatlarını benimsiyor. STLA Medium platformu sayesinde C5 Aircross'un yüksekliği 1,69 metre olarak kalıyor. Böylece daha iyi hava akışı sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda iç mekân hacmini artırıyor ve 200 mm yerden yüksekliği de koruyor. Bu gelişim müşterilere kazanım sağlıyor ve yakıt tüketimine olumlu etki ediyor. Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde yeni C5 Aircross mükemmel bir denge kazanırken, aynı zamanda oldukça cömert boyutlar ortaya koyuyor: 4.652 mm uzunluk (+152 mm) ve 1.936 mm genişlik (+77mm). Aks mesafesi, önceki C5 Aircross ile kıyaslandığında 54 mm artarak 2.784 mm'ye ulaşıyor. Bu artışın neredeyse tamamı arka koltuk yolcularının diz mesafesine yansıyor. Bu platform, tasarım açısından Citroën'de bir ilk olan ve elektrikli seçenekte opsiyonel olarak sunulan 20 inçlik Obsidyen alaşım jantlarla birlikte 740 mm (+20 mm) tekerlek çevresi sağlıyor. Bu jantlar, otomobilin yan cephe tasarımına ekstra güç katıyor. En güncel Citroën modellerinin tasarım imzası niteliğindeki renkli klipsler yeni C5 Aircross’ta da yer alıyor ve bununla birlikte opsiyonel çift renk tavan seçeneği, otomobilin görsel kimliğine kişiselleştirilmiş bir görünüm katıyor.

İÇ MEKANDA MAKSİMUM KONFOR: BİR OTURMA ODASI GİBİ

Citroën, yeni C5 Aircross'u pazardaki en konforlu C segment aile tipi SUV modeli olarak konumlandırıyor. İç mekân, yolcuların ve sürücünün hayatını kolaylaştırmayı ve kendilerini iyi hissedecekleri bir atmosfer yaratmayı amaçlayan C-Zen Lounge mimarisi prensiplerine göre tasarlandı. Marka, yolcuların adeta bir oturma odasında oturuyormuş gibi hissetmesini hedefliyor.

Ön konsol, ev ortamı hissi veren uzun ve yatay "Kanepe Tasarımı"na sahip. Ön konsolun alt kısmı ve kapı panelleri, yumuşak ve kaliteli bir kumaş malzemeyle kaplanarak gerçek bir koza hissi veren homojen ve konforlu bir atmosfer yaratıyor. Konsolda ve koltuklarda yer alan renkli detaylar, aracın dışındaki renk klipslerine gönderme yaparak bir bütünlük oluşturuyor.

Standart olarak sunulan yeni Citroën Advanced Comfort koltuklar, emsalsiz bir konfor seviyesi sunuyor. Max donanım seviyesinde 8 farklı ayara sahip elektrikli ön koltuklar; ısıtma, soğutma ve sekiz programlı masaj işlevi ile en üst düzeyde konfor sağlıyor. Aracın arkasında oturan yolcular da Citroën Advanced Comfort®'un tüm özelliklerinden yararlanıyor. Buna yüksek kaliteli koltuklar da dahil. Özellikle uzun yolculuklarda optimum konfor için arka koltuk sırtları 21° ile 33° arasında eğim ayarına sahip. Ayrıca Max donanım seviyesinde ısıtmalı direksiyon simidi ve arka koltuklar için opsiyonel ısıtma özelliği de sunuluyor. Bununla birlikte opsiyonel “Gelişmiş kabin içi hava kalite sistemi” dış hava kirliliğini tespit ediyor ve kabin içerisindeki hava sirkülasyon modunu otomatik olarak ayarlayarak filtreliyor. Max donanımlı versiyonda yer alan soğutma özellikli orta konsol da burada soğuk içeceklerin daha uzun süre soğuk kalmasına yardımcı oluyor. Plus versiyonundan itibaren standart olarak sunulan ve 8 farklı renk arasından seçim yapmaya olanak tanıyan ambiyans aydınlatma ise iç mekandaki premium hissiyatı pekiştiriyor.

