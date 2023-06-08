Yakın zamanda nesli tükenmiş 11 hayvan

Bilim adamları, 21. yüzyılın başından beri sayısız yeni hayvan türünü belgelemiş olsa da, birçoğunun nesli tükendi. Öncülük ettiğimiz çığır açan araştırma ve koruma çabalarına rağmen, insanlar yok olmaya yaygın bir şekilde katkıda bulunuyor.

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ALAOTRA BATAĞAN

Delacour'un küçük batağanı veya paslı batağan olarak da bilinen Alaotra batağanlığının ( Tachybaptus rufolavatus ), soyu yıllar önce tükenmiş olsa da 2010 yılında soyu tükenmiş olarak ilan edilmişti.

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MAURİ AKEPA

Maui akepa ( Loxops ochraceus ) , Maui'ye özgü bir ötücü kuştur ve 2018'de nesli kritik derecede tehlikede olarak listelenmiş ve muhtemelen soyu tükenmiş olarak listelenmiştir.

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BAİJİ 

Çin'in baiji ( Lipotes vexillifer ) veya Yangtze Nehri yunusu, kritik derecede tehlike altında, muhtemelen nesli tükenmiş olarak listeleniyor. 17 2006'da Baiji Vakfı'ndan bilim adamları, optik aletler ve su altı mikrofonlarıyla Yangtze Nehri'nde 2.000 milden fazla yol kat ettiler, ancak hayatta kalan yunusları tespit edemediler. 

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BATI KARA GERGADANI

Kara gergedan alt türlerinin en nadidesi olan Batı kara gergedanı ( Diceros bicornis ssp. longipes ), IUCN tarafından 2011'de soyu tükenmiş olarak kabul edildi.