Yeni Ford Kuga Active X Türkiye’de satışa çıkıyor! Tasarım, performans ve teknoloji bir arada

Ford’un SUV segmentindeki dikkat çekici modeli Kuga, Active X serisiyle birlikte daha güçlü hatlara kavuşmuş bir şekilde Türkiye pazarında yerini aldı.

Marka, bu versiyonda özellikle ön ızgara tasarımındaki çarpıcı detaylar ve özel stil paketiyle aracın karakterini daha belirgin hale getiriyor. Kuga Active X, modern çizgileri ve estetik dokunuşlarıyla Ford’un tasarım anlayışını yeniden yorumluyor.

Ford, Kuga Active X’i gelişmiş konfor özellikleri, güvenlik teknolojileri ve bağlantı yetenekleriyle donatarak segmentte fark yaratan bir SUV ortaya koyuyor. Güçlü tasarım unsurlarının yanı sıra üstün sürüş kabiliyetini merkeze alan Ford, bu versiyonda modern hatları ön plana çıkararak şehir içi ve uzun yol sürüşlerinde maksimum kontrol sunmayı hedefliyor. Kuga’nın karakteristik görünümü, Active X ile birlikte daha cesur bir tasarıma dönüştürülmüş durumda.

ECOBOOST MOTOR VE OTOMATİK ŞANZIMANLA YÜKSEK VERİMLİLİK

Aktif bir yaşam tarzına sahip kullanıcılar için tasarlanan Kuga Active X; 1,5L EcoBoost 186PS benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla Aralık ayında Türkiye yollarında olacak. Performansının yanı sıra gelişmiş bağlanabilirlik sistemleri ve yeni nesil sürücü destek teknolojileri, bu modeli günlük kullanımda ideal bir yol arkadaşı haline getiriyor. Active X, Kuga ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi farklı sürüş koşullarında kolay manevra kabiliyeti sağlayan kapsamlı teknolojik donanımlara sahip.

Bu kapsamda araçta; yoğun trafik senaryolarında otomatik frenleme yapabilen yeni nesil adaptif hız kontrolü, geri giderken yayalarla veya araçlarla karşılaşıldığında sürücüyü uyaran ve gerektiğinde fren uygulayan geri fren desteği ile şerit değişimlerinde uyarı veren şerit takip sistemi bulunuyor. Ayrıca çarpışma önleme yardımcısı da olası risk durumlarında sürücüyü uyarıp gerekli anlarda otomatik müdahalede bulunarak güvenliği artırıyor. Tüm bunlara ek olarak 360 derece kamera sistemi; aracın çevresini ön, yan ve arka görüş açılarıyla detaylı şekilde göstererek park işlemlerini ve dar alan manevralarını kolaylaştırıyor.

Active X versiyonu, 19 inç alüminyum jant tasarımı, Active süspansiyon sistemi, akıllı bagaj kapağı, model logosunun yer aldığı kapı eşikleri, dinamik LED farlar, otomatik uzun farlar ve direksiyondan kumanda edilebilen vites yapısıyla sportif karakterini ileri taşıyor.

İÇ MEKANDA KONFOR, ERGONOMİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİ

Sürüş deneyimini daha keyifli hale getirmeyi hedefleyen Active X’in iç mekânında; yalın konsol yerleşimi, dekoratif kapı dokunuşları ve AGR sertifikalı 12 yönlü ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Bel desteği sağlayan bu koltuk yapısı uzun yolculuklarda konforu artırıyor.

Açılabilir panoramik cam tavan, iç alanı daha ferah kılarken; Ford’un yeni nesil SYNC 4 bilgi-eğlence sistemiyle çalışan 13,2 inçlik orta konsol ekranı, sürüş sırasında tüm fonksiyonlara kolay erişim sağlıyor. SYNC 4, akıllı telefonlarla uyumlu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto üzerinden kablosuz bağlantı imkânı sunuyor.

Ford uygulamasıyla kullanıcılar araçlarıyla her an bağlantıda kalarak uzaktan kilitleme, açma ve motor çalıştırma gibi işlemleri mobil cihazları üzerinden gerçekleştirebiliyor. Bunun yanında araç konumu, yakıt seviyesi, lastik basıncı, kilometre verileri ve motor yağı ömrü gibi bilgiler uygulama üzerinden takip edilebiliyor.

FİYAT SEÇENEKLERİ VE RENK YELPAZESİ

Yeni Ford Kuga Active X, 2.935.700 TL’den başlayan tavsiye edilen fiyatlarla satışa sunuldu. Active X; Buz Beyazı, Akik Siyah, Ada Mavisi, Su Yeşili, Kurşun Gri ve Manyetik Gri seçeneklerinden oluşan altı farklı renk alternatifiyle tercih edilebiliyor.

Daha fazla bilgi için Ford'un resmi web sitesi: https://www.ford.com.tr/

