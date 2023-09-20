2024 en trend nişan yüzük modelleri ve alyans fiyatları. Nişan yüzüğü nasıl seçilmeli?

Erkek alyans modelleri: İnce yüzüklerin yanı sıra kalın yüzükler de erkekler tarafından tercih edilir. Kalın yüzük modelleri köşeli veya bombeli şekillerde olabilir. Birçok çift, nikah yüzüklerini kadın ve erkek için uyumlu olarak satın alsa da, bazıları ayrı ayrı seçmeyi tercih ederler. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız, birçok farklı model arasından seçim yapabilirsiniz.

Erkekler için gümüş ve altın madenlerinde yüzükler hazırlanabilir. Son zamanlarda popüler olan siyah alyanslar da oldukça şık bir seçenektir. Siyah alyanslar genellikle gümüş kullanılarak hazırlanır ve siyah bir kaplama ile kaplanır.