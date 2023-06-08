Hong Kong'da yeni bir kutu denizanası türü keşfedildi

ARAŞTIRMACILAR ÖRNEKLERDE YENİ BİR DENİZANASI TÜRÜNE RASTLADI

Xinhua ajansının haberine göre, Hong Kong Baptist Üniversitesinde görevli araştırmacılar, 2020 ila 2022'de Mai Po Doğal Koruma Alanı'ndan denizanası örnekleri topladı.

Keşfettikleri türe "Tripedalia maipoensis" veya "Mai Po Tripedalia" adını veren araştırmacılar, Çin açıklarında ilk kez yeni bir kutu denizanası türü keşfedildiğine dikkati çekti.

Araştırmacılar, dünya genelinde 49 türü olan kutu denizanasına Çin açıklarında neredeyse hiç rastlanmadığını ifade etti.

Adlarını küp şekillerinden alan kutu denizanalarının 24 gözü var.

Kutu denizanaları 10 santimetreye kadar olan kolları sayesinde diğer denizanası türlerine göre daha hızlı yüzebiliyor.

Kaynak: AA