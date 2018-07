0 0 0 0

Diğer Yazıları 12.07.2018 - Piyasa Başkanlığa “tu kaka” dedi… 07.07.2018 - Bayağılaşmanın ekonomik sosyal kökeni 04.07.2018 - Ticaret savaşları ve petrol fiyatları… 01.07.2018 - Küreselleşmenin askeri kanadı NATO işlevsizleşirken 27.06.2018 - Seçimin belirleyicisi milliyetçilik 23.06.2018 - Soğanın pahası etin pahalılığına benzemez 19.06.2018 - Savaşın özelleştirilmesi ve profesyonel ordu 18.06.2018 - Sorunların düşmanla özdeşleşmesi… 14.06.2018 - Seçimden sonra Türkiye 11.06.2018 - PKK uzantısı siyasetler neden yoğunlaştı? 08.06.2018 - Oyun değil savunma profesyonel değil milli 05.06.2018 - Membiç Mutabakatı Kürdistan mutabakatı mı? 02.06.2018 - Pusuda yatan kıyamet 30.05.2018 - Gelecek öngörüsü! 26.05.2018 - Piyasa ile inatlaşmayacağız teslim olacağız!! 22.05.2018 - Devletin kölesi olmayın Piyasanın kölesi olun diyorlar! 20.05.2018 - Batıyla Batanlar 17.05.2018 - Yetmiş cente muhtaç olur muyuz? 15.05.2018 - Bize bir hikâye lazım diyenler ne demek istiyor? 12.05.2018 - Kapitalizmin meşruiyet krizi tüm dünya dengelerini bozdu 10.05.2018 - Doğal Kararlılık Operasyonu Karargahları 09.05.2018 - İran’a Ambargo uygulamayana da ambargo uygularım! 06.05.2018 - Değişmekte olan dünya dengesi ve ulus-devletimiz 02.05.2018 - S&P Türkiye’ye borç vermeyin dedi! 01.05.2018 - Jeopolitik risk, siyasi risk ve ekonomi 29.04.2018 - Adayım da liderim de Hukuk Doktoru Doğu Perinçek 26.04.2018 - Osmanlının borçlanması da beka sorunu olmuştu 24.04.2018 - Seçimin formülü Nefret 22.04.2018 - Bundan sonra hiçbir iktidar uzun ömürlü olamaz 19.04.2018 - Seçimin özelleştirilerek araçsallaştırılması 17.04.2018 - Savaş köpeği İsrail’in Suriye saldırısı 15.04.2018 - Tutarsızlığı tarafsızlık sanmak… 12.04.2018 - Olağandışı günlerde İslamcıları neo-liberaller yönetir 11.04.2018 - Kimyasal yalanı Amerikancılara fırsat yarattı 09.04.2018 - İslamcı medya Amerika dedi… 08.04.2018 - Çekileceğiz söylemi bir planın devamıdır 05.04.2018 - Ziyaretler ve ittifaklar 01.04.2018 - Tehditler kalkana dek Rusya ittifakına mecburuz 30.03.2018 - Fransa adında nur topu gibi oğlumuz oldu 27.03.2018 - Rusya’ya diplomatik operasyon Türkiye’ye ambargo 26.03.2018 - Fetva çılgınlığı; Heriflere süt yok 24.03.2018 - "Nefreti seviyorum nefret bana güç veriyor" 22.03.2018 - Sermaye medyayı kullanmaz kendisi medyadır 21.03.2018 - Sığınak tünellerinin çimentosu Türkiye’den 19.03.2018 - İran kilidini açmaya çalışanlar 16.03.2018 - İngiltere üzerinden ortak operasyon mu? 14.03.2018 - Membiç Modeli ve ikili oynamanın sonu 12.03.2018 - İncirlik Üssünden Kürdistan inşası sürüyor mu? 10.03.2018 - İslam’ın güncellenmesi laiklik ihtiyacından mı? 08.03.2018 - 2000 askerimizi Afganistan’da unuttuk mu? 05.03.2018 - Altıncı Filo ve genelevler badana işi! 03.03.2018 - Türkiye’ye bir saldırı olursa… 01.03.2018 - Özelleştirmeler ve Çokuluslu Tekeller 26.02.2018 - Hem Rusya’ya posta atarız hem de… 24.02.2018 - Atlantik’in Türk ve İran düşmanlığı yapısaldır 22.02.2018 - Akıllı Güç Yumuşak Güç güzellemeleri 20.02.2018 - PYD YPG Suriye ordusuna teslim olacak ama… 18.02.2018 - İlişkilerin normalleşmesi ABD için ne anlama gelir? 15.02.2018 - Bir kırılma noktasına daha geldik 13.02.2018 - Amerika yıkacağım Çin yapacağım diyor 11.02.2018 - İsrail uçağı ve yeni gelişmeler 09.02.2018 - Bu vatanı kanla kurduk kin ile yönetemeyiz 07.02.2018 - İsrail Şam’ı gene vurdu ama… 05.02.2018 - Kurultayda Amerikancılar yarıştı 02.02.2018 - Liberallerin İran düşmanlı acep nedendir? 31.01.2018 - Macron Ermeni Dosyasını açacakmış! 30.01.2018 - Joseph Votel Türkiye’yi savaşa davet ediyor 28.01.2018 - Gelecek geçmişe benzeyecek mi? 25.01.2018 - Leopar tankını PYD’ye karşı kullanamazsın! 23.01.2018 - Amerika’nın garanti verme oyununa gelmeyelim 23.01.2018 - Afrin ABD’nin bölgeden çıkışının başlangıcıdır 20.01.2018 - TÜSİAD üretim dedi 18.01.2018 - Savaş ve kitlelerde ruh hali dönüşümü 16.01.2018 - Türk Amerikan örtülü savaşından… 13.01.2018 - Kuzey Suriye’de PKK/PYD varlığı ne olacak? 11.01.2018 - İdlib’de CIA provokasyonuna gelmeyelim! 09.01.2018 - Desteklediğimiz Özgür Suriye Ordusunun ABD çıkarması! 07.01.2018 - Batıya yalvarmaya devam edersek Doğu’yu da… 05.01.2018 - Ekonomik tetikçilik ve İran dersleri 03.01.2018 - Tüm savaşlar önce medyada başlar 31.12.2017 - Turuncu devrim İran’da olmaz 28.12.2017 - Doların kıyamet yılı 2018 26.12.2017 - Kanun metni yazamayan hukukçu 24.12.2017 - Katı olan her şey buharlaşır 22.12.2017 - Kafayı Türkiye’ye takmıştı ama… 20.12.2017 - Tuncay Özkan ve Kadir Mısıroğlu farklı kişilik mi? 18.12.2017 - Olursa III. Dünya savaşı nasıl olur? 15.12.2017 - Yeni bir ittifakı kucak değiştirmek sananlar 13.12.2017 - FETO ve PKK aşkı Amerikan aşkıdır 11.12.2017 - CIA artık Türkiye’de cirit atamayacak 07.12.2017 - Rüzgâra karşı işedi 04.12.2017 - Antiemperyalizm mahkûmiyetten kurtulurken… 01.12.2017 - Savaştan bir önceki aşama simgesel şiddet 29.11.2017 - Sen benim ticaretime karşı olursan nasıl dost olacağız? 27.11.2017 - Az kalsın oynak ittifakı anlamak üzereydik ki… 23.11.2017 - Mecburiyetler oynak ittifakları kaldırmaz 21.11.2017 - Suudi İsrail dostluğu ABD düşmanlığına tavan yaptırdı 19.11.2017 - 1968 gençliği NATO’ya hayır deyince… 17.11.2017 - Savunma stratejisi İslam-i değil milli olmalıdır 15.11.2017 - Kitlesel etki ajanları nasıl devşirilir? 13.11.2017 - Liberaller Atatürk’ü paylaşmayız diyorlar 11.11.2017 - İngiltere ve ABD’nin Batı Asya yağmalama projesi 09.11.2017 - NATO bunu hep yapıyor! 08.11.2017 - İsrail ve Suudilerden bölge için savaş koordinasyonu 05.11.2017 - Amerikancılık ve ideolojik melezlik 02.11.2017 - Bize yerli oto ürettirmeyenler artık kendileri üreteceklermiş! 31.10.2017 - Katar’dan Suriye itirafları 29.10.2017 - Sondan bir önceki şantaj 27.10.2017 - Ekonomide şantaj dönemine girdik 25.10.2017 - İran meselesindeki asıl amaç Türkiye'dir 23.10.2017 - CIA sertleşecekmiş! 21.10.2017 - Merak etmeyin işler yolunda 19.10.2017 - Bölgenin iki ulus devleti İran Türkiye 16.10.2017 - Mandacılar geri bir hatta mevzilenirken… 14.10.2017 - Kürdistan ABD için neden bu kadar çok önemli? 11.10.2017 - Cin şişeden çıktı mı? 06.10.2017 - İktidardaki çalkantı ekonomideki çalkantı mı? 04.10.2017 - Hesap sormanın Amerikancası! 03.10.2017 - Dolardaki kırılma büyürken… 02.10.2017 - Küçük Amerika sevdasıyla yola çıkmıştık! 29.09.2017 - Sevr’e karşı yeniden Türkiye Rusya ortak cephesi 26.09.2017 - Savaş döneminin söylemi… 24.09.2017 - Milli devlet hamaset değil bir örgüttür 21.09.2017 - Rusya yetmez bölge ülkeleri… 19.09.2017 - İnsan imalatı otomobil imalatına benzemez! 17.09.2017 - IŞİD sonrası bölgemizde ABD etkisi ne olacak? 15.09.2017 - Kerkük Ankara mıdır yoksa Kerkük Kürdistan mıdır? 13.09.2017 - Edermiş... Zaten her gün müdahale ediyor 11.09.2017 - Osmanlı Yahudileri ve II. Abdülhamit 09.09.2017 - Artık Atlantik’e geri dönemeyiz 07.09.2017 - Tartışma dediğin böyle olur! 05.09.2017 - Cırlamasına bakmayın bir şey yapamaz! 02.09.2017 - Almanya Türkiye ve Amerika çelişkileri 30.08.2017 - Gizlilik derecesi yüksek istihbarat! 29.08.2017 - Solcular vatansever olamazlarmış! 27.08.2017 - Boş tartışmalardan ülkeyi kurtarmalıyız 25.08.2017 - Günlük siyaset ve olağanüstü günlerin siyaseti 23.08.2017 - İtiraflar Trump’dan 21.08.2017 - Amerikancılığın yeni örtüsü; İran yayılmacılığı yalanı 11.08.2017 - Beklenmedik ters etki 08.08.2017 - Gerilim gerilimi doğuruyor 06.08.2017 - Tarımı ve çitçiyi kim savunur? 