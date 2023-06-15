Elon Musk uzayda yine şov yaptı! Türkiye semalarında olan Starlink uydusu ne işe yarar?

Türkiye semalarında şehir şehir Elon Musk'a ait Starlink uyduları vatandaşları heyecanlandırdı. Uydu takımyıldızı olarak bilinen Starlink uyduları bir kaç gecedir ara ara Türkiye'de göründü. Merak edilen ise Starlink uydu takımlarının ne olduğuyla ilgili oldu. Peki Starlink uydusu ne işe yarar?

Elon Musk uzayda yine şov yaptı! Türkiye semalarında olan Starlink uydusu ne işe yarar?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Starlink Leo Uyduları SpaceX tarafından daha etkili bir internet ağı olarak kurulan uydular Türkiye'nin gökyüzünde görüntülendi. Son olarak Çankırı'da görülen uydu takımı vatandaşları heyecanlandırdı. İlk bakışta UFO zanneden vatandaşlar araştırma yaptıklarına bunların Elon Musk'ın Starlin uydu takım yıldızı olduğunu öğrendi. ABD'li uydu ve uzay sistem araçlarını üreten Elon Musk'un uydu takımlarının Türkiye'nin gökyüzünde görülmesi merak konusu oldu. 

Starlink uydu takımı ne işe yarar

STARLİNK UYDU TAKIMI NE İŞE YARAR?

60 uydu iletişim parçasından oluşan Starlink yıldız takımı uyduları internet erişim gücünü artırır. Bunun aynı zamanda bilim ve keşifler için kurulan bir uydu sistemi olduğu da biliyor.

Starlink uydu takımı ne işe yarar

İlk kez 2020 yılının Eylül ayında SpaceX 775'i uzay merkeze konuşlandıran Elon Musk, daha sonra internet ağı için uydu takımları kurdu.

2026 yılına kadar 42.000 uydunun uzayda yer alması için çalışma yapan Elon Musk'un bu takım yıldızlarını da sürekli uzaya test amaçlı gönderdiği biliniyor.

Starlink uydu takımı ne işe yarar

Yörüngelerdeki uydu sayısı artıkça haberleşme ve iletişim hızının 10 katına kesintisiz olarak çıkacağı iddia ediliyor. 

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