YÜKSEK GÜVENLİK İÇİN MAKSİMUM GÖRÜŞ

Sürüş konforu ve güvenliği için gece görüşünün en iyi seviyede olması hayati önem taşıyor. Yeni C5 Aircross, Max donanım seviyesinde sunulan Citroën Matrix LED farlarla hem kendi sürücüsüne hem de karşı yönden gelen araçların sürücülerine kolaylık sağlıyor. Işık seviyesi düştüğünde sistem, yoldaki diğer kullanıcıların gözünü kamaştırmadan her an tamamen aydınlık far hüzmeleriyle bir sürüş ortamı temin ediyor.

Her bir far ünitesi, tespit edilen diğer araçlara bağlı olarak otomatik olarak açılıp kapanabilen 20 LED içeriyor. Bu LED'ler, diğer kullanıcıları rahatsız etmeden C5 Aircross sürücüsüne optimum görüş sağlamak amacıyla ışık hüzmesini olabildiğince hassas şekilde ayarlıyor. Gelişmiş Citroën Matrix LED sistemi, aynı zamanda yol işaretlerini algılayarak ışık yoğunluğunu azaltıyor ve sürücünün far yansıması nedeniyle gözlerinin kamaşmasını önlüyor.

GENİŞ İÇ HACİM VE REKOR DEPOLAMA ALANLARIYLA AİLE DOSTU C-SUV

Citroën'in DNA'sına sadık kalan yeni C5 Aircross, aile ile yapılan yolculukları daha kolay ve daha konforlu hale getirmek için tasarlandı. Yeni C5 Aircross, 2,78 metre aks mesafesi sayesinde segmentinde standartları belirleyen bir iç mekân sunuyor ve mevcut versiyonuna kıyasla önemli bir iyileştirme gösteriyor. Hem ön hem de arkada oturan yolcular, geniş panoramik açılabilir cam tavanın (1.069 x 720 mm) sağladığı ferah ve aydınlık ortamın keyfini sürebiliyor. Verimli tasarım ve Stellantis STLA-Medium platformunun kazanımları sayesinde çok enerjili bir konsept ile yollara çıkan yeni C5 Aircross, arka koltuklar kullanımda iken 565 litre (VDA) arka koltuklar katlandığında ise 1.668 litre seviyesinde geniş bir bagaj hacmi sunuyor. C5 Aircross, eller serbest açma ve kapama özelliğine sahip elektrikli bir bagaj kapağı ile donatılabiliyor. Bagaj zemini 75 litre depolama alanı oluşturacak şekilde iki farklı yüksekliğe ayarlanabiliyor. Ek depolama alanlarının hacmi 40 litreye ulaşıyor ve bu segmentte bir rekor teşkil ediyor.

Yeni C5 Aircross’un teknolojik donanımları, markanın uzmanlığını yansıtan en ileri sürüş ve park destek sistemleriyle tamamlanıyor. Güvenliği artırmak üzere Arka Çapraz Uyarı Sistemi ve Genişletilmiş Kör Nokta Algılama gibi önemli sistemler araçta bulunuyor. Ayrıca, donanım seviyesine bağlı olarak devreye giren Çevre Görüş Sistemi de mevcut. Bu sistem, 8 park sensörüne ek olarak, geri vitese geçilir geçilmez otomatik olarak etkinleşen kameralardan oluşuyor.

HİBRİT VE ZENGİN MOTOR SEÇENEKLERİ

Citroën, yeni C5 Aircross’un zengin motor yelpazesiyle Türkiye pazarındaki müşterilerin farklı taleplerine cevap veriyor. Marka, bu çok enerjili strateji ile müşterilere kendi seçimlerini yapma özgürlüğü tanıyor ve elektrikli dönüşümü aktif olarak destekliyor.

Yeni C5 Aircross Hybrid’de kullanılan 48V hibrit teknolojisi, harici şarj gerektirmiyor. Bu sistem; düşük CO2 emisyonları, düşük yakıt tüketimi ve buna bağlı olarak düşük kullanım maliyeti avantajlarını, karma WLTP döngüsünde ortalama 950 kilometre gibi uzun bir menzil ve kullanım kolaylığıyla birleştiriyor.