04.08.2017 - Mersin Limanı'nı satarak mutlu olmak! 01.08.2017 - İdlib Deyr Zor ve Suriye’deki son durum 30.07.2017 - Metal Yorgunluğu kopmaya sebep olur 28.07.2017 - NATO’dan çıkarsak darbeler biter 27.07.2017 - Rusya İran ve K.Kore’ye ambargo 23.07.2017 - Emperyalizme karşı kimler savaşacak? 21.07.2017 - Koşulların kombinasyonu(Bileşimi) 18.07.2017 - Pusudaki düşmanlarımız 16.07.2017 - Küreselleşmenin kazananı ve kaybedeni 13.07.2017 - Ulusal egemenlik krizi ve radikalleşme 11.07.2017 - Emperyalizmin işleyişini kapitalizm sanmak 09.07.2017 - Lider emperyalizme karşı mücadele içinden çıkar 07.07.2017 - Saldırı çok yönlü 05.07.2017 - G20 emperyalizm ve Türkiye 01.07.2017 - Milli devletlerle ABD neden çatışma halindedir? 29.06.2017 - Trump'ın nükleer oyunu 27.06.2017 - Laikleri zorla Batının kucağına atmak! 25.06.2017 - Borçlar şişede durduğu gibi durmuyor! 22.06.2017 - Rakka’da ne oluyor farkında mıyız? 20.06.2017 - Tek müttefiki PKK’ya kaldı! 18.06.2017 - Dengeler Amerika’yı haraca zorluyor 16.06.2017 - Turuncu Devrim Türkiye’de olmaz 13.06.2017 - Kontrollü Darbe siyaseti kazandırmaz 09.06.2017 - Katar olayına ABD çıkarlarından bakmak ya da… 08.06.2017 - Casusluk örgütlenmesini anlamaya çalışmak 07.06.2017 - İncirlik PKK’nın mı üssü? 06.06.2017 - Kılıç şakırtıları ve Katar 04.06.2017 - Borçlu sınıf 02.06.2017 - Erdoğan “ülkemizi bölmeyi düşünüyorlar” 31.05.2017 - Kozlar Rakka’da mı paylaşılacak? 29.05.2017 - Amerikancı Kürtçülük 28.05.2017 - Doların manipülasyon gücü azalırken 26.05.2017 - Montaj yapalım ileride üretiriz diye başlamıştık 24.05.2017 - Suudi cephaneliği ve terör 22.05.2017 - Zeybekci Vergi dairesi bile özelleştirilmeli: Osmanlı'da Reji idaresi 20.05.2017 - Amerikancılar neden boşlukta kaldılar? 18.05.2017 - Mandacılık veya Milletlerin Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı 16.05.2017 - Artık Küçük Amerika olmayacağız! 14.05.2017 - İçi kuşatma mı dış kuşatma mı daha önemli? 12.05.2017 - PKK’yı da aşan doğrudan tehdit 10.05.2017 - Tehdit varsa her türlü savunma meşrudur 09.05.2017 - İçimizde kaç Amerika var 06.05.2017 - Siyasette kartlar neden yeniden karılacak? 04.05.2017 - Küreselleşme çökerken Türkiye Rusya mutabakatı 02.05.2017 - Hayır cephesini Amerikan cephesine dönüştürmek! 01.05.2017 - İktisadi ilişkilerin sessiz zorlaması 29.04.2017 - Sincar operasyonu Fırat Kalkanı operasyonuna benziyor mu? 27.04.2017 - Batıdan demokrasi beklemek! 26.04.2017 - Siyasi denetim bağımsızlığımıza doğrudan müdahaledir 24.04.2017 - İncirlik’teki nükleer bombalar kimi korkutuyor? 21.04.2017 - Avrupa düşmanımız Amerika dostumuz! 19.04.2017 - Belirsizlikler çoğalıyorsa… 17.04.2017 - Halk oylaması ve geleceğimiz 13.04.2017 - Çıkarsa dünya savaşı beş yerden birden çıkar! 10.04.2017 - ABD saldırganlığını destekleyenler EVET'le onaylanır mı? 08.04.2017 - Amerika’nın bölgeye dönüşüne sevinenler 06.04.2017 - Katil Esad söylemi ve kimyasal provokasyon 04.04.2017 - Barzani zafiyeti Kürdistan’a götürür 02.04.2017 - Kasaba eşrafı ve küreselleşme 31.03.2017 - Bağımsız Kürdistan için evet mi gerekiyor? 29.03.2017 - Gelecekleri birbirine bağlı iki ülke… 26.03.2017 - Sanayinin yokluğu savaşta belli olur 24.03.2017 - Bir kırılma noktasına daha geldik 22.03.2017 - Rusya neden Afrin’e girdi? 20.03.2017 - Dayatma 19.03.2017 - Muhalifine hain diyerek başarı aramak! 16.03.2017 - Avrupa ile ilişkiyi din savaşına indirgemek! 15.03.2017 - Batı ile kriz yapısal, Rus dostluğu geçici mi? 13.03.2017 - Eleştiride yapıcı olmak 08.03.2017 - Membiç’de neler oldu? 07.03.2017 - Ayrıştırıcı söylem yükselen tehdide hizmet eder 05.03.2017 - Hapishaneden iktidar nasıl görünür? 02.03.2017 - Bölgede ABD ne yapacak sorusu artık anlamsız bir sorudur 01.03.2017 - Bahçeli yetmedi Barzani aşiretleriyle destekleyelim! 27.02.2017 - Türbandan üniforma! 26.02.2017 - Dolar merkezli finans sitemi ve ABD AB ilişkileri 23.02.2017 - Suriye devletini tanımamak ne anlama gelir 21.02.2017 - Hamaset hakaret ve siyaset 19.02.2017 - Müşteri devletler bir araya gelebilirler mi? 17.02.2017 - Borçların operasyonel gücü 16.02.2017 - Her kuralsızlaştırma bir soygundur 13.02.2017 - 15 Temmuz olmasaydı… 11.02.2017 - İstihbarat antlaşmaları ve şehit askerlerimiz 09.02.2017 - Ağır borç yükünün siyasete etkileri 07.02.2017 - Borç bombası patladı; işareti Varlık Fonu 06.02.2017 - Varlık Vakfı özelleştirmenin başka adı 04.02.2017 - El parasına muhtaç olmayan İran direndi, gene direnir 02.02.2017 - Gladyoyu anlama kılavuzu 01.02.2017 - Rusya Amerika anlaştı manipülasyonunun amacı ne? 30.01.2017 - İngiltere ile savaş uçağı ve istihbarat antlaşması 28.01.2017 - El Bab ve Trump’ın güvenli bölgeleri 26.01.2017 - S-400 hava savunma sitemine sahip olmak 25.01.2017 - Rejim değişikliği mi sistem değişikliği mi? 23.01.2017 - Feto da EVET diyor 21.01.2017 - Dövizdeki yükselişi kim durdurabilir? 20.01.2017 - Neden otoriter rejimler Amerikan yönetiminin isteğidir? 18.01.2017 - Davos Küreselleşmenin mezarıdır 16.01.2017 - İstikrarsızlaştırma Koordinasyonu 15.01.2017 - Yeni ittifaklar yeni anlayışlar gerektirir 13.01.2017 - TÜSİAD da Atatürk’ü hatırladı 10.01.2017 - Her şey biraz daha dibe; ikinci dip 08.01.2017 - Şantaj ve tehditler mektupla gelirdi 06.01.2017 - Dört gözle Trump bekleyeneler 04.01.2017 - Tehditler fırsatları da doğurur 02.01.2017 - Düşmanı tanımak bu kadar mı zor? 31.12.2016 - 2017 Küreselleşmenin ölüm yılı mı olacak? 24.12.2016 - İdeoloji öfkeyi beslerse… 22.12.2016 - Halep’in özgürleşmesi ve bölgeye etkileri 20.12.2016 - Ölesiye inanmak ve Amerika adına ölmek! 19.12.2016 - Bir dönem sona ererken… 17.12.2016 - Krizlerin bedelini adil bölüşmezsek… 15.12.2016 - Örtülü bir savaştan gerçek savaşa geçiş 13.12.2016 - Trump'dan umudu olanlara kötü haber 12.12.2016 - Verdiğimiz canlarımız ve mecburiyetlerimiz 09.12.2016 - Tek taraflı bağımlılık… 07.12.2016 - Batılılaşma maceramız ve Dolar 05.12.2016 - Dolarizasyon borçlandırıyor üretimsizleştiriyor, halkı eziyor 03.12.2016 - Sosyal medya üzerinden Turuncu Devrim çağrıları... 01.12.2016 - Tarikatlar ve sivil toplum kuruluşları 29.11.2016 - Bahçeli'nin Türkiye’ye ne faydası oldu? 22.11.2016 - Batıcılar Şangay’dan neden korkuyorlar? 20.11.2016 - Sanal gerçekliğin sonuna yaklaşırken 18.11.2016 - Dolara yiğitlik yapacaksan önce altyapı… 16.11.2016 - Trump, Esad ve çok önemli yeni gelişme 14.11.2016 - Küreselleşme doğum yaptı; Tepkicilik 12.11.2016 - İngiltere’nin güvenliğinden bana ne? 10.11.2016 - Hangi zayıf noktalarımıza saldırıyorlar? 08.11.2016 - Ambargo ceza mı yoksa teşvik midir? 06.11.2016 - Amerikan seçimlerini kim kazanır? Cevap %1 04.11.2016 - Dolar altın savaşı nasıl sonuçlanır? 02.11.2016 - Devletlerarasında kalıcı düşmanlık olmaz 31.10.2016 - Eninde sonunda… 29.10.2016 - Savaş sırasında savaş uçağı siparişi 27.10.2016 - NATO, Rusya’yı teslim alamayacağına göre… 26.10.2016 - Tarikatlara sızmak mı sol örgütlere sızmak mı? 21.10.2016 - Alaycı aklın eleştirisi 19.10.2016 - Musul mu? Halep mi? Hayır hala Halep 17.10.2016 - Savaş bölgesi Doğu’ya doğru genişliyor 14.10.2016 - Dünya savaşını tetikleyen unsurlar 12.10.2016 - Önümüzde umutlar da tehlikeler de var 10.10.2016 - 23. Dünya Enerji Kongresi ve Türk Rus ilişkileri 08.10.2016 - Bölgede olağanüstü gelişmeler… 06.10.2016 - Lozan hezimettir Musul ganimettir! 05.10.2016 - Dünya savaşı ne kadar yakın? 02.10.2016 - Batı ile çıkarlarımız neden çatışıyor? 