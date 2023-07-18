2023 Aşure ne zaman başlıyor? Aşure gününde neler yapılır?

Hicri Takvime göre Zilhicce ayı yılın son ayıdır ve ardından ise Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının 10. Gününde ise Aşure günü gelir. 2023 yılında ise en çok merak edilen Aşure gününün ne zaman olduğu oldu. Aşure Günü bu yıl Temmuz ayına denk geldi. tekabül eden Muharrem ayı yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2023 Aşure Günü tarihi...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

28 Temmuz 2023 Aşure Günü’dür. Kazanların kaynayacağın bereketin sokaklara döküleceği Aşure Günü tarihsel bir süreçtir. Hz. Nuh zamanına kadar dayanan Aşure Günü daha sonra dini süreçlerden kaynaklı bazı değişimler yaşamıştır.

Büyük tufandan sonra ortaya çıkan Aşure Günü’nde ambarlarda kalan son yiyeceklerde yapılan bu karışım vücudu daha diri tutmak içindir. Aşure Günü daha sonra ise Kerbela olaylarına denek gelir. Peygamber Efendimiz (sav)’in torunları Hasan ve Hüseyin’i anmak için de yapılır.

Bütün dini olayların başlangıcı olan Aşure gününde Hz. Âdem’in tövbesi kabul edilmiş, Hz. İbrahim Nemrut’un ateşinden kurtulmuş, Hz. Musa Firavun zulmünden kaçmış. Hz. Eyüp bugün şifa bulmuş.

AŞURE GÜNÜNDE NELER YAPILIR?

Dua edilir.

Tesbihler çekilir.

Hatimler indirilir.

Aşure yapılır ve dağıtılır.

Sadaka verilir.

Dileyen oruç tutabilir.