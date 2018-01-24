- "(Zeytin Dalı Harekatı) Bütün bir millet olarak topyekun tek yürek olduk, tek sinede birleştik, onlarla birlikteyiz" - "Milletimiz bu algı operasyonlarına hiçbir şekilde kurban olmaz, o açık ve net. Milletimizin gönül gözü de feraseti de basireti de son derece açık ama burada önemli olan resmi makamların haberlerini, duyurularını daha fazla dikkate almaları, önem vermeleri. Biz hiçbir şekilde bölgede hiçbir sivile ilişkin, hiçbir hareketimiz asla olmaz da olmadı da" - "Biz dünyada her nereye gitmiş olursak gidelim Türkiye olarak, bizim medeniyetimizin kodları olarak yaşatmak için, ihya etmek için gideriz. Bunun tek istisnası terördür"

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu anda planlanan şekilde harekat orada devam ediyor. Son derece başarılı. Askerimiz, Genelkurmayımız sahada bu noktada üstün bir gayret sarf ediyor. Allah yardımcıları olsun, dualarımız onlarla beraber. Bütün bir millet olarak topyekun tek yürek olduk, tek sinede birleştik, onlarla birlikteyiz." dedi.

Çavuşoğlu, TRT Haber'de canlı yayınlanan "Anadolu Soruyor" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Konuşmasına, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere rahmet, Türk milletine başsağlığı dileyerek başlayan Çavuşoğlu, bunun terörle mücadeleye ilişkin bir harekat olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, harekatın esas gerekçesinin Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör koridoru kuşağı oluşturulmasını ve bu bölgeden çıkabilecek sızıntıların Türkiye içerisinde birtakım eylemlere dönüşmesini engellemek olduğunu dile getirdi.

Afrin bölgesinde terör örgütüne ait mevzi, mühimmat deposu, silah ve teröristleri imha etmenin birinci amaçları olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bölgeye 2012'de giren PYD/YPG ve PKK'nın yerel halka zulüm, baskı ve adeta bir soykırım uyguladığını belirtti.

Suriye'de bir kontrol olmadığına ve bölgenin birçok terör örgütünün cirit attığı bir alan halini aldığına işaret eden Çavuşoğlu, "Özellikle DEAŞ'a dönük olarak yapılan müdahalelerden sonra bu örgütün dağılmasından itibaren DEAŞ'taki yabancı savaşçıların da PYD'ye geçerek, Türkiye üzerinden Avrupa'ya gidiş gibi bir güzergahı tercih ettiklerini, seçtiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla burada yapılacak bu temizleme, bu imha ve terör örgütünün buradan arındırılmasından sonra Türkiye'nin sınır güvenliği tamamen sağlanmış olacak." diye konuştu.

Sınır bölgesinde yaşayan ve teröristlerce zaman zaman atılan roketlerden etkilenen insanlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şu ana kadar 700 civarında bu şekilde saldırılar yaşandığını ve sivillerden şehit ve yaralananlar olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı tamamen meşru müdafaaya dayanan bir harekat. Yani adeta Türkiye'nin burada bir beka mücadelesi verdiğini, bir varoluş mücadelesi verdiğini zaten bütün milletimiz görüyor, bunda da herkes hemfikir durumda." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin bu harekatla aynı zamanda NATO'nun da güney sınırlarını güvenlik altına aldığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM'nin terörle ilgili kararlarına uygun bir harekat gerçekleştirdiğini anlattı.

Uluslararası camiada da Türkiye'nin harekata ilişkin meşruiyet konusunun tartışılmadığını aktaran Çavuşoğlu, bu konudaki cılız seslerin akamete uğradığını belirtti.