30.09.2016 - Ceset torbaları ve terörün yaygınlaştırılması 28.09.2016 - Ekonomik tetikçiliğe karşı direnme ekonomisi 27.09.2016 - Suriye’deki durum on yıl daha sürerse… 25.09.2016 - Rockefeller’le görüşerek Haçlıdan kurtulmak! 24.09.2016 - Suriye’de yeni yol ayrımı 23.09.2016 - Gizli savaşın yarattığı mecburiyetler! 21.09.2016 - Abdülhamitçi olmak ya da silah kullanmak 19.09.2016 - Kanlı çıkmazdan çıkarken… 16.09.2016 - Değişmeye başlayanlar 15.09.2016 - Düşünme etkinliği üzerinde düşünmek! 12.09.2016 - Suriye’de ateş kes ve yeni ABD Planı 11.09.2016 - Batı Cephesinde değişen bir şey yok 09.09.2016 - Son tuzak 07.09.2016 - Savaşıyor mu sevişiyor muyuz Amerika’yla… 05.09.2016 - Irak Türkiye sınırı Barzani’ye bırakılamaz 03.09.2016 - Soğuk Savaş mantığı dağılırken… 01.09.2016 - Geri adımın varacağı yer 30.08.2016 - Sert bir kararlılık ABD’yi geriletir 28.08.2016 - Ülke bütünlüğü mü fetih mi? 26.08.2016 - Kaos saldırısına karşı tek çare… 24.08.2016 - DAEŞ’ın yerine ÖSO ikamesi bölge barışını başlamadan bitirir 23.08.2016 - Demokrasi görünümlü emperyalizm dayatması 20.08.2016 - Aynısını size de yaparız! 19.08.2016 - Toroslardan giren Amerika ve İncirlik’teki atom bombaları 17.08.2016 - Tankların önüne Memleketin a.sına koyanlar yatar mı? 15.08.2016 - Vatan (malını) satarak vatan savunması olmaz! 14.08.2016 - Membiç her şeyi berbat edebilir! 12.08.2016 - Fetoşu biliyoruz da Liboşlar ne olacak? 11.08.2016 - Katilimizle cilveleşmek ya da dik durmak! 09.08.2016 - Çok kutuplu dünyada Türkiye 07.08.2016 - Avrupalının korkulu rüyası; Türkiye Rusya 06.08.2016 - Çokça Amerikalı misafirimiz olacak 04.08.2016 - Ambargo silahını çekmeye hazırlanıyorlar 02.08.2016 - Milli ordu savaşın özelleştirilmesi ve profesyonel ordu 31.07.2016 - Emperyalizmi şaka sanmak veya… 30.07.2016 - Bundan sonrası havuç mu? 28.07.2016 - Suçüstü yakalanmak! 26.07.2016 - Gerçek kimlik ortaya çıkıyor 24.07.2016 - Bir tükeniş döngüsü olarak NATO 22.07.2016 - Darbe girişiminin dış siyaseti ne olacaktı? 20.07.2016 - Örgütlenme tamamlanmadan girişilecek her eylem erken eylemdir 18.07.2016 - ABD’nin Türkiye’de operasyonel kadrosu kalmadı 17.07.2016 - Darbecilerin Bildirisindeki NATO vurgusu 15.07.2016 - Ey Avrupa terörün sorumlusunu mu arıyorsun? 14.07.2016 - İlişkiler sadece ticaretle olmaz! 12.07.2016 - Savaş yaklaşırken savaştan uzak durmak 10.07.2016 - Fakirlik küreselleşince asabiyet evrenselleşti 08.07.2016 - Sistematik cehalet imalatı… 06.07.2016 - Yeni iç ve dış ittifaklar neden zorunludur? 04.07.2016 - Esad’la kavgayı bırak, mültecileri vatanına gönder 03.07.2016 - 2017’de Suriye’de terör biter mi? 01.07.2016 - Gri Alandayız 29.06.2016 - Sabah uyardı akşam bombalama oldu 28.06.2016 - İsrail’den gaz Rusya’dan turist! 27.06.2016 - Her şey Çin Rus ittifakı ile başladı 25.06.2016 - Halksız Avrupa, Avrupasız halklar 23.06.2016 - İngiltere'nin ayrılması ve küreselleşmenin sonu! 22.06.2016 - Dünya dengesi ve Kanalizasyon Kapitalizmi! 20.06.2016 - O zorlasa bile yanlış! 16.06.2016 - Atatürksüz ve Türksüz Anayasa 14.06.2016 - Çare arayışı zorunlu hale geldi 12.06.2016 - Derinleşen saflar ve Tahran Zirvesi 10.06.2016 - Para tarikatları ve Negatif faiz 09.06.2016 - Utangaç antiemperyalizm; üst akıl! 07.06.2016 - Mevcut Suriye politikasının değişmesi… 06.06.2016 - Rusya’ya talimat; Al-Nusra’yı vurma… 04.06.2016 - Çözüm sürecinin yeni adı Betonlama mı? 02.06.2016 - Artık savunmadayız 31.05.2016 - Suriye’deki ölüm fırtınası ve Türk/ Rus kavgası 29.05.2016 - Kuşatmayı nasıl yaracağız? 27.05.2016 - Suriye Kürdistan’ını İncirlik’ten kalkan uçaklar mı kuruyor? 26.05.2016 - Bu iktidar üretim ekonomisine geçebilir mi? 25.05.2016 - Atlantik Rusya’yı savaşa zorluyor 23.05.2016 - Petro-Dolar’a karşı Petro-Yuan 21.05.2016 - Siyasi iktidarın Suriye çıkmazı 19.05.2016 - Savaşlar hep bir öykü ile başlar! 18.05.2016 - Üyelik ısrarı, bölünme ısrarıdır 16.05.2016 - Siyasetin militarizasyonu yanlış yoldur 14.05.2016 - Karadeniz de savaş alanına katılacak mı? 13.05.2016 - Dış tehdit artıkça… 11.05.2016 - İsrail Türkiye NATO’da aynı masada! 10.05.2016 - Ekonominin gerçek işleyişi ve Panama Belgeleri 08.05.2016 - Akşener'i neden parlatıyorlar? 07.05.2016 - Kemalistler olmadan vatan savunması olmaz 05.05.2016 - Kanunsuzluklar yönetilemezliği getirdi 04.05.2016 - Halep ve bölgenin geleceği… 03.05.2016 - Salt PKK ile mücadele Siyasal İslam’ı kurtarır mı? 01.05.2016 - Sana silah satmayanlara sen niye İncirlik’i veriyorsun? 29.04.2016 - Gladyo neden hareketlendi? 28.04.2016 - Hasan Ruhani hırsıza hırsız dedi 26.04.2016 - Laikliğe karşı yeni bir savaş cephesi mi açılacak? 25.04.2016 - Hıristiyan NATO'su, İslam NATO'su ve Kilis! 23.04.2016 - Ortadoğu halklarının yakın geleceği… 21.04.2016 - Demek ki Genelkurmay Başkanı terörist değilmiş 19.04.2016 - Ne ahlakı kurtarabildik, ne de sanayimizi… 18.04.2016 - Kut’ül Amare de, 23 Nisan da bizim 16.04.2016 - Rusya ile ilişkiler düzelir mi? 14.04.2016 - ABD’nin Türkiye ’siz B-Planı 13.04.2016 - Terörle mücadelede gelinen yer ve sonrası… 11.04.2016 - Şiddetin “alınır satılır” meta olması! 09.04.2016 - Silah varsa mafya vardır 07.04.2016 - Fırsat nişleri kaçarsa… 05.04.2016 - Panama Belgeleri ve yargılanamayacak kadar büyük şirketler 04.04.2016 - Düşmanı doğru tanımlamak! 02.04.2016 - Ortak hedef DAİŞ demek… 30.03.2016 - Kürt Koridoru İncirlik sayesinde mi açılacak? 29.03.2016 - Yeni saflaşma yeni mantık, yeni siyaset 26.03.2016 - Batı uyumlu ve İslamcı medya çatışması 24.03.2016 - Hala ABD Türkiye/İran ilişkileri üzerinde tepiniyor! 22.03.2016 - Küreselleşmenin yarattığı şiddet, ters tepti! 20.03.2016 - Terör neden Hükümeti ve Erdoğan’ı hedef aldı? 18.03.2016 - Birikim modelinin modası geçince… 16.03.2016 - Rusya çekilecek mi, barış yakın mı? 14.03.2016 - Amerika’nın kaos planı püskürtülecektir 11.03.2016 - Obama demiş ki… 09.03.2016 - Hayali sermaye, fakirliğin küreselleşmesi ve likidite sıkışıklığı 07.03.2016 - Siyasi şımarıklık! 04.03.2016 - Rusya, Amerika ortak mı; stratejik düşman mı? 02.03.2016 - Çok uluslu tekeller ve ABD/Türkiye ilişkisi 29.02.2016 - Anayasa Mahkemesini tanımayanların Anayasası olur mu? 25.02.2016 - Rusya’ya küfrederek, Amerikancılığınızı kurtaramazsınız! 23.02.2016 - NATO’yu yeni öğrenenlere el kitabı! 21.02.2016 - Cephe gerisindeki iki mesele… 19.02.2016 - Bizim çözümü söylememiz gerek 17.02.2016 - Dış savaş her zaman iç savaşla birleşir! 15.02.2016 - Suudi himayesinde Suriye’ye kara harekâtı! 13.02.2016 - Erdoğan ABD destekli darbeden nasıl kurtulur? 11.02.2016 - Bizi buraya Amerikancılığımız getirdi 09.02.2016 - Propagandalar boşa çıktı, gerçekler dayatıyor 07.02.2016 - Türkiye’nin toprakları NATO toprağıdır! 04.02.2016 - Suçlarını açıklamak yerine vıdı vıdı! 02.02.2016 - Negatif Faiz; Neoliberal hegemonyanın iflası 01.02.2016 - Ha gayret, Ruslarla savaşmaya az kaldı! 28.01.2016 - Rejim değiştirme inisiyatifi elden gidiyor mu? 27.01.2016 - Sadece yalnızlık mı derinleşiyor? 25.01.2016 - Hendeklere sıkışan PKK’yı CHP mi kurtaracak? 23.01.2016 - Amerika Kürdistan kurmakta kararlı!? 21.01.2016 - Davos zenginlerinin dilinin altındaki bakla 19.01.2016 - İran’a ambargonun kalkması ve Musul 18.01.2016 - Temerrütte mi düştük? 15.01.2016 - Yurt-dışı bağlantılı STK’lar! 13.01.2016 - Terör bizden ne istiyor? 11.01.2016 - Çöküntünün arkasındaki çöküntü… 09.01.2016 - Sol neden şaşkın bakıyor? 07.01.2016 - Kürt Koridorunu engelleyebilir miyiz? 