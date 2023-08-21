2023 Safer ayı başladı mı? Safer ayı bela ve uğursuzluk ayı mı? Safer ayında hangi dualar okunmalı?

17 Ağustos'ta başlayan Safer ayı 15 Eylül'e kadar devam edecek. Diyanet'in yer aldığı takvimde geçen Safer ayı 2023 yılında Ağustos ayına denk gelmiş oluyor. Bu ay Hicri takvimin Muharrem ayından sonraki ikinci önemli ayıdır. Ancak bu ay hakkında Cahiliye döneminde ortaya ilginç olaylar atılmıştır. Cahiliye dönemi yani Hz. Muhammed (sav)'in Peygamberliğinden önceki dönem de insanlar bu ayın uğursuzluklarla dolu olduğunu iddia etmiştir.

SAFER AYI BELA VE UĞURSUZLUK AYI MI?

Buhari'de yer alan bilgilere göre Peygamber Efendimiz (sav) bu aya dair uğursuzluk olmadığını bu sözlerle sarf etmiştir: “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhârî, Tıb, 19).

Bu ayı Cahiliye döneminde insanlar yaşadıkları bazı olumsuzluklara bağlayarak kıyametin kopacağına toplu ölümlerin gerçekleşeceğine dair ortaya iddialar atmıştır. Ancak bu iddialar yalanlanmıştır.

SAFER AYINDA YAPILACAK DUALAR!

Peygamber Efendimiz (sav) bu ay hem uğursuz olmadığını hem de diğer aylardan bir farkının olmadığını belirtir. 15 Eylül sonrası gelecek olan Rebiülevvel ayının işaretleridir.

Rebiülevvel ayı ise Peygamber Efendimizin doğumu ve mevlit kandiline işaret eder. Peygamber Efendimiz bu ayda her zamanki ibadet ve zikirlerin çekilmesini tavsiye eder.