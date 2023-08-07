İsviçreli bilim insanları açıkladı! Gökten demir yağdı, onu da mızrak ucu yaptılar: Gizemli ok ucunun hikayesi

İsviçreli bilim insanları uzun süredir çalıştıkları bir ok ucunun uzaydan gelen demirle yapılmış olabileceğini düşünüyor. Kulağa ilginç gelen bu araştırma sadece bilim dünyasını değil tarihsel süreçleri de karıştıracağa benziyor.

UZAYDAN DÜŞEN DEMİRLE YAPILDI

Arkaik ok ucu1,5 inç uzunluğunda, 2,9 gram ağırlığında ölçüldü. İlk olarak 19. yüzyılda Biel Gölü'nde Bern'den arabayla yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan Tunç Çağı göl yerleşim topluluğu bu cismi keşfedildi.

TÜM DÜNYA'DA 55 TANE NESNENİN UZAYDAN GELDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bern Tarih Müzesi bir yayında , göktaşı demirinden yapılan arkeolojik buluntuların oldukça nadir olduğuna dair yazılar yazdı. Dünya'da King Tut'un 'uzay hançeri' başta olmak üzere yalnızca 55 nesne bulunuyor. Tüm nesneler sadece 22 farklı bölgeden çıkıyor.

Mörigen yerleşimi , yaklaşık 150.000 yıl önce Twannberg göktaşının dünyaya çarptığı yerden sadece beş 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Göktaşının keşfi ise 1984 yılında yapılıyor. Bazı analizlerden sonra, bilim insanları ok ucunun yüzde 8,3 nikelden oluştuğunu, yüksek miktarda sardunya ve düşük konsantrasyonda alüminyum-26'dan oluşuyor. Bu, göktaşının muhtemelen bir IAB tipi olduğunu ve başlangıçta en az iki tonluk bir kütleye sahip olduğunu düşünülüyor.