05.01.2016 - Anayasa, Başkanlık, arkasından İslam Ordusu… 03.01.2016 - Mezhep haritaları enerji haritalarına karışırken… 01.01.2016 - Rusya ile ne zaman çatışsak… 28.12.2015 - Ulusal öfke 26.12.2015 - 2016 felaket yılı mı olacak? 24.12.2015 - İç siyasette milli, dış siyasette emperyal olunamaz 22.12.2015 - Artık daha kolay yönetecekler 20.12.2015 - İktidarın ideolojik kaynağı mezhepçilikse… 18.12.2015 - Almanya Suudi başkanlığındaki koalisyona neden girmedi? 16.12.2015 - Bölüşüm mü, Cephe gerisini tahkim etmek mi? 14.12.2015 - Açılım Sürecinin bedeli Cizre ve Silopi 13.12.2015 - Savaşın ekonomi politiği 10.12.2015 - Sıfır ilişki, tek şart 08.12.2015 - İrademizi Amerika’ya mı teslim ettik? 06.12.2015 - 10 Aralık 2015 İtilaf devletleri İstanbul’da 04.12.2015 - İncirlik’teki Haçlı Ordusu ve Büyük Kürdistan! 02.12.2015 - Savaşın yeri Doğu Akdeniz’dir 01.12.2015 - Vekalet savaşı ne zaman biter? 29.11.2015 - Savaşa doğru yol alırken 27.11.2015 - Kurtar bizi Amerika! 26.11.2015 - Savaş neye benzer, neye benzemez? 24.11.2015 - Ruslar nasıl karşılık verecek? 22.11.2015 - Güvenli Bölge güvenliğimizi tehdit etmesin! 21.11.2015 - Patronların kapitalizm sıkıntısı… 19.11.2015 - Kafaları karıştıran sorular! 16.11.2015 - On yıl sonra da Milli Füzeyi konuşuruz 14.11.2015 - Paris’e ağlamalıyız, Irak’ın işgalini anlamalıyız 13.11.2015 - Kral ve Dolar 11.11.2015 - Amerika’nın kara gücü olarak mı gireceğiz? 10.11.2015 - Kemalizm, bir taraftan da, kendini yeniden üretiyor 08.11.2015 - Mandacılığın dayanılmaz çekiciliği! 06.11.2015 - Sorgulanan “sahte milliyetçilik” ve “sahte sol”dur 04.11.2015 - Savaşın kanunları ve emperyalist militarizm 02.11.2015 - Amerikan senaryoları artık işlemiyor 31.10.2015 - Şimdi dönme zamanı 29.10.2015 - Asıl kıyamet ne zaman kopacak? 27.10.2015 - Dünya ekonomisinin çıkmazı; Dolar 25.10.2015 - Gelişen yeni tehdit 22.10.2015 - Zor günlerdeyiz… 19.10.2015 - Her kötü işin arkasında Amerikan parmağı aramak! 17.10.2015 - ABD, AKP’den vazgeçti mi, geçmedi mi? 15.10.2015 - Batıcılık da, İslamcılık da ülkemizi bölüyor! 13.10.2015 - Barış sözcüğünü PKK’nın siperi yaptılar 11.10.2015 - İstihbarat açığı ve içimizdeki CIA 10.10.2015 - Amerika bize silah vermez ama… 07.10.2015 - Sadece Suriye mi, Suudi dolarları ne olacak? 05.10.2015 - Angajman Kuralları ve Rus Uçakları 03.10.2015 - Ne oldu? Gene Amerika ile birliktesiniz! 01.10.2015 - Suriye’de yeni dönem… 30.09.2015 - Volkswagen savaşı neyin habercisi? 28.09.2015 - İçerideki Batı ile savaş… 26.09.2015 - "Terör askerle çözülmez" ne demek? 22.09.2015 - Düzenin dışladığı… 16.09.2015 - Borç dolaşımı ve gangster bankacılık! 14.09.2015 - İşaret fişeği Corby 13.09.2015 - Türkiye’yi Batıya şikâyet etmek! 10.09.2015 - PKK’nın vekâlet savaşı 08.09.2015 - Teröre karşı birlik olma zamanı 05.09.2015 - G20 ve G7 Aylan’lar karaya vursun diye vardır 04.09.2015 - Futbolu mafyadan kurtarmak! 02.09.2015 - Ya vereceğiz ya savaşacağız 31.08.2015 - Cumhuriyet Gazetesini CIA mı yönlendiriyor? 28.08.2015 - Çin'e Batı'nın gözü ile bakmak 26.08.2015 - Hikâyenin adı 600 Milyar Dolar 24.08.2015 - Dolar pedalı çevirmezse düşecek! 22.08.2015 - Çözüm Sürecinin biriktirdiği 20.08.2015 - AKP PKK ile sevişecek mi savaşacak mı? 18.08.2015 - Espiyonaj halk için mi yapılır? 16.08.2015 - Terörle savaş, Batı'yla savaşın başlangıcıdır 14.08.2015 - Barış sözcüğü ve etrafındaki fırtına 13.08.2015 - Türkiye’de bir süreç bitti 11.08.2015 - Soğuk Savaş’ın zehirli meyvesi İncirlik 09.08.2015 - Aldatıldık, aldatıldık sonunda aldattık! 07.08.2015 - Yakın tehdit iç tehdittir 05.08.2015 - Yağmacılar İran’da! 03.08.2015 - Çözüm süreci neden başarısızlığa mahkûmdu? 31.07.2015 - Sol gösterip, Amerikancı vuruş! 29.07.2015 - Açılım yoksa para da yok 27.07.2015 - Amerika'yla savaş, Amerikancılarla olur mu? 25.07.2015 - Tarihin makas değiştirdiği günler! 24.07.2015 - Halkımız kime güvenecek? 22.07.2015 - Cephe gerisi nasıl tahkim edilir? 20.07.2015 - Suruç neyin işaret fişeği? 18.07.2015 - Piyasa kabadayısının sonu! 16.07.2015 - Suriye siyasetini bilen var mı? 13.07.2015 - Kurtarmak zorundalar! 12.07.2015 - Rahatladılar! 09.07.2015 - Bize bir şey olmaz! 07.07.2015 - Devlet altı güçler 05.07.2015 - Amerika ile asla! 04.07.2015 - Özgün gereksinimden ibaret gerçeklik 01.07.2015 - Hayalet iki tane! 29.06.2015 - Bölünmeyi durdurabilir miyiz? 26.06.2015 - Birleşerek yok oldular 22.06.2015 - Bölünürsek Batı'yı unutun! 20.06.2015 - Tarihin pususunda yatarken… 19.06.2015 - Çelik Çin ve Dolar 16.06.2015 - Amerikancılığı anlamadan… 15.06.2015 - Kara Koridor Koalisyonu 13.06.2015 - Çok uluslu hükümet mi? 11.06.2015 - Ulus-Devlet operasyoncusu işbaşında! 09.06.2015 - Türkiye'yi bölen demokrasi… 05.06.2015 - Emperyalizm neden Biji HDP (PKK) diyor? 03.06.2015 - Altın destekli döviz ve Sarı Dediz 01.06.2015 - Örtülü savaşın örtüsü açılırken… 30.05.2015 - Çin ABD çatışması dünyayı rahata kavuşturur mu? 27.05.2015 - Adaleti aldılar, sandığı koydular! 26.05.2015 - Muhaliflere havadan destek 24.05.2015 - Şu teknoloji meselesi… 22.05.2015 - Mevsimlik sürüleştirme 20.05.2015 - Fuat Avni hep geleceği bilecek 19.05.2015 - Çin’den Suriye devletine 30 milyar dolar 17.05.2015 - Menfur örgütsel bağlar! 15.05.2015 - İşbirlikçi çevrelerin HDP (PKK) aşkı! 13.05.2015 - Sömürge Yasası Güncellendi 11.05.2015 - Seçimden sonraki gündem 10.05.2015 - Bizim oğlan vefat etti! 08.05.2015 - Ajanlar neden sessiz gömülürler? 05.05.2015 - Bölgemizdeki savaşlar kalıcı mı? 04.05.2015 - Uhrevi olanı dünyevi yapamayız 02.05.2015 - Türkiye, İran’ın Batı’ya direndiği kadar direnseydi… 30.04.2015 - Ya geçmişini satacaksın, ya geleceğini… 28.04.2015 - TÜSİAD gene reform şarkıları söylüyor! 27.04.2015 - Seçimlerle güçlü ordunun ne ilişkisi var? 26.04.2015 - Uygarlığın huzursuzluğu 23.04.2015 - Kızın gülüşüne, kışın güneşine aldanma sakın! 21.04.2015 - CIA, Meclis'e mebus mu gönderiyor? 19.04.2015 - İflasın farkına vardılar! 18.04.2015 - Halk, Amerikancı olmayan bir iktidar arıyor 16.04.2015 - Ermenileri katlettiniz, sizi katiller sizi! 14.04.2015 - Bireysellik ve siyaset 13.04.2015 - Mülküne sahip çıkamayan parti! 12.04.2015 - Açılımcılara ve sahte solculara kapak olsun! 10.04.2015 - İsrail de Sünni mi? 09.04.2015 - “Batı İran’ı kandırdı mı?” Diye sormuştum 08.04.2015 - Entelektüel motor ve entropi 06.04.2015 - Borçlar, dış sermaye çevreleri ve AKP CHP koalisyonu! 04.04.2015 - Örgütlü gerginlik sürdürülebilir mi? 03.04.2015 - Batı İran’ı kandırdı mı? 02.04.2015 - Üç gün konuşsa gene açıklayamaz! 31.03.2015 - İnanmak istemediklerimize inandık! 30.03.2015 - İhaneti Örgütlemek!? 29.03.2015 - İran'ı aşamayan ABD… 28.03.2015 - Amerikancılar çok mutlu 27.03.2015 - Borçlar çoğaldı, tekellerin haciz memuru Derviş geldi! 26.03.2015 - Gene Amerika ve mezhepçiliğin kuyruğuna takıldık! 25.03.2015 - Liberallerin vatansız yaptığı solcular! 23.03.2015 - Yüreğinde halk olmayanın… 22.03.2015 - İçten yıkılma başlayınca! 21.03.2015 - “Aldatıldım“ diyenler devrim yapabilir mi? 19.03.2015 - Borcun kölesi olmak! 17.03.2015 - Namus kurşun gibidir! 16.03.2015 - Türkiye Anonim Şirketinin hisse sahipleri! 15.03.2015 - İnsan yaşadığı yere benzer, NATO içinde yaşıyorsan… 14.03.2015 - Sosyal demokrat çift dilliği! 13.03.2015 - Ey Coni gel tapusunu da verelim! 10.03.2015 - Kültürel yoksullaşma gerçek yoksullaşmayı getirdi! 08.03.2015 - Söylenebilecek yalan ve zorlanabilecek kader kaldı mı? 06.03.2015 - Dolar’ı da Eğitip Donatacaklar mı? 04.03.2015 - Haziran seçimleri, Amerika'nın ayağına dolaştı! 