Bazı medya kuruluşlarında "Türkiye'nin Afrin'de çocukları dahi hedef aldığına" ilişkin haberlerin yer aldığının hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, "Bunlar tamamen bölgedeki terör örgütlerinin ve onların yandaşlarının, destekçilerinin bu harekatın amacını saptırmak ve Türkiye'nin bu meşru zeminde yürüttüğü bu harekatı gölgelemek adına yapmış oldukları tezviratlardan ibaret. Hiçbir şekilde böyle bir durum söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu fotoğrafların başka yerlere ve olaylara ait olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletimize şunu söylemek istiyoruz: Milletimiz bu algı operasyonlarına hiçbir şekilde kurban olmaz, o açık ve net. Milletimizin gönül gözü de feraseti de basireti de son derece açık. Ama burada önemli olan resmi makamların haberlerini, duyurularını daha fazla dikkate almaları, önem vermeleri. Bizim hiçbir şekilde bölgede hiçbir sivile ilişkin hiçbir hareketimiz asla olmaz da olmadı da."

- "Canlı kalkan yapmaya çalışıyorlar."

Mücadelenin sadece terörle olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Biz dünyada her nereye gitmiş olursak gidelim Türkiye olarak, bizim medeniyetimizin kodları olarak, yaşatmak için, ihya etmek için gideriz. Bunun tek istisnası terördür. Çünkü bu ülke terörden çok çekti. 40 yıldan bu yana terörle mücadele veriyor ve son gelinen süreçte de güney koridorunun bir terör kuşağıyla kuşatılmak istenmesine asla müsamaha gösteremez ve hiçbir şekilde buna müsaade edemez." ifadelerini kullandı.

Afrin'deki sivillerin orayı boşaltmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Bunlar orayı boşaltmak istemesine rağmen şu anda PYD, PKK ve YPG terör örgütleri yollarını kapatmış, kontrol altına almış durumdalar, canlı kalkan yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Bir terör örgütünün diğer bir terör örgütüyle bitirilemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra ABD'den hiçbir şekilde silah sevkiyatı ve silah teslimatı yapmamasını bekliyoruz. Bu tabii bir beklenti." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda planlanan şekilde harekat orada devam ediyor. Son derece başarılı. Askerimiz, Genelkurmayımız sahada bu noktada üstün bir gayret sarf ediyor. Allah yardımcıları olsun, dualarımız onlarla beraber. Bütün bir millet olarak topyekun tek yürek olduk, tek sinede birleştik, onlarla birlikteyiz."

- "Türkiye kendi güvenliğini tahkim etmiş olacak"

Afrin'de ÖSO içerisindeki Kürtlerin, PKK, PYD ve YPG'ye dönük olarak, "Burada teröre yer yok." dediklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin bu haklı mücadelesi planlandığı gibi neticeye ulaştığında bölge bir rahat nefes alacak. Her şeyden önemlisi Türkiye kendi güvenliğini tahkim etmiş olacak. Sınır güvenliğini sağladığı gibi vatandaşlarının da güvenliğini sağlamış olacak ve belki de bizdeki mülteci konumundaki Kürt kardeşlerimizin bölgeye dönerek, yaşamlarına kaldıkları yerlerden devam etmesini sağlayacak." şeklinde konuştu.

- Sevakin Adası

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan temasında gündeme gelen Sevakin Adası'na ilişkin bir soru üzerine de adanın "stratejik" ve "Afrika'nın Mekke'ye açılan kapısı" olduğunu anlattı.

TİKA'nın geçmişte burada birtakım binalar yaptığını hatırlatan Çavuşoğlu, mevcut çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Şimdi bir muhafaza binamız daha var, onu yapacağız. Şu anda hem mimarlarımız, hem restorerlerimiz hem de teknik elemanlar şu anda orada bulunuyorlar. Neler yapılabileceğiyle ilgili sahada inceleme yapıyorlar. Oraya düşüncemiz şu: Butik oteller yapıp, orayı yeniden bir cazibe merkezi haline getirerek, özellikle mercan kayalıklar var. O mercan kayalıklar üzerinden bir turizm merkezi haline getirerek, eski haline ve hüviyetine yeniden kavuşturmak. Dolayısıyla Afrika'dan hacca, Mekke'ye, Cidde'ye açılacak o yolu tekrar kullanmak."

Çavuşoğlu, adada Osmanlı döneminden kalan Sanganep Deniz Feneri'ni de restore edeceklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Vakıflar Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ve Basın İlan Kurumunun faaliyetlerine ilişkin de bilgi verdi.







