2024'te görülmesi bekleniyor! Bilim insanları açıkladı...

İklim krizi ve küresel ısınma, tüm insanlığın önündeki en önemli tehditlerden biri. Uzmanlar, insan kaynaklı tahribatın kontrol altına alınmaması halinde yakın gelecekte sarsıcı bir felaket yaşayabileceğimizi ifade ediyor. Ancak sıcaklıkların küresel anlamda ve korkutucu şekilde yükselmesine neden olabilecek bazı doğal unsurlar da var. ABD'deki bilim insanlarına göre El Nino isimli hava olayı başladı. Buna bağlı olarak 2024’ün “Dünya’nın en sıcak yılı” olabileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bilim insanları, El Nino ismi verilen hava olayının Pasifik Okyanusu’nda başladığını açıkladı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada El Nino hava olayının Dünya’nın tamamında etkisini kademeli olarak artıracağı bilgisine yer verildi.

EL NİNO HAVA OLAYI NEDİR?

El Nino, küresel iklim üzerinde en büyük değişimi yaratan hava olayı olarak biliniyor. Bu sıra dışı hava olayı sırasında Güney Amerika sahillerindeki yüzey suları ısınıyor, ısınan yüzey suları okyanusa yayılarak atmosferde ciddi bir sıcaklık artışına neden oluyor. Dünya’daki “sıcaklık rekorları” çoğunlukla El Nino hava olayının meydana geldiği zamanlarda yaşanıyor.

Hava olayının başlangıcını tespit edebilmek için okyanus sularındaki sıcaklık değişimleri takip ediliyor. ABD’li bilim insanlarına göre okyanus suları, yaklaşık bir aydır normalde 0,5 derece daha sıcak. Öte yandan atmosfer de bu sıcaklık farkından etkileniyor. Bununla birlikte hava olayının uzun süre boyunca devam edeceğine dair başka bulgular da var. Tüm bunlar, El Nino’nun başlangıcına işaret ediyor.

Bilim insanları El Nino’nun, Dünya’nın hemen her yerinde etkili olacağını ifade ediyor. Uzmanlar, hava olayı nedeniyle ABD’nin güneyinde şiddetli yağışların oluşabileceğini, Hindistan’daki muson yağmurlarında azalma yaşanabileceğini ve Afrika’daki kuraklığın daha da şiddetlenebileceğini, kısacası tüm dünyanın bu hava olayından etkilenebileceğini ifade ediyor…

EL NİNO NEDENİYLE 2024, DÜNYA'NIN EN SICAK YILI OLABİLİR!

Çünkü bazı bilim insanlarına göre hava olayının etkisi, bu yılın sonunda zirveye ulaşacak. Bu nedenle esas etkileri 2024 yılında gözlemlenecek. Bununla birlikte hava olayının, geçmiş yıllardaki El Nino’lardan daha şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar hava olayının bu yılın sonunda, ortalama bir El Nino’nun gücünü aşma olasılığının yüzde 84 olduğunu belirtiyor. Öte yandan yaşanmakta olan El Nino hava olayının okyanus sıcaklıklarını normalin 2 derece üzerine çıkararak bir “Süper El Nino” haline gelme olasılığı ise yüzde 25.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/cml1njv309do

https://sputniknews.com.tr/20230609/el-nino-hava-olayi-basladi-2024un-dunyanin-en-sicak-yili-olmasi-bekleniyor-1072204932.html