02.03.2015 - PKK solcuların da solculuğunu elinden aldı! 28.02.2015 - CIA neden sevilen muhalif önderlere suikast yapar? Kuluçka Makinesi 27.02.2015 - Neden Rakka değil de Musul? 25.02.2015 - Halktan da korkmasalar(!) 23.02.2015 - Çekilme değil, PKK’nın meşrulaştırılması! 21.02.2015 - İktidara birlikte gelecek kadar uyanık, Gladyo’yu bilemeyecek kadar saf! 20.02.2015 - NATO, QE, Siriza, Ukrayna, Çin’den füze teknolojisi! 18.02.2015 - İç Güvenlik Yasasımı mı, siyasetin silahlandırılması mı? 16.02.2015 - Kimin ve neyin yapısal dönüşümü? 14.02.2015 - Uyuyan hücreler, kimin için uyuyorlar? 12.02.2015 - Panik Butonu; Negatif faiz! 11.02.2015 - ABD, AKP’den vazgeçti mi, geçmedi mi? 10.02.2015 - Zıkkım olsun! 08.02.2015 - Eski Amerikancıdan yeni antiemperyalist! 06.02.2015 - NATO'dan Ukrayna'ya 5000 Çevik Kuvvet Askeri, bize faiz 05.02.2015 - Medya mı itibar kaybediyor, yoksa… 04.02.2015 - Madem piyasa özgürlüklerin ve demokrasinin gereği… 03.02.2015 - Obama neden itiraf etti? 02.02.2015 - Nefret bir kez türediğinde… 31.01.2015 - PKK’nın kuyruğundaki vatansız sol, bağımsızlıkçı sola karşı! 30.01.2015 - Ha Çuval geçirmiş, ha Madalya… 28.01.2015 - Dengeler değişirken görmediklerimizi göreceğiz! 26.01.2015 - Aleaksis Tsipras, Pablo İglesias ve Bankalar Çetesi 25.01.2015 - Kral'ın ölümüne en fazla kim üzüldü? 24.01.2015 - Leş kargaları 23.01.2015 - Savaş küreselleşirken! 20.01.2015 - Güce tapayım derken, yanlış ata oynamak! 18.01.2015 - O teröristleri beğenmedim, daha iyisini eğiteceğim! 17.01.2015 - Son provokasyon Sahte Bayrak mı olacak? 16.01.2015 - Arabistan’dan devrim çıkar mı? 14.01.2015 - Demokrasinin fiyatı yükseldi, faşizm daha ucuz! 13.01.2015 - Terör üzerinden Batı saldırılarının meşrulaştırılması 11.01.2015 - Namaz kılıyorsan halkı biliyorsun, kılmıyorsan… 09.01.2015 - Örtülü savaş, terör imalatı ve Charlie 08.01.2015 - Girerken çok yalvarmıştık da, ya çıkarken… 07.01.2015 - Hırsızlar ve ajanlar iddiası arasında kaldık! 05.01.2015 - Dolar ve Euro istasyonları! 03.01.2015 - Batıdan gelen saldırı yeniden yoğunlaşırken… 01.01.2015 - Sokak darbesi yapmaya alıştı ya… 31.12.2014 - 2015'te kimler ölür? 29.12.2014 - Çok yüzlü görünüm ya da hiç görünmeyen! 27.12.2014 - Gericilik ve bölücülük ittifakı bir proje midir? 23.12.2014 - Merak edenler olur! 21.12.2014 - Öteki ortak ve şartnamesi! 19.12.2014 - Yakın tehdit! 18.12.2014 - Batının Doğuya genişleme isteği ve ekonomik kriz 16.12.2014 - Laikliği savunmadı, tarikatı savunuyor! 14.12.2014 - Devşirme ajan mı kıymetli, yabancı ajan mı? 13.12.2014 - Başka neyi konuşacaklar ki… 12.12.2014 - Tekeller iç içeyse, devletler iç içedir! 10.12.2014 - Çıkış yok, iktidar bunaldı! 08.12.2014 - NATO’yu ekonomik NATO’ya dönüştürmek! 07.12.2014 - Suudi Arabistan neden teknoloji üretemez? 05.12.2014 - Boko Haram ve eğitimdeki gidişat! 03.12.2014 - Enerji silahı ve gerçek silah! 30.11.2014 - Felaket kapitalizmi* ve özelleştirilmiş istihbarat 29.11.2014 - Hem Amerikancı olalım, hem de milli çözümlerimiz olsun!? 27.11.2014 - Soğuk Savaş hiç bitmedi ki… 25.11.2014 - Joe Biden gitti, Vladimir Putin geliyor 23.11.2014 - Savunma silahı olarak… 21.11.2014 - Tekellere asker olmak! 19.11.2014 - Düşmanın adını söyleme zamanı… 18.11.2014 - Türk Amerikan savaşının II. Aşaması! 16.11.2014 - Sakal kesme teknolojisi ve sakal vergisi! 14.11.2014 - İncirlik Üssü neden ülkemize baskı aracıdır? 12.11.2014 - Soğuk savaş neyi soğutur, ne kadar soğur? 11.11.2014 - Neden milli bir iktidar, yakıcı ihtiyaç haline geldi? 09.11.2014 - Neden hala beka sorunumuz var? 07.11.2014 - Türkiye PKK ile hesaplaşmak zorunda! 05.11.2014 - Sıcak para ve öncü işgaller dönemi kapanırken! 04.11.2014 - Üçüncü göz mü? Bir bölen mi? 02.11.2014 - Kuluçkadan çıkmadı! 31.10.2014 - Amerikan bayraklı süreç sürerse… 29.10.2014 - Kin sadece dincilerde mi birikir? 26.10.2014 - Amerikan yaygarasının asıl nedeni Dolar! 25.10.2014 - Savaşlardan önceki savaş… 23.10.2014 - Bu kadar istikrarsızlığın bedelini ödeyebilecek miyiz? 21.10.2014 - Ülke sınırlarımızı Amerika yönetiyor! 19.10.2014 - Batının saldırganlığı Doğunun direnişi! 17.10.2014 - Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye 15.10.2014 - İttifaklar çöküyor, çok şey değişiyor 13.10.2014 - Finansal ölüm ve doların ölümü! 11.10.2014 - Orduya karşı Sünni ordu mu, Eğit-Donat mı? 10.10.2014 - Sanıyorduk ki Apo sadece PKK’yı yönetiyor! 08.10.2014 - Siyasetin bittiği yerdeyiz! 06.10.2014 - ABD Esad’ı hedef alırsa, IŞİD ile savaşırız! 03.10.2014 - Sen çekil aradan, ben PKK ile savaşırım 01.10.2014 - Matematik, fizik ve ölesiye inanmak! 30.09.2014 - Horasan Örgütü hiç olmadı ki… 28.09.2014 - Ya iktidar ya karadan IŞİD… 26.09.2014 - Ölesiye inanmak! 24.09.2014 - Bir koyup üç alır mıyız? 22.09.2014 - Savaşın içinde miyiz, savaşa doğru gidiyor muyuz? 20.09.2014 - Esad, Rusya Silahlı Kuvvetlerini ülkesine çağırırsa… 19.09.2014 - Ülkemiz bir yol ayrımında! 17.09.2014 - Suriye içinde tampon bölge, Ukrayna’ya tampon bölgedir! 16.09.2014 - Ordu PKK ile birlikte, IŞİD’a karşı mı savaşacak? 14.09.2014 - Havadan IŞİD’i vurma “arzi sekse” benziyor! 12.09.2014 - Amerika bölgemizi Yugoslavya yapabilir mi? 10.09.2014 - Herkese rol var ama patron... 08.09.2014 - BOP Eş Başkanına son talimat! 07.09.2014 - CIA’nın ekonomik krizden çıkış önerileri! 04.09.2014 - Obama, Ukrayna için asker, IŞİD için yasaklama ister! 03.09.2014 - PKK’yı silahlandıracak mıyız!? 02.09.2014 - Gerçekten “görünmez bir el olabilir”! Ancak… 31.08.2014 - İngiltere gene mendeburlaştı, SWIFT istiyor! 30.08.2014 - El parasıyla demokrasi olur mu? 28.08.2014 - Yol haritaları ve kriz sarmalı! 26.08.2014 - IŞİD ve PKK Terörüne yardım ve yataklığın bedeli… 24.08.2014 - Sömürgelerin istihbarat aracılığıyla denetlenmesi! 23.08.2014 - Altıok’un Amerikancı yorumu olmaz 22.08.2014 - Biraz müzakere, biraz silah sonunda İzleme Komitesi! 20.08.2014 - Savaşın örtülüsü, gazetecinin gömülüsü! 18.08.2014 - ABD neden Davutoğlu’nu istiyor? 16.08.2014 - Faiz lobisi hükümet kurma peşinde! 14.08.2014 - IŞİD’den bizi PKK mı, NATO mu kuruyacak!? 12.08.2014 - İktidardaki ayrışmanın ideolojik arka planı! 11.08.2014 - Seçim için ekonominin değerlendirmesi; Siyasi risk yüksek! 09.08.2014 - Sıcak para ne kadar sıcaktır? 07.08.2014 - Bizi gene sıcak parayla mı esir alacaklar? 05.08.2014 - Yeni normal küresel kaos!? 03.08.2014 - Amerika saldırıyor, Rusya şimdilik savunmada! 31.07.2014 - Kadının kahkahasıyla uğraşmak, kadına şiddettir! 29.07.2014 - Gladyosuz NATO, NATO’suz Gladyo olmaz! 27.07.2014 - ABD Doğu Ukrayna’ya üs kuracak ama 25.07.2014 - Gazze soykırımı ve “uluslararası toplum” boş lafı! 23.07.2014 - Hem entegre hem bağımsız(!) 21.07.2014 - Anti-Dolar ve anti-Batı! 19.07.2014 - Dışarıya Ukrayna, içeriye İsrail! 17.07.2014 - Ekonomik tetikçiler geldi 16.07.2014 - PKK, AKP’ye güç verdikçe 14.07.2014 - Osmanlı laik olduğu için mi yıkıldı? 12.07.2014 - İsrail'e laf var ama ambargo yok! 10.07.2014 - PKK terör örgütü olmaktan çıkınca...(!) 08.07.2014 - Türkiye neden bir karar arifesindedir? 06.07.2014 - Komşuyu düşmana dönüştürme! 04.07.2014 - Hilafet ve Batı 02.07.2014 - Zorbalık demokrasi ile yola getirilebilir mi? 30.06.2014 - Tarih kötü yanından ilerler! 27.06.2014 - Sarımsak fiyatları arttı! 25.06.2014 - Mezhepçi, ABD vesayetli dış siyaset ve Türkmenler 23.06.2014 - Bu işin önemli bir sırrı var! 21.06.2014 - Müslümanların KARA ÇAĞA girişi, Batı için “YAPICI KAOS” 19.06.2014 - IŞİD, Amerika’nın başka bir yüzüdür 17.06.2014 - Sol seçmeni en salak seçmen kabul ediyorlar! 