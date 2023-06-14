Bu sorunlarla karşılaşıyorsanız muhtemelen yüksek bir IQ'ya sahipsiniz

Entelektüel seçkinler için seküler bir toplum olan Mensa International, IQ'yu (zekâ bölümü), bir kişinin akranları arasında zihinsel yeteneğini belirleyen standartlaştırılmış bir puan olarak tanımlar. Ortalama bir IQ 100 civarındadır. Yüksek bir IQ ise 130 veya üzeri bir puan olarak tanımlanır. Bu da bir kişiyi entelektüel hüner açısından dünyanın ilk yüzde 2'sine yerleştirir.

İşte daha yüksek IQ'ya sahip olduğunuz için karşılaşabileceğiniz sorunlar…

İLİŞKİ ZORLUKLARI

Herkes en iyi yaptığı şeye odaklanmayı sever. Yüksek IQ'lu insanlar için beyinleri en gurur duydukları özelliktir; bu nedenle zekaya, mantığa ve bilgiye her şeyden çok değer verme eğilimindedirler ve bunları romantik partnerlerinde çekici özellikler olarak görürler. Tıpkı fiziksel zindeliğe değer veren bir kişinin spor salonuna giderek ilgi alanlarını ve hobilerini paylaşan bir eş araması gibi, yüksek IQ'lu insanlar da kendileriyle aynı şekillerde zevk ve tatmin bulan biriyle romantik bir ilişki kurmak ister.

IQ'su çok yüksek olanlar söz konusu olduğunda, bu bazen sorunlu olabilir. Psikolog Leon Seltzer, Psychology Today için yazdığı makalesinde, "Kafalarının içinde yaşamaya eğilimli oldukları için, duygularından büyük ölçüde kopmuş olabilirler." Aşkın başarısında duyguların kritik bir rol oynadığı genel olarak kabul edilir. Her iki taraf da duygusal zekada değer görmüyorsa ve ilişkilerini yürütmek için yalnızca mantığa güveniyorsa, o zaman birbiriyle bağlantı kurmak karmaşık olabilir.

AKIL HASTALIĞINA DAHA YATKIN

Yüksek zeka ve akıl hastalığı arasındaki bağlantı, yıllarca süren araştırmalarla sağlamlaştırıldı. Elsevier'de yayınlanan bir 2018 araştırması, yüksek IQ'lu bireylerin uyaranlara karşı daha yüksek tepki verme eğiliminden daha fazla muzdarip olduklarını ve bunun da onları anksiyete, depresyon, bipolar bozukluk ve obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) gibi akıl hastalıklarına daha yatkın hale getirdiğini açıkladı.

ÖĞRENME KOLAY GELMEDİĞİNDE CESARETİ KIRILIR

Çocuklar olarak, yüksek IQ'lu insanlar, ders çalışmak ve dikkatlerini toplamak için fazla çalışma ve çaba harcamak zorunda kalmadan okula gitme ve başarılı olma eğilimindedir. Bu büyük bir anlaşma ve mezuniyet için kolay bir bilet gibi görünebilir, ancak ağır sonuçları vardır.

SOSYAL İZOLASYON

Sizden çok daha zeki olduğuna inandığınız birinin yanında olmak gözünüzü korkutabilir. Psikolog Leon Seltzer'in Psychology Today'de yayınlanan makalesine göre, insanlar kendilerini aşağılık hissettiren bireylerden ve durumlardan çekinme eğilimindedir. Bazı durumlarda, yüksek IQ'lu kişilerle daha ortalama zekaya sahip kişiler arasındaki duygusal mesafe, bir kişinin kusurlarının doğrudan bir sonucu değildir; bunun yerine, insan doğasının talihsiz bir gerçeğidir. Bununla birlikte, ilişkilerine zarar veren davranışlar sergileyen yüksek IQ'lu insanların örnekleri vardır.

DÜŞÜK DUYGUSAL ZEKA

Beyinlerini en rahat şekilde kullandıkları için, yüksek IQ'lu insanlar genellikle ilişkilerin, işin ve bir bütün olarak hayatın bazen mantıksız ama daha az kritik olmayan duygusal yönlerini ihmal ederler.

Toplum zekaya çok değer verdiğinden ve tarihsel olarak profesyonel alanlarda duyguları ifade etmeye veya değerlendirmeye kaşlarını çattığı için bu tamamen onların suçu değil. Bu, saf zekanın başarıya giden tek geçerli yol olduğu inancına yol açtı. Duygusal zekanın, pek çok işyerinde dikkate alınmayı ve uygulanmayı hak eden temel bir beceri olarak etiketlenmesi ancak görece son yıllarda olmuştur. Duygusal zeka, zihinsel zeka kadar kabul görmese ve saygı görmese de yaygınlığı artıyor.

