0 0 0 0

Diğer Yazıları 06.07.2019 - Partizan olmak 09.06.2019 - Anlamak isteyene 08.06.2019 - "Demokrasi" çok yaşa 28.05.2019 - S-500'lerle ortaklıkta uzay dönemi 22.05.2019 - 15 gün sonra... 14.05.2019 - Soros ayaklanması şablonu 29.04.2019 - S-400'den sonra SU-57'lere hazır mısınız? 25.04.2019 - 'Büyük kararın' temelleri atılıyor 27.04.2018 - Cumhuriyet’i kimsesiz bırakacak mısın? 12.04.2018 - 3. Dünya barışı 28.03.2018 - Suriye'de Balkanizasyon tehlikesi 13.03.2018 - ABD'nin Türkiye'yle savaş ataması 07.03.2018 - Can Ataklı’ya 22.02.2018 - Esad ve Erdoğan düşmanlığı çıkmazı 29.01.2018 - ABD'ye İncirlik ültimatomları 13.12.2017 - Seçim öncesi ittifak 07.12.2017 - Kudüs meselesinde Rusya nerede? 22.11.2017 - "Paylaşmazsan yetmez" diyen adam 13.11.2017 - Kılıçdaroğlu'na "demokrasi" ödülü 31.10.2017 - Rusya'dan Ankara'ya Suriye uyarısı 13.10.2017 - Rakibimiz Tayyip Erdoğan 03.10.2017 - Ulusal Kanal’da çalışmak 27.09.2017 - BOP Eşbaşkanlık makamı 18.09.2017 - Şampiyon Yugoslavya 25.08.2017 - "Haber abi" 08.07.2017 - Kimlerdensiniz? 26.06.2017 - Vatandaş Teoman 18.06.2017 - Tuzu kokutan adımlar 05.06.2017 - 10 Numara şampiyon 01.06.2017 - Makedonya'ya bekliyorum 13.04.2017 - Yüzde 55 "hayır" diyorum 07.04.2017 - "Haçlı İttifakı" mı, "Milli ittifak" mı 02.04.2017 - "Mareşal bastonunu attı ve şöyle yazdı..." 30.03.2017 - Tayyip Erdoğan düşmanı değilim 23.03.2017 - Türkiye, NATO'ya karşı silahlanıyor 16.03.2017 - Akit TV'ye neden çıktım? 26.02.2017 - Türkiye NATO'dan çıkıyor, işte olgular... 22.02.2017 - Dil uzatanların dilini kurutacağız 21.02.2017 - Selanikli olmak 18.02.2017 - Türk olmak hayırlıdır 17.02.2017 - Ey CIA!!! 07.02.2017 - Yoldaşlar 27.01.2017 - Ülkücü kardeşlerime mektup 14.01.2017 - Yugoslavya'yı referandum parçaladı 03.01.2017 - Amerika'da darbe mi olacak? 10.12.2016 - Millicilik Testi: Milli misiniz, yoksa gayri milli mi?.. 08.12.2016 - Besiktaş'a Soros saldırısı... 06.12.2016 - Tarihin kurtuluşu 03.12.2016 - Başkan olamaz, çünkü... 21.11.2016 - Yeni yılın başında ŞİÖ üyesiyiz 27.10.2016 - Men Rakka dukka 20.10.2016 - Sensin 16.10.2016 - NATO'ya karşı savunma 10.10.2016 - Kozinoğlu ile Miloşeviç'in ölüm nedeni aynı! 26.09.2016 - İncirlik merkezli PKK kalkışması 18.09.2016 - ''Ergenekon suçu'' resmi anlaşma oldu 02.09.2016 - Titre ve kendine gel 26.08.2016 - Suriye için 6 Aylık Yol Haritası 14.08.2016 - ''TRIA'' geliyor... 28.07.2016 - Gülen'e karşı Türk-Rus işbirliği... 27.07.2016 - Ne istiklal, ne ölüm..? 23.07.2016 - İçsavaş tezgahı, "Binyılın Meydan Okuması" 21.07.2016 - Kışla savaşları 26.06.2016 - Ergenekon Zaferi'nin sonuçları 20.06.2016 - Yeniden Gezi..? 17.06.2016 - EURO 2016'nın acayip kurası 13.06.2016 - Elbette mesele ağaç değil 02.06.2016 - Ich bin ein Junge Turk 18.05.2016 - Hatırla 16.05.2016 - Avrupa'da cinayet 08.05.2016 - Ben AKP'li miyim? 