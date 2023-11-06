Yeni yıla girmek üzereyken Hac başvurusu yapanlar sonuçları merakla beklemekte. 2024 Hac Kura sorgulaması nasıl yapılır? 2024 Hac Ücretleri Ne kadar Oldu? Sizler için yazdık!

BEDEN VE RUHUN ARINMA YOLCULUĞU HAC İBADETİ! 2024 HAC KURA SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Hac, İslam'ın beş şartından biri olan önemli bir ibadettir. Her yıl yüz binlerce Müslüman, Mekke şehrine giderek bu kutsal ibadeti yerine getirir. Hac, İslam peygamberi Hz. İbrahim'in ve oğlu İsmail'in tarihsel olaylarına dayanır. Kabe'nin etrafında tavaf etmek, Arafat'ta dua etmek, kurban kesmek ve Safa ile Merve tepeleri arasında koşmak gibi ritüelleri içerir.

Hac, Müslümanlar için önemli bir manevi deneyimdir. Kişinin Allah'a daha yakın hissetmesini, günahlarının affedilmesini ve yeniden başlamasını simgeler. Hacca gitmek, bir Müslüman için ömür boyu bir hedef olabilir. Hac ibadeti, İslam'ın birinci temel şartı olan Şehadet'i kabul eden ve Allah'a inanan Müslümanlar için farzdır. 2023 yılı hac başvuruları, 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmişti. Başvurular, ilk defa hac kaydı yaptıracak vatandaşlar için 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında, 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adayları için ise 05 Ocak 2023 tarihinde otomatik olarak yenilenmişti. Başvuru yapan adaylar sonuçlar hakkında merak içindeler. Sizler için 2024 Hac Kura sorgulaması nasıl yapılır yazdık!

2024 HAC KURA SORGULAMASI İŞLEMİ

2024 yılı hac kuraları 2 Kasım 2023 Perşembe günü çekildi ve sonuçları 2 Kasım 2023 saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanmaya başlandı.

2024 hac kura sonuçları sorgulama işlemi için şu adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet'e giriş yapın.

"Hac" hizmetini bulun ve tıklayın.

"Hac Kura Sonuçları Sorgulama" hizmetini seçin.

Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

Kura sonuçlarına SMS ile de ulaşabilirsiniz. Bunun için e-Devlet şifreniz yoksa, ön kayıt sırasında cep telefonu numaranızı sisteme kaydettirmiş olmanız gerekiyor. Kura sonuçları açıklandığında, kayıtlı cep telefonunuza SMS gönderilecektir.

2024 HAC ÜCRETLERİ

2024 yılı hac başvuru ücreti 450 TL'dir. Bu ücret, hacı adaylarından e-Devlet üzerinden ön kayıt yaptırırken tahsil edilmektedir. Başvuru ücreti, hac ücretine dahil değildir. Başvuru ücreti, hacı adaylarının hac organizasyonuna katılımlarını kesinleştirmek için tahsil edilmektedir. Başvuru ücreti yatırılmadan yapılan başvurular geçersiz sayılır.