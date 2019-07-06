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Partizan olmak

Teoman Alili

Teoman Alili

06 Temmuz 2019, 12:54
Emperyalistlerin, liberallerin, kapitalistlerin en korktuğu kelimedir "partizan." Oysa Partizanlar tarih boyunca vatansever mevzilerin en önünde yer almıştır. Elbette "partizan" kelimesini sevmezler çünkü vatanseverlik onlar için en büyük tehlikedir. Vatansever olmak için de örgütlü olmak şarttır. Örgütünüz yoksa yapacağınız hiçbir eylem sonuç vermez, kitlelere ilham verirsiniz ama örgütlü olduğunuz zaman zafere ulaşırsınız. Ben bugün bir yere geldiysem partizanlığım sayesinde geldim. Adım örgütümle birlikte anıldığı için başarılı oldum. Annem ve babam Yugoslavya doğumlu. Yani atalarım Hitler'e karşı savaşan partizanlardan. Ben de üniversite yıllarımda partizan olmayı öğrendim. Sonra ana vatanım Türkiye'de partime kavuştum. Vatandaşlığımı almadan önce vatansever olabilmemi ve vatana hizmet edebilmemi partim sağladı. 

KORKARLAR
Neden karşıdır emperyalistler ve yardakçılar partizan kelimesine yada neden partizan denince öcü görmüşe dönerler? Çünkü bilirler; "iki gözü varsa insanın, binlerce gözü vardır partinin" Parti holiganı değildir parti ortak aklının temsilcisidir partizan. Yaptığı görevin ve eylemin başı bozukluğu, hesap makinesi, koltuk şekli veya sayısı yoktur. Partizan demokrattır ancak merkezi demokrasiye bağlıdır. Her kafadan ses çıkan kakafoniye değil ortak aklın yarattığı notalara basar konuşurken. O yüzden partizan konuşurken senfoni dinlersiniz. Ortak akıl, ortak düşmana karşı, ortak mücadeleyi örgütler. Bu sayede karşınızdaki gücün büyüklüğü önemsiz kalır. 100 milyar dolarlık bütçesi olan ve dünyanın en büyük şeytanına bağlı zebanileri yenme kabiliyeti buradan gelir. Ergenekon döneminde kendinden emin olan örgüt hangisiydi? Biz bu duvarları yıkacağız diyebilen ve savrulmayan, çadırlar yıkıldıkça yenisini kurabilen, yüzbinleri sokaklara dökebilen iradenin gücü nereden geliyordu?Partizanların öncülüğünde millet yola çıktığı zaman önünde hiçbir engel duramaz. 

PARTİZAN'IN ZAMANI
Partizan bekler. Çok bekler. Sabırla bekler. Beklerken boş durmaz. Ortak aklın yarattığı fikirleri geliştirir, yaşadığı döneme uygun hale getirir, kendini yeiştirir, öğrenir, öğretir, ittifaklar ortamını hazırlar, dünyaya bakar ve mevzisini oluşturur. Partizan, ortak aklın ürünü olduğu için büyük beyinlidir; kişileri tartışmaz, olaylardan sonuçlar çıkarır ve fikri oluşturur. Parti, fikri tartışır, ortak noktayı bulur ve tarihin pususuna yatar. Doğru fikrin etrafında toplananları bekler, gücünü arttırır. Partizan için güç, makam, oy sayısı yada akçe değilidir. Güç, doğru fikrin savunulmasıdır. İşte bu yüzden emperyalistler en çok partizanlardan korkar çünkü partizanlar gerçektir ve devrimcidir. Nihayet gerçeğin devrimci olduğu ortaya çıkar. Partizan bilir; emparyalzime kim yaklaşırsa onunla mücadele edilir, emperyalizmden kim uzaklaşırsa onunla ittifak yolları aranır. İttifaklar içinde doğru fikir mutlaka önderlik edecektir.


Teoman Alili
ulusal.com.tr
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