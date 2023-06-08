Dünyanın en uzun ömürlü 10 hayvanı

10- ALBATROS

Albatros devasa bir martı gibi görünebilir ama bundan çok daha fazlasıdır. Bu kudretli kuşların üç buçuk metreye kadar kanat açıklığı vardır. Saatlerce havada kalabilirler! Tüp burunlu albatroslar tuzlu su içerek denizde uzun süre kalmalarını sağlar. Onları karada görürseniz, muhtemelen çiftleşiyorlar veya civciv yetiştiriyorlar. 2018'de, Wisdom adlı altmış yedi yaşındaki bir albatros, otuz altıncı civciv olduğuna inanılan yumurtadan çıktı.

9- GEODUCK

Dünyadaki en çekici hayvan olmayabilirler ama bu büyük istiridyeler çok uzun yaşayabilirler - 160 yıla kadar! Uzun sifonları bir metreye kadar uzayabilir ve ağırlıkları dört buçuk kiloya kadar çıkabilir. Geoducks, Kuzey Amerika'nın Pasifik kıyılarında yenir. Tadının hafif çıtır çıtır midye gibi olduğu söylenir.

8- KIZIL DENİZ KESTANESİ

Koşullara bağlı olarak, bu kızıl deniz kestaneleri bir asırdan fazla yaşayabilir. Kaliforniya'da elli yıla kadar yaşadıkları biliniyor, ancak Britanya Kolumbiyası'nın daha soğuk sularında birçoğu 200 yaşın üzerinde. Kuzey Kutbu'nda on bir tür deniz kestanesi bile bulunabilir. Çeşitli balıklar, memeliler ve insanlar için besindir.

7- TALEP

Sazanların evcilleştirilmiş bir çeşidi olan koilerin ortalama ömrü yaklaşık otuz yıldır. Ancak, bol gölgeli temiz, derin bir gölet gibi doğru ortam sağlandığında, önemli ölçüde daha uzun yaşayabilirler. Japonya'daki ünlü bir koi 226 yaşına ulaştı.

6- GRÖNLAND BALİNASI

Kuzey Kutbu yaratığı geliyor: Grönland balinası . Gezegendeki en büyük ikinci memeli olan baş balina, ortalama 200 yıl yaşar. Birçoğunun baldırlarında 1800'lere kadar uzanan zıpkın parçaları bulundu.

5- DEV KAPLUMBAĞA

Dev kaplumbağa günde on altı saate kadar uyur ve bir yıla kadar su içmeden veya yemek yemeden yaşayabilir. Bu rahat yaşam tarzı, ortalama 100 yıl yaşamalarına neden olur. Bazıları daha da uzun, örneğin 2006 yılında 250 yaşına geldikten sonra ölen bu dev Aldabra kaplumbağası.

4- GRÖNLAND KÖPEK BALIĞI

Tahmin edebileceğiniz gibi Grönland'ın sularında yaşayan bu köpekbalığı 300 ila 500 yıl yaşıyor. Herhangi bir omurgalı türü arasında bilinen en uzun ömre sahiptir.

3- OKYANUS QUAHOG'U

Ocean quahog, Amerikalıların doğu kıyısı boyunca, Prens Edward Adası'ndan güneye, Yucatan, Meksika'ya kadar bulunan sert bir istiridyedir. Ömrünün yaklaşık 225 yıl olduğu düşünülüyordu, ancak bir Ocean Quahog'un 507 yaşında olduğu doğrulandı. Muhtemelen, bu birey hasat edilmemiş olsaydı daha uzun süre dayanabilirdi.

2- SÜNGERLER VE MERCANLAR

Kırmızı mercan gibi türler 500 yıla kadar yaşayabilir, ancak çok uzun süre yaşayabilen tek hareketsiz deniz canlısı onlar değildir. Denizin 2.000 metreden daha derinlerinde yaşayabilen bir sünger türü olan Monorhaphis chuni , 11.000 yıl yaşayabiliyor.

1- ÖLÜMSÜZ DENİZANASI TURRİTOPSİS DOHRNİİ

Turritopsis dohrnii denizanası, gezegenin bilinen tek ölümsüz türüdür. Çoğaldıktan sonra polip aşamasına geri döner ve hayatını tekrar tekrar yaşar.

Kaynak: https://www.adventurecanada.com/top-of-the-world-the-ten-longest-living-animals