16.04.2016 - Putin'in direk hattı 11.04.2016 - Putin ve Erdoğan'a eşzamanlı operasyon 05.04.2016 - Panama belgelerinin şifreleri 01.04.2016 - Sorosyan Irkçılar 23.03.2016 - Zarrab, FETÖ, Açılım... 15.03.2016 - 7348 22.02.2016 - Kürtler neyi hak ediyor? 18.02.2016 - Korkmayın 16.02.2016 - Beşar el sulh 13.02.2016 - Türk milletine hakaret 04.02.2016 - Tesla ve Cherokee 24.01.2016 - Ölümsüzlük iksiri 18.01.2016 - Bu da benim bildirim 16.01.2016 - Atatürk'süz Cumhuriyet batar 13.01.2016 - Rusya, Türkiye'den ne istiyor? 30.12.2015 - HDP derhal kapatılmalı 28.12.2015 - *Edi bese 26.12.2015 - Torinolu "Arnavut" ABD'li oldu 25.12.2015 - *Ayaz Ata'ya mektup 18.12.2015 - Washington portakalı 13.12.2015 - 17 12.12.2015 - 1937 çözümü 08.12.2015 - Türk Slav Birliği 06.12.2015 - Menemen ve savaş 30.11.2015 - "Barış" ve "Kürdistan" 27.11.2015 - "Sehven" midir, nedir? 25.11.2015 - AKP'ye tavsiyeler 24.11.2015 - Rusya krizi ve yeni kabine 22.11.2015 - Canavarın düşmanı Türk 07.11.2015 - Saray teferruatı 01.11.2015 - Alın size "saray savaşı" 30.10.2015 - Gandhi değil, Gorbi 21.10.2015 - Bölme, çarp 12.10.2015 - Yaşa baba! Yaşa baba! 07.10.2015 - Rusya ne yapıyor? 29.09.2015 - Savaşsız barış olmaz 26.09.2015 - İşte Rusya'nın Suriye planı 23.09.2015 - Putin, Erdoğan görüşmesi sonuçları 09.09.2015 - Ergenekon 2015 31.08.2015 - Seçim zaferi matematiği 24.08.2015 - TGB'ye açık çağrı 19.08.2015 - Zekeriya Öz'le empati 07.08.2015 - Çözüm süreci ilerliyor 01.08.2015 - Akıl sağlığıdır Mehmetçik 24.07.2015 - Büyük Devlet refleksi 07.07.2015 - Türkiye, PKK'ya para verecek 06.07.2015 - Gaza getiriyorum 25.06.2015 - O kadının TBMM'de ne işi var? 15.06.2015 - Şirinler 08.06.2015 - Umudumuz kırıldı mı,Yugoslavyalaşıyor muyuz? 04.06.2015 - Algı operasyonu testi 29.05.2015 - Sen Soros'un askeri misin!!? 12.05.2015 - Makedonya'da "Türk Akımı" krizi 03.05.2015 - Kürt düşmanları PKK'lıdır 29.04.2015 - Sevgili Kürt kardeşim 27.04.2015 - KKTC'ye vizeyle gideceğiz 20.04.2015 - Sol şerit Bülent 15.04.2015 - Hadi Alkışşşşş 08.04.2015 - Hadi bölelim 30.03.2015 - Arap Ordusu kime karşı? 27.03.2015 - Yemen’de ne ABD ne Rusya 24.03.2015 - Erdoğan üstünde Putin usta faktörü 23.03.2015 - Vatan’a ‘hoşgeldin’ demek hoş değil 19.03.2015 - This is ‘it’!!! 13.03.2015 - ABD ile Erdoğan arasında ne oldu? 09.03.2015 - Size bir adam anlatayım 05.03.2015 - Büyük kumpas 02.03.2015 - VATAN’a sahip çıkmazsan ne olacak? 