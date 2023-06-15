Elon Musk uzayda yine şov yaptı! Türkiye semalarında olan Starlink uydusu ne işe yarar?

Starlink Leo Uyduları SpaceX tarafından daha etkili bir internet ağı olarak kurulan uydular Türkiye'nin gökyüzünde görüntülendi. Son olarak Çankırı'da görülen uydu takımı vatandaşları heyecanlandırdı. İlk bakışta UFO zanneden vatandaşlar araştırma yaptıklarına bunların Elon Musk'ın Starlin uydu takım yıldızı olduğunu öğrendi. ABD'li uydu ve uzay sistem araçlarını üreten Elon Musk'un uydu takımlarının Türkiye'nin gökyüzünde görülmesi merak konusu oldu.

STARLİNK UYDU TAKIMI NE İŞE YARAR?

60 uydu iletişim parçasından oluşan Starlink yıldız takımı uyduları internet erişim gücünü artırır. Bunun aynı zamanda bilim ve keşifler için kurulan bir uydu sistemi olduğu da biliyor.

İlk kez 2020 yılının Eylül ayında SpaceX 775'i uzay merkeze konuşlandıran Elon Musk, daha sonra internet ağı için uydu takımları kurdu.

2026 yılına kadar 42.000 uydunun uzayda yer alması için çalışma yapan Elon Musk'un bu takım yıldızlarını da sürekli uzaya test amaçlı gönderdiği biliniyor.

Yörüngelerdeki uydu sayısı artıkça haberleşme ve iletişim hızının 10 katına kesintisiz olarak çıkacağı iddia ediliyor.