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Piyasa Bronson’u çıkardı sıra İran ambargosu ve S-400 de…

Bülent Esinoğlu

Bülent Esinoğlu

12 Ekim 2018, 17:00
Piyasayı kullanılarak, Türkiye üzerine çok büyük baskılar yapıldı. Piyasa sanki her şeyi yapmaya muktedir bir devlet gibi yada silahları olan bir kuruluş gibi, sözlü yönlendirmelerle terör estirdiler. Rahip çıkmazsa, piyasa Türkiye’ye Dolar vermez şeklinde yürütülen propaganda ve terör havası…

Ve istedikleri sonucu aldılar.

Hukuk dolara bağlanınca, casusluktan suçlanan CIA casusu Rahip Bronson mahkemece, serbest bırakıldı.

Ancak Türkiye’nin içinde bulunduğu kriz devam ediyor. Dolar spekülatörü çok uluslu şirketler şimdi doları biraz aşağı çektirler. Dolar spekülatörlerini piyasa diye muhatap alırsan, zaten başka sonuç olamazdı.

Piyasa denilen görünmez elin aslında çok uluslu dolar baronları olduğunu bilmezsen ve piyasaya olağan dışı anlamlar yüklersen, olacağı da bundan başka bir şey olmaz.

Ve dolarla yürütülen savaşın, öteki aşmalarına geçmenin işaretlerini verdiler. Taha temiz söyleyelim ABD’nin adım adım Türkiye’yi yeniden teslim alma işaretlerini verdiler.

Çok uluslu şirketlerin ve Dolar Baronlarının televizyonu Bloomberg’de yapılan yorumlara bakarsanız; daha doğrusu Dolar 0yunlarını yürütenlerin talimatlarına bakarsanız; ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoya bizden uymamız isteniyor. S-400 alımından vazgeçmemiz baronlar tarafından bizden isteniyor.

Anlaşılan odur ki, dört Kasıma kadar bu baskı ve bu terör artarak sürecek. YaniAmerika’ya teslim olmazsanız dolar bulamazsınız baskısı devam edecek.

Baskıların sebebinin sadece Rahip olmadığını zaten biliyorduk. Ancak ABD’ye verilen bu tavizin burada kalmayacağını da biliyoruz. ABD’den gelen ve içeride ki işbirlikçilerince dillendirilen baskılar artarak devam edecektir. Ta ki ikinci adım tavizi alana dek…

Şunu söyleyelim ki teslim olsak da dolar gelmeyecek.

İçerdeki işbirlikçiler şimdilik bir zafer kazanmışlardır.

Lakin Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar artık borcu borçla döndürme, gelebileceği son sınıra geldiğinden, günü kurtaranlar günün sonunda fazla yol alamadıklarını göreceklerdir.

Gerek jeopolitik koşullar gerek ekonomik koşullar, Amerika’ya teslim olmakla çözüm bulanacak sorunlar değildir. Amerika’ya verilecek son taviz Fırat’ın Doğusunda Kürdistan kurulmasına kadar varır. Burada da durmaz, ülkemizden toprak almaya kadar devam eder.

Cumhurbaşkanı da bu durumun farkında ki, Fırat’ın doğusunu dağıtacağız dedi. Yani verilecek tavizin son noktasının Fırat’ın Doğusu ve ülke toprakları olduğu herkesin malumudur.

Bağımsızlığın değerini Dolar ile değişemezsiniz.

İran’da bize benze şartlar altındadır. Ama bir CIA casusunu ABD’ye teslim etmemiştir.
 
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