17.02.2015 - Artık vatandaşım 06.02.2015 - Bana bak Digiturk 09.01.2015 - ‘Kara dul’ neden saldırdı 06.01.2015 - Futbol için doğru karar 30.12.2014 - Gülen'e karşı Türk-Rus işbirliği 10.12.2014 - Atatürk gençliği siperde 09.12.2014 - Şuuru karışıklar kakafonisi 05.12.2014 - Askerlik hatırası 27.11.2014 - Bir fotoğraf 17.11.2014 - Çok ilginç üç olay 13.11.2014 - Çağdaş Cengiz'e cevabım 03.11.2014 - ABD-PKK’nın ‘akil’ planını deşifre ediyorum 30.10.2014 - Açılım bitti, Türkiye bölünmeyecek 29.10.2014 - 2.5 milyona Cumhuriyet yazısı 22.10.2014 - Herkese günaydın 12 yıl önce yazmıştım 21.10.2014 - Selam sana büyük Kaddafi 15.10.2014 - Ayn el Arab’ı kurtarmak 14.10.2014 - Cumhuriyet Savcıları'nı kutluyorum 13.10.2014 - KKK Org. Akar’ın yeni müttefiklik ve ortaklık tanımı 13.10.2014 - Gümüşhaneli Sami dede 10.10.2014 - Cem Garipoğlu ve Ulusal Kanal 09.10.2014 - Stratejik Derinlik 08.10.2014 - Mustafa Kemal’in askerlerine… 02.10.2014 - Tezkere AKP’nin sonu mu? 30.09.2014 - Almanya’nın IŞİD’li Yugoslavya oyunu 12.09.2014 - 'Arap Baharı' Atatürk'e karşıydı 01.09.2014 - Türkiye'nin çivisi İşçi Partisi 25.08.2014 - Talkan, Curcan, Telafer ve Türklük sınavı 23.08.2014 - Namussuzlar 16.08.2014 - MAKEDONYA’YA CUMHURBAŞKANI OLAYIM BARİ… 10.08.2014 - Şimdi ne olacak? 25.07.2014 - Ekmel Bey’e neden oy veremem? 16.07.2014 - Düzen 12.07.2014 - Srebrenitsa’ya ağlarken 11.07.2014 - İşte Seçenek! 05.07.2014 - Sanduka 02.07.2014 - Stockholm 27.06.2014 - CHP’yi kurtarın 19.06.2014 - Çira Riva 18.06.2014 - Ya padişah, ya şeyhülislam 14.06.2014 - ABD'nin intihar kurşunu: IŞİD 12.06.2014 - Bayraksız 10.06.2014 - Benim kürt anam 02.06.2014 - Gezicilik, devrimcilik ve TGB farkı 18.05.2014 - Soma’dan Çankaya’ya 10.05.2014 - Adab-ı muaşeret 23.04.2014 - Özerklik talebi gericiliktir 07.04.2014 - İki kere iki kaç eder? 25.03.2014 - Cumhuriyeti mi koruyacağız, Y-CHP'yi mi? 21.03.2014 - Ukrayna krizi neden çıktı? 19.03.2014 - Nasıl tahliye oldular? 23.02.2014 - Ukrayna'da Yugoslavya projesi 11.02.2014 - İşçi Partisi'nin oylarını bölmeyin 21.01.2014 - Tırt 16.01.2014 - Zengin ‘Muhabbet’i 13.01.2014 - Benim Cumhurbaşkanı adayım Feyzioğlu 05.01.2014 - İyiyiz anacığım 23.12.2013 - Temiz Türkiye 26.11.2013 - Bana bir kaset var dedilerdi... 20.11.2013 - Doğu Perinçek ve Aziz Yıldırım 13.11.2013 - ABD’nin Türkiye planını sobeledim 09.11.2013 - Sarı güllü bir yazı 26.10.2013 - Özel olan sensin 09.10.2013 - Türküm, doğruyum... çünkü 10.09.2013 - Boynu bükük küheylan 28.08.2013 - Maç davulu 28.07.2013 - Otpor ve Soros'u anlama kılavuzu 14.06.2013 - 'Büyük insanlığın' Ulusal Kanal'ı 17.05.2013 - Rumuz T.C. 14.05.2013 - 'Wampir'lere son uyarı! 