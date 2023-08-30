CSGO VAC oyun oturumunuzu doğrulayamadı sorunu çözümü nedir? 2023 Güncel

VAC oyun oturumunuzu doğrulayamadı sorunu ile karşılaşan CSGO oyuncuları genellikle oyundan VAC ban yediklerini zannederek endişeye kapılırlar. CSGO oyununda bu hata ile sıklıkla karşılaşmanız çok normal. CSGO'nun yapımcısı Valve'nin oyunlarında kullandığı bir anti cheat yazılımı bulunmakta. Bu yazılımın farklı bir programla çakışması sebebi ile ortaya çıkan bu hatanın çözüm yolu çok basit. Hazırsanız detaylara geçelim!

CSGO VAC OYUN OTURUMUNUZU DOĞRULAYAMADI SORUNU ÇÖZÜMÜ NEDİR? 2023 GÜNCEL

CSGO VAC oyun oturumunuzu doğrulayamadı hatası genellikle Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) oyununda Valve Anti-Cheat (VAC) sistemi tarafından tespit edilen bir sorunu ifade eder. Bu hata oyunun hile ya da haksız avantaj kullanımını algıladığında ortaya çıkabilir. Ancak bu her zaman VAC ban yediğiniz anlamına gelmez. İşte bu hatayı çözmek için izleyebileceğiniz adımlar:

Oyun ve Steam'i Yeniden Başlatın: Öncelikle CS:GO oyununu ve Steam istemcisini tamamen kapatın. Ardından Steam'i yönetici olarak çalıştırarak tekrar açın ve oyunu başlatmayı deneyin.

Öncelikle CS:GO oyununu ve Steam istemcisini tamamen kapatın. Ardından Steam'i yönetici olarak çalıştırarak tekrar açın ve oyunu başlatmayı deneyin. Oyun Dosyalarını Doğrulama: Steam kütüphanesinde sağ tıklayın, "Özellikler" seçeneğine gidin, ardından "Yerel Dosyalar" sekmesine tıklayarak "Oyun dosyalarını doğrula" seçeneğini kullanın. Bu işlem, oyun dosyalarını bozulmuş veya eksik dosyalar açısından kontrol eder ve düzeltir.

Steam kütüphanesinde sağ tıklayın, "Özellikler" seçeneğine gidin, ardından "Yerel Dosyalar" sekmesine tıklayarak "Oyun dosyalarını doğrula" seçeneğini kullanın. Bu işlem, oyun dosyalarını bozulmuş veya eksik dosyalar açısından kontrol eder ve düzeltir. Antivirüs ve Güvenlik Yazılımlarını Kontrol Edin: Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımları veya antivirüs programları varsa, bu yazılımların CS:GO ile çakışıp VAC'ı engellemesine neden olabilecek ayarları kontrol edin. Gerektiğinde bu yazılımları devre dışı bırakmayı deneyin (internet güvenliğine dikkat ederek).

Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımları veya antivirüs programları varsa, bu yazılımların CS:GO ile çakışıp VAC'ı engellemesine neden olabilecek ayarları kontrol edin. Gerektiğinde bu yazılımları devre dışı bırakmayı deneyin (internet güvenliğine dikkat ederek). Oyunu Farklı Bir Hesapla Deneyin: Eğer birden fazla Steam hesabınız varsa veya erişiminiz varsa, farklı bir hesapla CS:GO'yu deneyin. Bazen hatalar sadece belirli hesaplarla sınırlı olabilir.

Eğer birden fazla Steam hesabınız varsa veya erişiminiz varsa, farklı bir hesapla CS:GO'yu deneyin. Bazen hatalar sadece belirli hesaplarla sınırlı olabilir. CS:GO ve Steam'i Güncel Tutun: Oyununuz ve Steam istemciniz güncel olmalıdır. Güncellemeler, oyunun daha istikrarlı çalışmasına yardımcı olabilir.

Oyununuz ve Steam istemciniz güncel olmalıdır. Güncellemeler, oyunun daha istikrarlı çalışmasına yardımcı olabilir. CS:GO'yu Yeniden Yükle: Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, oyunu tamamen kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyin.

Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse, oyunu tamamen kaldırıp tekrar yüklemeyi deneyin. VAC Yasaklamalarını Kontrol Edin: Eğer daha önce VAC yüzünden bir oyun yasağı aldıysanız, bu durum da soruna neden olabilir. Bu durumda Valve destek ile iletişime geçmeyi düşünebilirsiniz.

Eğer yukarıdaki adımlar sorunu çözmezse ve hata devam ederse, Steam Destek ekibi ile iletişime geçmeyi düşünün. Steam Destek, daha fazla yardımcı olabilir ve özelleştirilmiş çözüm önerileri sunabilir.