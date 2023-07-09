Deniz kaplumbağaları dinozorlar kadar eskidir! Deniz kaplumbağaları için ne yapabiliriz?
Deniz kaplumbağaları dinozorlar kadar yaşlılar! Deniz kaplumbağalarının birçok türü olmasıyla birlikte ülkemizde de varlığını sürdüren caretta caretta biliriz. Peki, neden deniz kaplumbağalarının nesli tehlike altında? Deniz kaplumbağaları için ne yapabiliriz? Haberi sizin için derledik.
DENİZ KAPLUBAĞALARI DİNAZORLAR GİBİDİR
Deniz kaplumbağaları dinozorların zamanından beri var olmuştur. İlk deniz kaplumbağası yaklaşık 120 milyon yıl önce yaşadı. Desmatochelys padillai 183 cm uzunluğundaydı ve aynı zamanda bir kabuğu (sert kabuğu) ve kürek benzeri uzuvları olduğu için modern kaplumbağalara benziyordu.
Bugün yedi deniz kaplumbağası türü var. En küçüğünden en büyüğüne, bunlar: Kemp's ridley, oliveridley, hawksbill, flatback, green, caretta caretta ve deri sırtlı. En küçük türler 70 cm uzunluğa ve 40 kg ağırlığa ulaşabilirken, deri sırtlılar 180 cm uzunluğa ve 500 kg ağırlığa ulaşabilir. Tarih öncesi atası olan padillai'nin fosillerinden daha büyük.
Bilinen en büyük deniz kaplumbağası, 1988'de Galler'de bir kumsala vuran deri sırtlı bir kaplumbağaydı. 2,5 m boyunda ve 900 kg ağırlığındaydı!
DENİZ KAPLUMBAĞALARI ANOTOMİSİ
Deniz kaplumbağalarının dişleri yoktur. Tırnaklarımızın yapıldığı keratinden yapılmış gagaları var. Kaplumbağa kabukları birbirine kaynaşmış 50'den fazla kemikten oluşur. Yani, bu kelimenin tam anlamıyla kemiklerini dışarıda giydikleri anlamına gelir. Ayrıca kemikleri hafif ve süngerimsidir, bu da yüzmelerine yardımcı olur.