14.06.2014 - Sömürgeci-gerici işbirliği ve Kara Şiddet Koridoru 12.06.2014 - Laiklik giderse, bölünme ve IŞİD gelir 10.06.2014 - Yunanistan da Anadolu’ya girerken Bayrağımızı indirmişti 08.06.2014 - Avrupa solu neden gerici ve vatansızdır? 06.06.2014 - Normandiya Çıkarması, Ukrayna ve Suriye… 04.06.2014 - Çifte Çıkmaz! 02.06.2014 - Düz ovada siyaset, ya da Çözülmenin en kritik toplantısı… 31.05.2014 - Darısı Türkiye'nin başına... 29.05.2014 - At pisliği teorisi! 26.05.2014 - Bir sonraki nesil için nostalji; Laiklik 24.05.2014 - Doların başı belada… 22.05.2014 - Almanya’nın Amerika kadar aklı yok mu? 20.05.2014 - Depolanan kin! 18.05.2014 - Daha çok üretim için daha çok işkence! 16.05.2014 - Facia faciayı haber verir! 14.05.2014 - İşçinin dirisinden de, ölüsünden de kazanırlar! 12.05.2014 - Müşteri devlet! 09.05.2014 - İdeoloji öldü yaşasın artık hepimiz hayvanız! 07.05.2014 - Ukrayna krizi büyürken 05.05.2014 - Gerçekten para yok mu? 03.05.2014 - Kumpasın içindeki generaller! 01.05.2014 - Amerika’nın çaresizliği; Son çare liberal laiklik! 29.04.2014 - Damızlık Batılı erkek talebi arttı! 27.04.2014 - CIA diyecek ama diyemiyor! 26.04.2014 - Mafyalaşan bankacılık! 24.04.2014 - Amerika’nın Ukrayna Şizofrenisi! 22.04.2014 - Yaşam hakkı, Porta Rico, su ve Dünya Bankası! 20.04.2014 - Türkiye’deki Afganistan ve kimliğimiz! 18.04.2014 - Amerika, Irak’ın toprak bütünlüğünü neden savunmak zorundadır? 16.04.2014 - Kültürel NATO! 14.04.2014 - Hem aydın, hem de NATO’cu olunur mu? 12.04.2014 - Kriz Avrupa’yı Amerika’dan koparır mı? 10.04.2014 - Uzun süreli kalıcı durgunluk! 08.04.2014 - Ukrayna, Suriye, örtülü savaş ve ABD çaresizliği 07.04.2014 - Şekilsizleşen, yuvarlaklaşan muhalefet! 03.04.2014 - Halkın hırsızlıkları yok saydığını sanmak! 02.04.2014 - Gerilim, gerer gerer sonra… 30.03.2014 - Hırsızlık ile istihbarat arasındaki fark! 28.03.2014 - Savaş Konseyi ve No fly zone! 27.03.2014 - Sürdürülebilirliğin tıkandığı yerde, ya faşizm, ya da… 25.03.2014 - Açılım ve Yerel Seçim süreci! 23.03.2014 - Adını da kutsal ittifak koymuşlardı! 21.03.2014 - Hitler kitapları yakmıştı, bunlar da Twitter’i yakıyor! 19.03.2014 - “Dış komploya inanmıyorum” 17.03.2014 - Tekellerin Milli-Devletle savaşında istihbarat 15.03.2014 - Batının kibri, Rusya’nın gazı! 13.03.2014 - Görünmez el görünmüyor! 12.03.2014 - Batı fedaileri sevmez! 09.03.2014 - Birbirlerine düşmeye mecburdular! 07.03.2014 - Ukrayna Yugoslavya olur mu? 05.03.2014 - İttifak yapılır, ama kimle? 03.03.2014 - Ukrayna üzerine düşünceler 01.03.2014 - Örtülü militarizme karşı irade 27.02.2014 - Erdoğan gitti, gladyo gelmesin 25.02.2014 - Evet, bir irade var! 24.02.2014 - Solcu görünen Amerikancılar ve Ukrayna 22.02.2014 - Demokrasi oyununun bitti yer, yada gerçek faşizme doğru… 19.02.2014 - Batı Ukrayna’yı Suriye yapar mı? 19.02.2014 - Hırsızı çok severiz çünkü… 17.02.2014 - Demir süpürge olmadan… 15.02.2014 - Fransa’nın asker ihtiyacını karşılamak boynumuzun borcudur!? 13.02.2014 - Medyayı neden bu kadar çok seviyoruz? 10.02.2014 - ''Konuşmayın, üretin!'' 06.02.2014 - Batı'nın, bağımsız her devletle sorunu vardır 04.02.2014 - İşimiz bu değil ama… 02.02.2014 - Gladyo Cemaatten ibaret değildir 31.01.2014 - Ulus-devlet nedir anlamazsak… 29.01.2014 - Küresel mafya ekonomik tetiği çekti! 27.01.2014 - Davos’un mali elitleri! 27.01.2014 - Sistem çözülüyor! 23.01.2014 - Şimdi neredeyiz? 21.01.2014 - Çok Amerikancının, az Amerikancıya darbesi! 19.01.2014 - Müslüman Müslümana tuzak kurar! 17.01.2014 - Tarla bizim, istediğimiz gibi eker biçeriz? 15.01.2014 - Bir şey çok kesin ortaya çıktı… 13.01.2014 - ABD elindeki “kumpası” kullanabilir mi? 11.01.2014 - İthal irade, irade değildir! 09.01.2014 - Örfi ve Şer’i Hukuk ile devlet krizini çözme… 07.01.2014 - Muhalefetin kafası gene karışık! 06.01.2014 - Halk bu mektubun neresinde? 04.01.2014 - Öfkenin muhtevası önceden paketlenir! 02.01.2014 - Silivri’den başbakan çıkar mı? 01.01.2014 - Gladyo’yu temizlemezsek… 30.12.2013 - Karşılıklı operasyonlar ve Ordu! 27.12.2013 - Kitle partileri neden kolay dağılır? 25.12.2013 - Paralel kuvvetleri Ordu seyir mi eder? 23.12.2013 - Yanlış zamanda Amerikancı olmak! 21.12.2013 - Mafya, tarikat ve gladyo iktidarına mahkûm muyuz? 19.12.2013 - Onların çocukları! 18.12.2013 - 'Biz açıklarsak, yer yerinden oynar' 16.12.2013 - Mezhep çatışmaları kimseye yaramadı, hatta… 14.12.2013 - Batı gene yalan söyledi! 12.12.2013 - Cemaat neden ricat etti? 10.12.2013 - Neden dağıldılar? 08.12.2013 - II. Kemal Derviş Harekâtı 06.12.2013 - 2014 yılı, Doların ölüm yılı mı olacak? 04.12.2013 - İlkesizliği kitleselleştirmek 03.12.2013 - Dindar Cumhurbaşkanı Alevi Başbakan! 01.12.2013 - Yenilgi ayrıştırır! 28.11.2013 - Para basmak artık çare değil 26.11.2013 - Lağım patladı, patlayacak! 25.11.2013 - İran direndi ve kazandı 23.11.2013 - Suriye yenilgisinin sonuçları ve Petersburg 21.11.2013 - Çin’den füze teknolojisi, Batı’dan… 19.11.2013 - Tarihin çöplüğündeki Türkler!? 17.11.2013 - 'O kelimeyi tartıştık' 15.11.2013 - Kitle iletişimi ve güruh iletişimi! 13.11.2013 - Geciken açıklama, bir yerlere selam mıdır? 11.11.2013 - ABD Türkiye seçimlerinin içinde ne kadar içinde? 09.11.2013 - Bölgenin gündemi ve Türkiye 07.11.2013 - Özel yaşamın politize edilmesi 05.11.2013 - Süreç yönetimi ve irticanın güvenliği! 02.11.2013 - İşbirlikçi zümre üretme teknikleri… 31.10.2013 - Kamusal alanın yeniden feodalleştirilmesi… 29.10.2013 - Trojan Horse! 27.10.2013 - İstihbaratta uç nokta neresi? 25.10.2013 - Ticari ilişkiler siyasi ilişkileri gebe bırakır! 23.10.2013 - Çetenin gece yarısı ne yapacağı belli olmaz! 20.10.2013 - Ticaret Tangosu! 19.10.2013 - İstihbaratçılık oynamanın da bedeli var! 14.10.2013 - Alçak profil göstermek! 13.10.2013 - Dini ezberler ve milli ezberler! 10.10.2013 - Onun dizinin dibinde kim var? 09.10.2013 - Laiklik mücadelesi antiemperyalist bir mücadeledir 07.10.2013 - Adını vermeyen Batılı diplomat! 05.10.2013 - Güveliğin kendisi güvenliğe muhtaç! 01.10.2013 - Batı bizi silahsız bırakıyorsa, savunma endişesi büyür 30.09.2013 - El-Kaide ile olan “seviyeli ilişki” ne olacak? 28.09.2013 - 496 Sahra Topu/-56 Leopar Tank/-28 Dolar Milyarderi ve Çin füzeleri 26.09.2013 - Bükemeyeceğini anladı… 24.09.2013 - Küreselleşmeciler nerede? Tunceli’de mi? 22.09.2013 - Toplumu ayakta tutmak için asgari olan zorunlu ahlak 19.09.2013 - Batı’nın bozgunu ve ittifaklar 19.09.2013 - El-Kaide, generaller ve sıcak para! 17.09.2013 - Ne olur, bir gün de provokasyon yapmadan durun! 15.09.2013 - Allah’ın askeri mi, NATO’nun askeri mi? 13.09.2013 - Bizim oğlanların restorasyon arayışı! 10.09.2013 - Neden ABD, AKP’yi Suriye sürecinden dışlıyor? 08.09.2013 - Neden hiç öngörüleri yok! 06.09.2013 - Arap’ın parasıyla Arap’ı vurmak! 05.09.2013 - Anti-Putin mânia 04.09.2013 - Rus radarları test edildi! 31.08.2013 - Amerika’yı dost gösteren aydın, ajandır 29.08.2013 - Önce akaryakıt kuyruklarımız olacak! 28.08.2013 - Dokuzuncu Haçlı saldırısı ve AKP 26.08.2013 - Suriye’nin bombalanması, Türkiye’nin bombalanmasıdır 25.08.2013 - Sen daha çoook üzüleceksin! 23.08.2013 - Değersizleşen lira değil 21.08.2013 - İttifaklar dağılırken 19.08.2013 - Sahtesi hemen açığa çıkar 15.08.2013 - Mısır’ı bir de bizden okuyun! 11.08.2013 - Milli ordu mu istersiniz, NATO ordusu mu? 08.08.2013 - İttifaklar bozuluyor, sonbahar geliyor! 