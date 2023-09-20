2024 en trend nişan yüzük modelleri ve alyans fiyatları! Nişan yüzüğü nasıl seçilmeli?
Aşkın ve bağlılığın sembolü olarak kabul edilen yüzükler, evliliklerin temel taşlarından biridir. Doğru olanı seçmek önemlidir, çoğu zaman yüzüğe sembolik anlamlar yüklenir. Size rehber olması için: 2024 en trend nişan yüzük modelleri ve alyans fiyatları. Nişan yüzüğü nasıl seçilmeli?
2024 en trend nişan yüzük modelleri ve alyans fiyatları. Nişan yüzüğü nasıl seçilmeli?
Altın alyanslar: Altın alyansların beyaz ve rose gold renklerinde de modelleri bulunmaktadır. Pek çok kişi, beyaz ve rose gold altının sarı altınla aynı değerde olup olmadığını merak eder. Altının değeri genellikle saflık oranına dayalı olarak değerlendirilir ve 14 ayar, 18 ayar, 22 ayar ve 24 ayar gibi kategorilere ayrılır. Beyaz altın ve rose gold altın genellikle %80 saf altın içerir ve diğer metallerle karıştırılarak beyaz ve pembe renkler elde edilir.
Gümüş alyanslar: Gümüş alyans modellerinde 800, 900 ve 925 ayar seçenekleri bulunur. Saf gümüş oranı en yüksek olan modeller 925 ayar gümüş alyanslardır. Bu alyansların üzerine isimleriniz ve evlilik tarihiniz gibi detaylar ekleyebilir veya zirkon taşlarla süsleyebilirsiniz. Yani, düz ve sade bir gümüş alyans yerine taşlı modelleri tercih edebilirsiniz.
Erkek alyans modelleri: İnce yüzüklerin yanı sıra kalın yüzükler de erkekler tarafından tercih edilir. Kalın yüzük modelleri köşeli veya bombeli şekillerde olabilir. Birçok çift, nikah yüzüklerini kadın ve erkek için uyumlu olarak satın alsa da, bazıları ayrı ayrı seçmeyi tercih ederler. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, birçok farklı model arasından seçim yapabilirsiniz.
Erkekler için gümüş ve altın madenlerinde yüzükler hazırlanabilir. Son zamanlarda popüler olan siyah alyanslar da oldukça şık bir seçenektir. Siyah alyanslar genellikle gümüş kullanılarak hazırlanır ve siyah bir kaplama ile kaplanır.
Kadın Alyans modelleri: Özellikle beyaz altın ile hazırlanan alyanslar son yıllarda oldukça popülerdir. Eğer ince ve uzun parmaklara sahipseniz, tombul ve bombeli alyanslar sizin için uygun olabilir. Kısa parmaklara sahipseniz, ince alyanslar daha zarif görünebilir.
Sade bir alyans modeli yerine, ince yaprak veya çiçek dalları şeklinde tasarlanan alyansların son yıllarda trend olduğunu belirtmekte fayda var. Bu alyanslarda renkli zirkon taşlar da kullanılabilir. Ayrıca, hiçbir zaman modası geçmeyen tamtur, yarım tur ve su yolu gibi alyanslar da kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilir. Eğer evlilik teklifinizi tektaş bir yüzük ile aldıysanız, alyansınızı sade bir modelden seçmeyi düşünebilirsiniz.