Oyun dünyasının beklediği haber geldi: Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı

Küresel oyun devi Roblox, Türkiye'de tam 680 gündür uygulanan erişim engelinin ardından bugün itibarıyla yeniden kullanıma açıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Oyun dünyasının beklediği haber geldi: Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
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Küresel oyun devi Roblox, bugün itibarıyla Türkiye'deki kullanıcıları için yeniden aktif hale geldi. Yaklaşık iki yıl kadar önce uygulamaya konulan erişim yasağı, alınan yeni kararla resmen sonlandırıldı.

680 GÜNLÜK YASAĞIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Platform, geçmişte çocuk güvenliği ve platform içindeki içerik denetimi hususları nedeniyle mahkeme kararları neticesinde Türkiye'den erişime kapatılmıştı. Türkiye'deki çocukların ve gençlerin başlıca eğlence duraklarından biri olan uygulamanın faaliyetleri bu doğrultuda tamamen durdurulmuştu.

Tam 680 gün süren büyük aranın sona ermesinde, Roblox'un altyapısına dâhil edilen yeni güvenlik sistemleri belirleyici rol oynadı. Roblox, yerel düzenlemelere tam uyum taahhüdü kapsamında geri dönüş için gerekli adımları tamamladı.

Bu yenilenme süreciyle birlikte ebeveyn denetim panelleri güçlendirildi. Sisteme entegre edilen yeni yaş kısıtlamaları ve yaş doğrulama sistemleri doğrudan devreye alınarak platformun yeniden erişime açılması sağlandı.

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