C5 Aircross Hybrid 145, özellikle şehir içinde sürüş süresinin yüzde 50'ye varan oranında elektrikli modda kullanılabiliyor. Bu teknoloji, hibrit kullanım için optimize edilmiş yeni nesil 136 HP (100 kW) 1,2 litre 3 silindirli turbo motoru, sürücü koltuğunun altında bulunan 0,9 kWsa kapasiteli batarya ile beslenen 12 HP / 9 kW (maksimum 28 HP / 21 kW) sabit mıknatıslı senkron elektrik motoruyla birleştiriyor.

Bu entegrasyon sayesinde araç, 145 HP kombine güç sunuyor. Elektrik motoru doğrudan yeni 6 ileri eDCS çift kavramalı otomatik şanzımana entegre edilmiş durumda. İki motorun yönetimi tamamen otomatik olup sürücü için şeffaf bir süreç sunuyor. Düşük hızlarda hızlanma sırasında elektromotor içten yanmalı motoru desteklerken, sabit hızlarda ise iki motor yakıt tüketimini optimize etmek üzere birlikte çalışıyor.

STLA MEDIUM İLE GELEN TAMAMEN ELEKTRİKLİ VERSİYON

Yeni C5 Aircross Hybrid 145, şehir içinde ve manevra yaparken bataryanın şarj seviyesi dahilinde elektrik modunda çalışabiliyor. Yavaşlama sırasında batarya otomatik olarak şarj oluyor. Yeni C5 Aircross Hybrid 145, bu özellikleri sayesinde hibrit olmayan benzinli bir modele kıyasla yakıt tüketimini yaklaşık yüzde 15, optimize edilmiş aerodinamiği sayesinde ise önceki nesil C5 Aircross Hybrid 145'e kıyasla yüzde 4 oranında azaltıyor. Citroën, yeni C5 Aircross’ta tamamen elektrikli bir versiyon da hazırladı. STLA Medium platformunun sağladığı esneklikle yeni ë-C5 Aircross, tamamen elektrikli motorla sunuluyor. 210 HP/157 kW motor ve 73 kWsa batarya ile 502 kilometre menzil sunuyor. Bununla birlikte şehir içinde 640 km’ye varan bir sürüş menziline de olanak tanıyor. Aracın %20’den %80’e şarj süresiyse şöyle: 7,4 kW tek fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 6 saat 45 dakika, 11 kW üç fazlı bir duvar tipi şarj cihazı ile 4 saat 30 dakika, 160 kW ultra hızlı şarj ile 30 dakika.

SÜRÜCÜ ODAKLI ÇALIŞMA MODLARI VE KONFOR DONANIMLARI

Sürücü, Normal, Eco ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modu arasından seçim yapabiliyor.

Citroën ë-C5 Aircross, bataryayı şarj etmek üzere otomobilin kinetik enerjisinin kullanımını optimize eden üç aşamalı rejeneratif fren sistemiyle donatılmış durumda. Yolcu bölmesinde ideal bir iklimlendirme sağlamak için ise geleneksel bir ısıtma sisteminden önemli ölçüde daha az enerji tüketen bir ısı pompası yer alıyor.

1919'DAN BERİ İNOVASYON VE HİZMET ODAKLI MARKA

1919 yılından bu yana toplumdaki gelişimlere karşılık vermek amacıyla otomobiller, teknolojiler ve ulaşım çözümleri geliştiren Citroën, iddialı ve yenilikçi bir marka kimliğine sahip. Müşteri deneyiminin merkezine dinginlik ve huzuru yerleştiren marka, hizmetleriyle de öncü rol üstleniyor.

Citroën, şehir içi elektrikli ulaşım çözümü olan benzersiz Ami’den, çoğu elektrikli veya hibrit güç-aktarma sistemine sahip sedanlara, SUV’lara ve ticari araçlara kadar geniş bir model yelpazesi sunuyor. Bireysel ve profesyonel müşterilerine özen gösteren marka, dünya genelinde 101 ülkede 6.200 yetkili satıcı ve yetkili servis noktası ile faaliyetlerini sürdürüyor.

Citroën medya web sitesi: https://int-media.citroen.com