07.08.2013 - İttifaklar bozuluyor, sonbahar geliyor! 03.08.2013 - PKK’nın silahla dolaştığı yerde, Silivri ziyareti yasak! 24.07.2013 - Liberallerle çatışmak, sıcak para ile çatışmaktır 22.07.2013 - Geldiğimiz yer; El-Nusra ve PYD 20.07.2013 - Ekonomi iyi de, şirketler niye iflas ediyor? 20.07.2013 - Faiz ve taviz 17.07.2013 - Sonbaharın Kusursuz Fırtınasına hazır mıyız? 15.07.2013 - Artık polemik de yapamıyorlar, küfrediyorlar! 04.07.2013 - Bu bir darbe değil, devrimdir 22.06.2013 - Sıcak para, şimdi daha da sıcak 20.06.2013 - Sicil düzeltme operasyonu! 18.06.2013 - Ya Tayyip’ten vazgeçeceksiniz, ya da Türkiye’den 14.06.2013 - Batı neden ve niye korkuyor? 14.06.2013 - Asimetrik enformasyon ve istihbarat 11.06.2013 - “Erdoğan’ı atalım, iktidarı kurtaralım” 09.06.2013 - Hesabı tutmayan yalnızca Erdoğan mı? 07.06.2013 - Faiz lobisi, sıcak para ve sıcak sokaklar 05.06.2013 - Direniş derinleştikçe… 04.06.2013 - Uzun ince bir yoldayız! 02.06.2013 - Artık Seni Amerika bile kurtaramaz 31.05.2013 - Rusya’ya gidebilir mi? 29.05.2013 - Bu iktidar, savaşın iktidarıdır 28.05.2013 - Gül pembe solarken, toparlanma türküleri 27.05.2013 - S-300 füzeleri ve Cenevre peşrevleri… 26.05.2013 - “Hizbuşeytan” ve Narsistik Ralli 24.05.2013 - Oh olsun şarapçılara! 24.05.2013 - Ajan sayısı artıkça… 21.05.2013 - Niye hiç El-Kaide demedin? 20.05.2013 - Dolar Amerika’yı kurtarabilir mi? 19.05.2013 - Gazı olup da, aklı olmayanlar! 17.05.2013 - Boston-bol hemşerileri! 16.05.2013 - Ajan Fabrikaları ve hammadde kaynakları 16.05.2013 - Ajan Fabrikaları ve hammadde kaynakları 14.05.2013 - Reyhanlı’da medya çöktü! 13.05.2013 - “Bizi bataklığın içine çekmek istiyorlar” 11.05.2013 - El-Kaide Reyhanlı’da 08.05.2013 - Sınırlarımız buharlaşıyor, savaş yayılıyor 06.05.2013 - Allahüekber, vallahi, İsrail… 05.05.2013 - İklim 30.04.2013 - Bedel ödeme zamanı 29.04.2013 - Durup dururken “ayran”! 25.04.2013 - PKK’nın çekilmesi ve üniversiteler 18.04.2013 - Offshore’larda çıkan yangın ve varlık barışı! 17.04.2013 - Rakamlar niye yalan söyler? 14.04.2013 - Saakaşvili’de böyle yapmıştı! 11.04.2013 - Tek ajan o mu? 10.04.2013 - T.C 04.04.2013 - Amerika’nın akil hizmetkârları… 02.04.2013 - CIA’dan “Ana Sevgisi” servisi 27.03.2013 - Bahçeli ve Profesör 26.03.2013 - “Genişletilmiş Misak-ı Milli” 23.03.2013 - Bizim bir vatanımız olacak mı? 21.03.2013 - Partilerin son kullanım tarihi 19.03.2013 - Bugün oh diyenler, yarın vah diyecekler! 16.03.2013 - Fransa ve İngiltere’nin Suriye iştahı 14.03.2013 - CHP’nin Fethullah aşkı depreşti 12.03.2013 - Namuslu insanların yapacağı iş olmaktan çıktı! 10.03.2013 - Böleceğim diyenlerin kendisi bölünecektir 07.03.2013 - “Ya diz çökersiniz, ya da savaşırsınız” 05.03.2013 - Haberimiz olmadan, iki devlet olmuşuz! 03.03.2013 - Sızıntı ile uğraş, daha çok şeyler olacak 01.03.2013 - Apo’da özgüven patlaması! 28.02.2013 - Affı getireceklerin kendileri suçluysa, o af meşru olmaz 25.02.2013 - Kim, kimi ayaklar altına alıyor? 23.02.2013 - Magazinleştirerek kazıklamak 21.02.2013 - Hazır mısınız, geliyor! 19.02.2013 - Türk’e saldırıp, Türkün başbakanı olmak! 18.02.2013 - Sınıf farkındalığı olmadan, adalet olmaz 15.02.2013 - Sınırları çetelere terk ettik 13.02.2013 - Arabanın arkası 11.02.2013 - Erdoğan, Saygun’u neden ziyaret etti? 08.02.2013 - Araçlar amaçlar içindir 04.02.2013 - Rekabetçi kur savaşından barut ile savaşa! 02.02.2013 - Sahte İsrail düşmanlığı 31.01.2013 - Şam’ın İsrail tarafından bombalanması… 30.01.2013 - CHP’ye “Açılım Operasyonu” 28.01.2013 - Yeni ordu kurmak, yeni devlet kurmadır 26.01.2013 - Kurtlar sofrasını bilir misiniz? 24.01.2013 - Açılımın içinde kan var! 22.01.2013 - Suriye halkı direnmeseydi... 20.01.2013 - Çok kutupluluk nereye varır? 15.01.2013 - Fransa Mali’ye neden saldırdı? 13.01.2013 - Alt-emperyal! 11.01.2013 - Enerjide macera yolu! 10.01.2013 - “El de öpülür, etek de öpülür” 07.01.2013 - Racon kesen kesene 06.01.2013 - Bölme Kredisi! 03.01.2013 - Gizli müttefik, gizli silah! 01.01.2013 - “Türkiye savaş lord’larının eline düştü” 31.12.2012 - Vay saflar vay! 27.12.2012 - Ne kadar çok istihbarat antlaşması yapılırsa, o kadar çok… 26.12.2012 - Başkalarına şantaj yapılırken susmayacaksın… 20.12.2012 - Otomobil yaptırtmayanlar uydu yaptırtırlar mı? 17.12.2012 - Sıcak para, kriz ve savaş 15.12.2012 - Silivri ve Suriye 11.12.2012 - Esad Kaçacak yalanı neden arttı? 09.12.2012 - Dış savaş iç savaşla neden birleşir? 08.12.2012 - Doğu Akdeniz’de Rus ve U.S.A uçak gemileri 05.12.2012 - Batıya kış geliyor! 01.12.2012 - Tehlikeli gelişmeler ve son durak 30.11.2012 - Meclisi, NATO’yu kullanarak dışladılar 28.11.2012 - Altın vuruş ve vurgun 27.11.2012 - Komuta NATO’da, tetikçinin tetikçisi kim? 24.11.2012 - Mehmetçik yerine Coni 22.11.2012 - Amerika istedi, patriotlar Türkiye’de 22.11.2012 - Adam gibi ölmek! 21.11.2012 - Tehran* ve Doha 18.11.2012 - Anlayamamış 16.11.2012 - Brzezinski’nin aklı İran’da 13.11.2012 - Oslo süreci yerine… 11.11.2012 - Fedakârlık ya da ego’yu şişirmek 10.11.2012 - Biz alıştıkça, bölünme meşrulaştırılıyor 07.11.2012 - Sistem devrimci çözüme saldırıyor 06.11.2012 - Sn. Mümtaz Soysal 04.11.2012 - İktisadi yaşamın en büyük yalanı "rekabet" 01.11.2012 - Kazançların özelleştirilmesi, zararların toplumsallaştırılması 30.10.2012 - Stratejik Başarı 27.10.2012 - Bu anlayışla Cumhuriyet'i savunanlarla savaşıyorsunuz 26.10.2012 - Gerçek yolcu, yolculuk için sever yolları! 24.10.2012 - Moskova’da Cuma Namazı kılamazsın! 20.10.2012 - Ne olacak bu Avrupa’nın hali? 18.10.2012 - Batı’yı kullanacağını sanmak! 15.10.2012 - Sınama 13.10.2012 - Sıra değişti mi? 11.10.2012 - Tayyip’in durduracağı kırıldı! 09.10.2012 - Yaşadığı toprakların düşmanı olmak 05.10.2012 - Bahçeli AKP’ye katılır mı? 01.10.2012 - Gurur duyulan Barzani Kongresi! 29.09.2012 - Erdoğan ve Öcalan’ın kaderleri, neden birbirlerine bağlı? 27.09.2012 - Öcalan Anayasa Komisyonunda! 25.09.2012 - Milyon dolarlık paşalar! 23.09.2012 - Balyoz ve dönerim sanmak… 18.09.2012 - Ordumuzu Müslüman Kardeşler ordusu yapmak! 13.09.2012 - Amerika’nın 2012 yılı siyasi bilançosu 12.09.2012 - Örtülü savaş yerine, açık savaş olsaydı… 09.09.2012 - Olağanüstü bir döneme girdik 06.09.2012 - Patlayan el bombaları nereye sevk edilecekti? 04.09.2012 - Şehit haberleri vermeyin, CIA haberleri size yeter 03.09.2012 - Petraeus’un altı aylık rutin denetlemesi 31.08.2012 - Dananın kuyruğu ne zaman kopar? 28.08.2012 - Örtülü savaşın sivil ve ajan karargâhları 26.08.2012 - Gizli planlar ne zaman açığa çıkar? 24.08.2012 - Propagandanın da, bir namusu vardır 22.08.2012 - PKK, Gaziantep katliamını neden üstlenmedi? 17.08.2012 - Birleştirseydi, Arapları birleştirirdi 17.08.2012 - Savaşın gerçek karargahı medyadır 14.08.2012 - Yalnızca Kemalist Paşalara değil, ordunun Mehmetçiğine de düşman 12.08.2012 - Operasyon manyağı olduk 05.08.2012 - Arkadaşını satan general ülkesi için savaşamaz 03.08.2012 - İki savaş bir arada olamaz 02.08.2012 - Amerikan tank ve uçaksavarları Suriye’de 31.07.2012 - Talimat geldi; yakında İran’ı tehdit ederiz 29.07.2012 - Amerikan İslam’ı ve Avrupa solu 27.07.2012 - Hayali harita 25.07.2012 - Uçurtma Uçar, Uçak Uçmaz… 25.07.2012 - Meşruiyetin çökmesi 22.07.2012 - Bu karargâh’lar bunların başını yer 20.07.2012 - Güvenlik 19.07.2012 - Kremlin’de Erdoğan, Suriye’de MOSAD 18.07.2012 - İran teslim olur mu? Savaşsız zafer var mı? 17.07.2012 - Savunma saldırısı ‘diktatörler aptal olurlar’ 15.07.2012 - Eğer Büyük Savaş Olacaksa…

