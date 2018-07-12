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Piyasa Başkanlığa “tu kaka” dedi…

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

12 Temmuz 2018, 09:31
Ekonomiye, sadece piyasa ekonomisi anlayışıyla bakanlar, siyasilerin ve ulus devlet yetkililerinin aldığı veya alacağı karalar için “piyasa buna nasıl cevap verir”diye,soyut bir piyasa korkutması veya güzellemesi ile karşılık verirler.

Ana babalar çocuklarını eğitirken onu yaparsan “öcü gelir” diye korkuturlar ya…

Oysa piyasa dedikleri; dünya gelirlerini ellerinde tutan çok uluslu şirketlerdir. Tekellerdir. Sizin ulusal pazarlarınızı tepe tepe kullananlardır.
HSBC,  Stander, Citi, Bank of Amerika, WellFargo, S&P, JP Morgan, gibi bankalar için kullanılan ifade; piyasa yapıcıları olarak isimlendirilir.
Birileri size “piyasa bu kararane der” diyenler; piyasa yapıcılarının sözcüleridir.

Yoksa ortada elle tutulamayan, gözle görülemeyen, bir piyasadan söz ediyoruz gibi bir anlam çıkar, ki bu doğru değildir.

Piyasanın kurallarını belirleyen, cezalandırılması gerekiyorsa cezalandıran, ödüllendirilmesi gerekiyorsa ödüllendiren kurumlar; arkadaki bankalardır.
Yukarıda isimlerini verdiği bu bankalar, İsviçre Dengeleme Merkezine bağlıdır. Sizin Merkez Bankanız da İsviçre dengeleme Merkezinden emirleri alır. Çünkü o da bir özel sektör bankasıdır.

Eğer siz ekonominizi planlamadan çıkarıp piyasanın sıcak kollarına bırakmışsanız, artık sizleri ve ekonominizi yönetenler yukarıda adlarını verdiğim tekellerdir.

Bu tekeller sadece sizin ulusal pazarlarınızda satılacak arabaların marka ve ulusunu belirlemezler. Nereden silah alacaksınız, nereden petrol alacaksınız bu gibi ürünleri de tekeller belirler.

Başkanlık Sistemine geçiş ile beraber, borsa 91000      düştü. Dolar 4,81’e çıktı. Cari açık 57 milyar dolara yükseldi. Borsanın önemli bir dayak yediği ve banka hisselerinin büyük kayıplar yaşadığını gördük.

Sen eğer S-400 alırsan, ben bu bankalara talimat veririm, sana sıcak para vermezler, borç vermezler.

Piyasa ekonomisi düzeniyle, Batıya ve Amerika’ya bağımlı olan piyasamızla, NATO’nun dediklerini yapma durumundayızdır.

Yok eğer biz, Avrasya’ya yönümüzü dönmüşsek, ekonomik işlerimizi de Avrasya(Çin, Rusya v.s) ile yapmak durumundayız.

Aksi taktirde, Batı tekellerinin ekonomimize yapacakları müdahalelere her an hazır olmak durumundayız.

NATO şimdi bizden, “Acil Müdahale Gücü”Oluşturmamızı ve Rusya’ya karşı Kara Denizi zindan etmemizi istiyor.

Yoksa sıcak para yok diyor.

Serom(borç) ile yaşamaya alışmış piyasa ekonomimiz şimdilerde alarm veriyor.

Borçlanarak tüketmek ve yatırım yapmak dönemi bitti. Plana ve programa bağlı, ayağımızı yorganımıza göre uzatıp, yaşama dönemi zorunludur.
Başkanlık sistemini yere göğe sığdıramayanlara kötü haber; Piyasa başkanlık sistemine tu kaka dedi.

Bülent Esinoğlu
ulusal.com.tr
 
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