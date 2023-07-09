Deniz kaplumbağaları dinozorlar kadar eskidir! Deniz kaplumbağaları için ne yapabiliriz?

Bugün yedi deniz kaplumbağası türü var. En küçüğünden en büyüğüne, bunlar: Kemp's ridley, oliveridley, hawksbill, flatback, green, caretta caretta ve deri sırtlı. En küçük türler 70 cm uzunluğa ve 40 kg ağırlığa ulaşabilirken, deri sırtlılar 180 cm uzunluğa ve 500 kg ağırlığa ulaşabilir. Tarih öncesi atası olan padillai'nin fosillerinden daha büyük.