Duygusal zekanın sadece iş dünyasında değil, özel hayatımızda da yeri vardır. Duygusal zekaya sahip olmayan insanlar, etraflarındakilerin duygularına karşı ilgisizlik gösterebildikleri için genellikle sosyal olarak acı çekerler. Bu, yüksek IQ'lu kaç kişinin sosyal izolasyondan muzdarip olduğunu hatırlatıyor. Duygusal zekanın daha kapsamlı bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, zenginleştirici ve olumlu etkilere sahip olabilir. Dahası, zayıflıklarını aşmak, yüksek IQ'lu insanların daha tatmin edici ilişkiler ve kariyerlerinde yükselme şansı dahil olmak üzere hayatta daha fazla avantaj elde etmelerine yardımcı olabilir.

ELEŞTİRİYE DUYARLI

Vurgulandığı gibi, yüksek IQ'lu insanlar duyusal uyaranlara karşı daha yüksek duyarlılığa tabidir. Yüksek düzeyde zekaya sahip insanlar, duyusal verileri daha ortalama muadillerine göre daha derin bir şekilde işlerken, eleştiri onları daha derinden yaralama potansiyeline sahiptir ve daha kalıcı etkilere sahip olabilir. Yüksek duyarlılığın olumsuz sonuçları, kimliğini zekasına bağlayan bir kişide daha da derinlere kök salabilir. Bu bireyler, becerilerini sergileyerek toplumda kabul görmeye çalıştıklarından, bu becerilerin reddedilmesi, insan olarak reddedildiklerini hissetmelerine neden olabilir.

İLETİŞİM SORUNU

Yüksek IQ'lu bireyler, soruların cevaplarını ve problemlerin çözümlerini düşünürken kalıpların dışında düşünme eğilimindedir. Dünyaya birçok farklı açıdan bakabildikleri için, düşünce süreçleri inanılmaz derecede karmaşık ve karmaşık olabilir, bu nedenle daha ortalama zekaya sahip insanların takip etmesini zorlaştırabilir. Diğerleri genellikle dikkatli düşünmelerinin ürünlerini anlamakta ve kabul etmekte güçlük çekerler.

KARAR VERMEDE ZORLUK

Popüler inanışın aksine, yüksek IQ'ya sahip kişiler daha iyi karar vericiler veya bilgi toplayıcılar olmak zorunda değildir. Araştırmalar, yüksek IQ'lu insanların ortalama zekaya sahip insanlarla aynı hatalardan bazılarını yapma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Aslında, daha yüksek IQ'lu insanların kişisel önyargılarını görmezden gelme olasılığı daha yüksektir.

KOLAYCA SIKILMAK

Yüksek IQ'lu insanlar hızlı hareket eden zihinlere sahip olma eğilimindedirler - bilgilerini artırmak için her zaman yeni deneyimler ve bilgiler ararlar. Bu, yaratıcılığa ve geleneksel olmayan çözümlere uygun olduğu için büyük bir avantaj olabilir; ancak, entelektüel çeşitlilik sağlamayan durum veya koşullarla karşı karşıya kaldıklarında, çok çabuk sıkılabilirler ve etraflarında olup bitenlere ilgisiz kalabilirler. Yüksek IQ'lu hayalperestler, harika stratejiler ve kavramlar geliştirmekte sorun yaşamasalar da, angarya işlerle yüzleşme ve ayrıntılı planlarını gerçekleştirme zamanı geldiğinde pes etme eğilimindedirler.

HAYATTAKİ TATMİNİN AZALMASI

Psychology Today için yazdığı bir makalede, psikolog Leon Seltzer, yaşam doyumunun üç ana bileşene ayrıldığından bahseder: "Anlamlı, ödüllendirici sosyal ilişkilere sahip olmak, enerjilerini odakladıkları şeyde yetkin olmak ve bağımsız yaşam kararları verme özgürlüğüne sahip olmak."

GERÇEKÇİ OLMAYAN HEDEFLER BELİRLEME OLASILIĞI DAHA YÜKSEKTİR

Yüksek bir IQ'nun tüm hayallerinizi gerçekleştireceğini iddia eden bir dünyada yaşadığınızda, söz konusu yüksek IQ'ya sahip insanların, yeterince beyin gücü harcadıkları sürece her şeyi gerçekleştirebileceklerine inanmaları kolaydır. Bununla birlikte, diğer birçok faktör başarıyı etkiler ve genellikle yüksek IQ'lu kişilerin kendi başlarına başarmayı umdukları şeyi başarmak için birden fazla kişinin çabasını ve özverisini gerektirir.