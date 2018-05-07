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Perinçek için imza vermenin 10 gerekçesi

Mehmet Bedri Gültekin

Mehmet Bedri Gültekin

07 Mayıs 2018, 09:12
Devleti yönetmeye aday olan siyaset adamı; geçmişte verdiği mücadeleyi, elde ettiği başarıları, ve elbette seçildikten sonra uygulayacağı programı; halktan istediği desteğin gerekçesi olarak sunar.
            24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Vatan Partisi Genel Başkanı sayın Doğu Perinçek için, 9 Mayıs tarihine kadar yasanın öngördüğü 100 bin imza için şimdi büyük bir çalışma yürütülüyor.
            Vatan Partililer imza toplama çalışmalarında Doğu Perinçek’in bugüne kadar önderlik ettiği mücadele ile kazanılan başarıları; ve iktidar olma durumunda yapacaklarını halktan istedikleri imzanın gerekçesi olarak anlatıyorlar.
            İktidar programını şimdilik bir yana bırakalım: Aslında her parti kendi pratiğinde, iktidar olduğunda neler yapabileceğinin küçük bir örneğini sergilemiştir. Onun için Doğu Perinçek’in yarım asrı aşkın mücadele pratiği, adaylık için istenen imzaların esaslı gerekçelerini oluşturur.
 
1. Doğu Perinçek,  emperyalistlerin Türkiye’ye karşı kullandıkları “Ermeni soykırımı
yalanı”na karşı, 11 yıl boyunca Avrupa başkentlerinde ve İsviçre mahkemelerinde büyük bir mücadeleye önderlik etti. İsviçre Mahkemesi’nin verdiği mahkumiyet kararını  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdü ve tarihi bir zafer kazandı. Devletin yapamadığını yaptı ve Türkiye’nin sırtından 40 yıllık bir yükü kaldırdı.
 
2. ABD emperyalizminin Türk Ordusu’nu tasfiye etmek amacıyla sahneye koyduğu Ergenekon ve Balyoz tertiplerini bozdu. Türk Ordusu’nu esaretten kurtardı.
            Türk Ordusu, eğer bugün Vatanı savunma görevini icra ediyor, sınır ötesinde “Fırat Kalkanı” ve “Zeytindalı Operasyonları”nı yapabiliyorsa, bu Doğu Perinçek’in önderlik ettiği Vatan Partisi’nin yürüttüğü mücadele sonucunda Silivri duvarlarının yıkılmasıyla mümkün olmuştur.
 
3. Doğu Perinçek, 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbe girişimini en başından doğru olarak tahlil etti. Saat 22.oo’den itibaren bütün Partiyi seferber ederek aldığı tarihi tavırla Türkiye’nin kaderini belirledi.
Ertesi gün saat 6.30 sıralarında AKP Gaziantep milletvekili Mehmet Erdoğan’ın TBMM bahçesinde Ulusal Kanal kamerasına söylediği üzere; “Sizin grup (Doğu Perinçek’in önderlik ettiği Vatan Partisi) olmasaydı darbe girişimi başarıya ulaşacaktı.”
 
4. Doğu Perinçek, FETÖ’ye karşı en başından itibaren kararlı olarak mücadele etti. AKP başta olmak üzere hemen bütün siyasi partilerin FETÖ ile çeşitli derecelerde ilişkilerinin olduğu koşullarda, sadece ve sadece Doğu Perinçek ve Vatan Partisi, FETÖ’nün gerçek kimliğini doğru olarak tespit etti ve mücadele etti.
 
5. AKP’nin Oslo’da, Brüksel’de, İmralı’da PKK ile doğrudan görüşmeler yaptığı ve “Kürt açılımı” adını verdiği Güneydoğu’yu PKK’ya verme operasyonunu yürüttüğü günlerde, bu açılıma karşı çıkan tek siyasi Parti, Doğu Perinçek’in Partisi oldu.
AKP’nin akil adamlar heyetleri, gittikleri her yerde İşçi Partililerin (Vatan Partisi) protestosu ile karşılaştılar ve sonunda dolaşamaz hale geldiler.
Türkiye en sonunda FETÖ ve PKK konusunda, Perinçek’in dediği yere geldi ve bu iki terör örgütüne karşı mücadele yolunu seçti.
 
