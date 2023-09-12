Princess Connect! Re Dive Japon harikası bir mobil oyun!

Princess Connect! Re:Dive Asya ülkeleri için daha önce piyasaya sürülen en çok beklenen oyunlardan biridir. Crunchyroll'un Princess Connect veya daha popüler olarak bilinen Priconne'nin küresel sürümü, anında bir heyecan yarattı. BlueStacks ile oyun deneyiminizi PC platformuna taşıyarak Princess Connect'i bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. BlueStacks'in size oyunu oynarken avantaj sağlamak için kullanabileceğiniz birçok özelliğiyle diğer oyuncuları geride bırakın.

PRİNCESS CONNECT! RE:DİVE İLE ASYA MACERASINA YELKEN AÇ!

Anime esinli bu oyun, tamamen animasyonlu sahnelerle Japon RPG oyunlarını bir üst seviyeye taşıyor ve ünlü ses oyuncularının yer aldığı bir kadroyla tamamlanıyor. Enerjiniz tükenirse sizi saatlerce eğlendirecek sesli çizimler ve animasyonlu sahnelerle neredeyse sonu gelmeyen bir sahne listesinin keyfini çıkarın.

Bu gacha oyununun baş geliştiricisi Cygames olduğundan, Cygames'in cömertliği neredeyse sınırsız olduğundan, mücehhez hissetmeyeceğinizden emin olabilirsiniz.

OYUNUN EN ZOR TARAFI NEDİR?

Priconne'deki en zor görev, farklı oyun modları için mükemmel bir takım oluşturmaktır. Birçok karakterin kullanılabilir hale geldiği göz önüne alındığında F2P oyuncuları için bile sonunda ihtiyaç duydukları karakterlerin çoğunu toplamak sorun olmamalıdır. Elbette premium oyuncular oyunu oynarken hala avantajlı olacaklar, çünkü karakter Yükseltmelerine erişme avantajına sahip olacaklar, ancak bu sizi rekabet etmekten vazgeçirmemeli. Pay to Win bir oyun olmasına rağmen yine de size rakabet şansı verecektir.

PAY TO WİN'E BLUESTACKS İLE KARŞI KOYABİLİRSİN!

Genelde bu tarz oyunların Pay to Win olması oyuncuları sıkar. Ancak bu oyunda P2W çok fazla abartılmamış durumda. Parası ile Premium oynayanlara karşı sizde Bluestacks kullanarak oyun içerisinde avantaj elde edebilirsiniz. Eğer bu tercihi verdiyseniz Princess Connect! Re: Dive'ı hemen indirebilirsiniz. Ayrıca mobilden de iyi oynadığınız sürece rakiplerinizi altüst edebilmeniz mümkün.