18.04.2013 - Batı'nın ırkçı anayasaları 05.04.2013 - Akilli kakafoniye karşı, aklın senfonisi 03.04.2013 - Beşar Esad'ta 8 Nisan'da Silivri'de 22.03.2013 - Büyük milletimin Kürdüne ve polisine 15.03.2013 - Aydınlıkçılık ve Ulusal Kanal Davası 01.03.2013 - Torinolu Arnavut Hakan'a 18.02.2013 - Milliyetçileri aldatma projesi 10.02.2013 - Orantısız orangutanlık 30.01.2013 - Ulusalcı CHP’lilere açık davet 20.01.2013 - Patriotları destekliyorum! 11.01.2013 - Levent Kırca ile jetskiye binmek 09.01.2013 - Kemalist Esad 16.12.2012 - Millete Bereket 21.11.2012 - Partizanca bir yazı 14.11.2012 - NATO kafa NATO mermer 11.11.2012 - “Büyükşehir yasası” amcam ve eniştem 04.11.2012 - Çok önemli bir istihbarat aldım 25.10.2012 - Kağnıların Geçit Töreni 14.10.2012 - Asıl Soros'un canı cehennemde 11.10.2012 - Putin niye gelmedi? 07.10.2012 - Türkiye'nin bombalarıyla " Kukla Kürdistan"ı kurmak 21.08.2012 - Ulusal Kanal neden TT oldu? 14.08.2012 - ABD PKK’nın sınırlarını çiziyor 09.08.2012 - Balkan bozgunu ve bugün… 06.08.2012 - Şemdinli’de kaç şehidimiz var? 04.08.2012 - Suriye’de ABD’nin esas gücü PKK 23.07.2012 - “Batman filmi” katliamının sebebini biliyorum 18.07.2012 - Cemaat partileşiyor mu? 15.07.2012 - Bir İsrail atasözü der ki: “Yalancının mumu ‘one münüt’ yanar” 04.07.2012 - Berat Kandili yazısı 27.06.2012 - Soros’un kan tüccarları 18.06.2012 - Mısır'da AH Parti, VAH Ordu 13.06.2012 - Akil Adamların amacı: Apo’ya Mandela modeli 08.06.2012 - “Akil Adamlar” raporu jimnastiği 07.06.2012 - Kim bu “Akil adamlar” 06.06.2012 - Esad’ın zaferi 28.05.2012 - NATO The End!!! 23.05.2012 - NATO’nun helvasını yeme zamanı 20.05.2012 - Yüzbinlerin devrim ocağı 16.05.2012 - Skora Yıldırım düştü 09.05.2012 - Bizi uluslararası suçlu yapıyorlar 08.05.2012 - Cemaate Yıldırım çarpınca 02.05.2012 - 17 Gün 30.04.2012 - Fener'e ceza yok 25.04.2012 - Arap Baharı’nın sinsi amacı 20.04.2012 - Rusya’nın Suriye planı 16.04.2012 - Viva 19 Mayıs 11.04.2012 - Bülent Ersoy ve Pepsi 04.04.2012 - Kim İktidar? 02.04.2012 - Eşbaşkan’ın benzin hesabı 27.03.2012 - Yiğitler Manastır'ı 23.03.2012 - Amerikancı "İslam devrimi" 21.03.2012 - Sen Cuma'sın, Robinson değil 15.03.2012 - “Kindar dindar” edepsizliği 14.03.2012 - Suriye için Rus-Arap planının ayrıntıları 12.03.2012 - Cumhuriyetsiz çocuk 05.03.2012 - Çuval dolusu coni 01.03.2012 - TSK "savaş suçlusu" ilan ediliyor 27.02.2012 - Kurtuluş Fener'i 21.02.2012 - Devrim ocağı TGB 17.02.2012 - Suriye'ye saldırı olmayacak 16.02.2012 - Rusya ve ABD'nin Türkiye kapışması 14.02.2012 - Şifre 12.02.2012 - Dincilerin menfeaat kavgası 08.02.2012 - "Dindar" hırsızlar 07.02.2012 - “Van Münüt”te neler oldu neler 06.02.2012 - Bizi kardeş katili yapamayacaksınız!