6. Arkada kalan yıllarda AKP, Türkiye’nin bütün komşularıyla olan ilişkilerini bozdu. Bozulan ilişkileri onaran ise Perinçek olmuştur. Türkiye – Rusya, Türkiye – İran, Türkiye – Suriye ilişkileri başta olmak üzere bütün komşularımızla ilişkiler, Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi’nin büyük çabasıyla bugünkü durumuna getirilmiştir.
            Türkiye; Rusya ve İran başta olmak üzere komşularıyla yeniden kurduğu iyi ilişkiler sayesinde bugün. vatan bütünlüğünü emperyalizmden kaynaklanan tehditlere karşı başarıyla savunabilmektedir.
 
7. Amerikancı iktidarlar tarafından gerçek kimliğinden uzaklaştırılan ve unutturulan Mustafa Kemal ve Kemalist Devrim, Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi’nin yıllar süren ideolojik ve siyasi mücadelesinin sonunda yeniden milletin hafızasında canlandırılmıştır.
Bu mücadelede Doğu Perinçek’in bizzat kaleme aldığı sekiz ciltlik Kemalist Devrim kitap dizisinin ve bu konuda yazdığı yüzlerce – binlerce makalenin büyük payı olmuştur.
Doğu Perinçek ayrıca önderlik ettiği çalışmayla 30 ciltlik Atatürk’ün Bütün Eserleri çalışmasını tamamlamış ve Türk Milletinin hizmetine sunmuştur.
 
8. Vatan Partisi, Siyasi Partiler içinde örnek bir gençlik teşkilatı olan biricik Partidir. Vatan Partisi’nin öncü gençleri ülkenin bütün önemli sorunlarında, Atatürk’ün geleceğimizi emanet ettiği gençler olduklarını, aldıkları tavırlar, verdikleri mücadelelerle defalarca kanıtlamışlardır.
Vatan Partili gençler bugün Türkiye’nin en büyük gençlik kitle örgütüne önderlik etmektedirler.
 
9. Doğu Perinçek seçkin bir düşünce, örgüt ve eylem adamıdır. 1964 yılından bu yana örgütlü mücadele içindedir. Bu mücadele içinde kaleme aldığı 73 kitabı bulunmaktadır.
Siyaset, ekonomi, tarih, felsefe, sanat vb alanlarda yayınladığı eserleri ile Doğu Perinçek, ülkemizin yetiştirdiği seçkin bilim adamlarındandır.
 
10. Doğu Perinçek’in hayatı vatana ve millete adanmış bir hayattır. Mutluluğu, kişisel çıkar peşinde koşmakta aramamış, mutluluğu ülkeye ve halka hizmet etmede bulmuştur.
“Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” şiarıyla 68 gençlik hareketine önderlik etmiş, 50 yıl boyunca bu ideale sadık kalmıştır.
 
Zor günlerin lideri
Türkiye, AKP yönetimi altında Cumhuriyet tarihinin en büyük krizine doğru yol alıyor. Baskın Seçim Türkiye’yi kaosa götürüyor.
Zor günler Türkiye’yi bekliyor.
İşte bu fırtınalı günlerde, Türkiye gemisinin yukarda 10 maddede anlatmaya çalıştığımız Doğu Perinçek gibi bir kaptana ihtiyacı var.
Gün; Partisi, siyasal görüşü ne olursa olsun bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının, Türkiye’ye karşı olan sorumluluklarının gereği, kayıtlı olduğu ilçenin seçim kuruluna giderek Doğu Perinçek için imza verme günüdür.


Mehmet Bedri Gültekin
ulusal.com.tr
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