12 Temmuz 2018, 09:31

Ekonomiye, sadece piyasa ekonomisi anlayışıyla bakanlar, siyasilerin ve ulus devlet yetkililerinin aldığı veya alacağı karalar için “piyasa buna nasıl cevap verir”diye,soyut bir piyasa korkutması veya güzellemesi ile karşılık verirler.



Ana babalar çocuklarını eğitirken onu yaparsan “öcü gelir” diye korkuturlar ya…



Oysa piyasa dedikleri; dünya gelirlerini ellerinde tutan çok uluslu şirketlerdir. Tekellerdir. Sizin ulusal pazarlarınızı tepe tepe kullananlardır.

HSBC, Stander, Citi, Bank of Amerika, WellFargo, S&P, JP Morgan, gibi bankalar için kullanılan ifade; piyasa yapıcıları olarak isimlendirilir.

Birileri size “piyasa bu kararane der” diyenler; piyasa yapıcılarının sözcüleridir.



Yoksa ortada elle tutulamayan, gözle görülemeyen, bir piyasadan söz ediyoruz gibi bir anlam çıkar, ki bu doğru değildir.



Piyasanın kurallarını belirleyen, cezalandırılması gerekiyorsa cezalandıran, ödüllendirilmesi gerekiyorsa ödüllendiren kurumlar; arkadaki bankalardır.

Yukarıda isimlerini verdiği bu bankalar, İsviçre Dengeleme Merkezine bağlıdır. Sizin Merkez Bankanız da İsviçre dengeleme Merkezinden emirleri alır. Çünkü o da bir özel sektör bankasıdır.



Eğer siz ekonominizi planlamadan çıkarıp piyasanın sıcak kollarına bırakmışsanız, artık sizleri ve ekonominizi yönetenler yukarıda adlarını verdiğim tekellerdir.



Bu tekeller sadece sizin ulusal pazarlarınızda satılacak arabaların marka ve ulusunu belirlemezler. Nereden silah alacaksınız, nereden petrol alacaksınız bu gibi ürünleri de tekeller belirler.



Başkanlık Sistemine geçiş ile beraber, borsa 91000 düştü. Dolar 4,81’e çıktı. Cari açık 57 milyar dolara yükseldi. Borsanın önemli bir dayak yediği ve banka hisselerinin büyük kayıplar yaşadığını gördük.



Sen eğer S-400 alırsan, ben bu bankalara talimat veririm, sana sıcak para vermezler, borç vermezler.



Piyasa ekonomisi düzeniyle, Batıya ve Amerika’ya bağımlı olan piyasamızla, NATO’nun dediklerini yapma durumundayızdır.



Yok eğer biz, Avrasya’ya yönümüzü dönmüşsek, ekonomik işlerimizi de Avrasya(Çin, Rusya v.s) ile yapmak durumundayız.



Aksi taktirde, Batı tekellerinin ekonomimize yapacakları müdahalelere her an hazır olmak durumundayız.



NATO şimdi bizden, “Acil Müdahale Gücü”Oluşturmamızı ve Rusya’ya karşı Kara Denizi zindan etmemizi istiyor.



Yoksa sıcak para yok diyor.



Serom(borç) ile yaşamaya alışmış piyasa ekonomimiz şimdilerde alarm veriyor.



Borçlanarak tüketmek ve yatırım yapmak dönemi bitti. Plana ve programa bağlı, ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, yaşama dönemi zorunludur.

Başkanlık sistemini yere göğe sığdıramayanlara kötü haber; Piyasa başkanlık sistemine tu kaka dedi.



Bülent Esinoğlu

ulusal.com.tr