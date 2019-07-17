Politik paranoya ekonomik paranoyadan mı çıkıyor?

[email protected]

Finans Oligarşisinin dünyaya dayattığı düzen, çözümden çok yıkım ilişkileri ürettiğinden, Dünya yeni bir kırılma noktasına geldi.Devletler ve milletler:noktasına geldi. Tüm ülkeler, devlet krizleri yaşamaya başladı.Devletlerin bu krizlerden çıkış içinBu bir şeyler yama meselesine geleceğim. Ancak akılda kalsın diye, bu beş unsurdaki çöküşü ifade edelim ki dünya neden sorunlarını çözebilmek için savaşa mecburdur, onu anlamaya çalışalım.Finanstan başlayalım.O kadar çok piyasada para var ki, trilyonlarca dolarlar, karlı yatırım alanı bulamıyor.Bankalarbasıyor. Ayrıcalıklı zümreler hisse senedi basıyor. Merkez bankaları para basıyor. Alım gücü sağlayacağı sanılan hayali bir sermaye dünyayı kasıp kavuruyor.Bu paralar kapitalizmin kendi kanununa göre yeni karlı alanlara yatırılması gerekirken,böyle alanlar bulamıyor. Ve borsaya, ticari spekülasyonlara, borç spekülasyonlarına vb. asalak alanlara hapsoluyor.Buna karşı ise milyonlarca kitleler işsiz kalıyor. Güvencesiz ve gelecekten umutsuz kitleler ortaya çıkıyor. Sosyal kaos ticari kuralları bozuyor. Kültürü yozlaştırıyor.Devletler içinsağlamak neredeyse imkansızlaşıyor.Devletler, birliği ve devlet düzenini sağlamakta zorlanıyorlar. Halklar çaresizlik içinde kurtuluş arıyor. Kimi faşizmden, dinden, kimi aşırı milliyetçilikten, kimi sınıfsal yapılanmayla kurtuluş arıyor.Toplumlar küçük fraksiyonlara ayrılıyor. Devletten umudunu kesiyor. Çare arayışına giriyor.Siyaset bu durum karşısında politik paranoya içine giriyor.İnsanlar II. Dünya Savaşından önceki yıllarda olduğu gibi milliyetçilikle kurtuluş arıyorlar.Devlet yönetiminde şimdi var olanlar, yukarıda anlatmaya çalıştığım finansal oligarşiyi destekliyorlar. Ve gittikçe halklarla karşı karşıya kalıyorlar.Halkların birliğini sağlayamayan yönetimler çıkışı savaşlarda arıyor. Bu arayıştan çıksa çıksa politik paranoya çıkar.Hem kurtuluş arayıp hem finansal oligarşiyi desteleyenleri, kendisi de kriz içinde olan ve çıkış bulamayan oligarkların hışmına uğrayacakları kesindir.Sonrası ne derseniz, cevap çok olumsuz olanderim.