Bugün ne zaman bitecek? 21 Haziran en uzun gündüzde ne olacak?

Bugün trendlerde en çok araştırılan konulardan biri olan 21 Haziran yaz dönümünde dünya üzerinde bir takım olaylar meydana gelecek. Yengeç dönencesine güneş ışınlarının en dik geldiği 21 Haziran günü en uzun gece mi gündüz mü tartışmaları araştırıldı.

Dünyanın bir yörüngesinde yaşan gündüz diğer yörüngesinde ise akşam halinde seyir etmesi kafaları karıştırsa da aslında 21 Haziran dünyanın iki farklı olayını aynı anda yaşadığı gündür. Tıpkı Kış gün dönümündeki gibi.

21 HAZİRAN EN UZUN GÜNDÜZDE NE OLACAK?

Dünyada Kuzey Yarım Küre en uzun gündüzünü yaşarken Güney Yarım Küre tam aksine en uzun gecesini yaşayacak. Güneş ışınlarının dik gelmesi günün uzamasına neden olur. Çünkü bu açıdan dünyanın dönüş hızı yavaşlar.

Güney Yarım Küre'de gece uzun sürmesi de bu yüzden meydana gelir. Kuzey Kutup dairesinde tam 24 saat gündüz yaşanacak. Diğer Kuzey Yarım Yörüngelerinde ise bu uzunluk 2-3 saat olarak değişecek.

Güney Yarım Küre'de ise bu olay tam bir geceye neden olacak. Ülkemizde ise gündüz süresi 15 saat devam edecek. Ülkemizde aynı zamanda en uzun gündüzü ise Sinop yaşayacak. Çünkü konumsal olarak Kuzey Yarım Küre kutup kısmına en yakın alandır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarım Küre'de yer alan ülkelerde günlerin süresi uzarken Güney Yarım Kürede kalan ülkelerin geceleri uzun olacak.

Aydınlanma çizgileri kutup dairelerinin tam ortasında geçecek.

Kuzey Yarım Küre'de öğlen 12:00 saatlerinde gölge boyu sıfıra düşecek.

Bu tarih her zaman 21 Haziran' denk gelmez. İstisnai durumlarda 20 Haziran'da da meydana geliyor. Bu da genellikle 4 yılda bir oluyor.