06 Temmuz 2019, 12:54

Emperyalistlerin, liberallerin, kapitalistlerin en korktuğu kelimedir "partizan." Oysa Partizanlar tarih boyunca vatansever mevzilerin en önünde yer almıştır. Elbette "partizan" kelimesini sevmezler çünkü vatanseverlik onlar için en büyük tehlikedir. Vatansever olmak için de örgütlü olmak şarttır. Örgütünüz yoksa yapacağınız hiçbir eylem sonuç vermez, kitlelere ilham verirsiniz ama örgütlü olduğunuz zaman zafere ulaşırsınız. Ben bugün bir yere geldiysem partizanlığım sayesinde geldim. Adım örgütümle birlikte anıldığı için başarılı oldum. Annem ve babam Yugoslavya doğumlu. Yani atalarım Hitler'e karşı savaşan partizanlardan. Ben de üniversite yıllarımda partizan olmayı öğrendim. Sonra ana vatanım Türkiye'de partime kavuştum. Vatandaşlığımı almadan önce vatansever olabilmemi ve vatana hizmet edebilmemi partim sağladı.



KORKARLAR

Neden karşıdır emperyalistler ve yardakçılar partizan kelimesine yada neden partizan denince öcü görmüşe dönerler? Çünkü bilirler; "iki gözü varsa insanın, binlerce gözü vardır partinin" Parti holiganı değildir parti ortak aklının temsilcisidir partizan. Yaptığı görevin ve eylemin başı bozukluğu, hesap makinesi, koltuk şekli veya sayısı yoktur. Partizan demokrattır ancak merkezi demokrasiye bağlıdır. Her kafadan ses çıkan kakafoniye değil ortak aklın yarattığı notalara basar konuşurken. O yüzden partizan konuşurken senfoni dinlersiniz. Ortak akıl, ortak düşmana karşı, ortak mücadeleyi örgütler. Bu sayede karşınızdaki gücün büyüklüğü önemsiz kalır. 100 milyar dolarlık bütçesi olan ve dünyanın en büyük şeytanına bağlı zebanileri yenme kabiliyeti buradan gelir. Ergenekon döneminde kendinden emin olan örgüt hangisiydi? Biz bu duvarları yıkacağız diyebilen ve savrulmayan, çadırlar yıkıldıkça yenisini kurabilen, yüzbinleri sokaklara dökebilen iradenin gücü nereden geliyordu?Partizanların öncülüğünde millet yola çıktığı zaman önünde hiçbir engel duramaz.



PARTİZAN'IN ZAMANI

Partizan bekler. Çok bekler. Sabırla bekler. Beklerken boş durmaz. Ortak aklın yarattığı fikirleri geliştirir, yaşadığı döneme uygun hale getirir, kendini yeiştirir, öğrenir, öğretir, ittifaklar ortamını hazırlar, dünyaya bakar ve mevzisini oluşturur. Partizan, ortak aklın ürünü olduğu için büyük beyinlidir; kişileri tartışmaz, olaylardan sonuçlar çıkarır ve fikri oluşturur. Parti, fikri tartışır, ortak noktayı bulur ve tarihin pususuna yatar. Doğru fikrin etrafında toplananları bekler, gücünü arttırır. Partizan için güç, makam, oy sayısı yada akçe değilidir. Güç, doğru fikrin savunulmasıdır. İşte bu yüzden emperyalistler en çok partizanlardan korkar çünkü partizanlar gerçektir ve devrimcidir. Nihayet gerçeğin devrimci olduğu ortaya çıkar. Partizan bilir; emparyalzime kim yaklaşırsa onunla mücadele edilir, emperyalizmden kim uzaklaşırsa onunla ittifak yolları aranır. İttifaklar içinde doğru fikir mutlaka önderlik edecektir.





Teoman Alili

ulusal.com.tr