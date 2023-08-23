30 Ağustos Zafer Bayramı tatil mi olacak? Güncel Resmi Tatiller!

30 Ağustos tatil mi gibi sorular son zamanların vazgeçilmez sorularından biri. Ayrıca insanlar Zafer Bayramı resmi tatil mi veya 30 Ağustos tatil mi 2023 merak ediyorlar. Yılın belli dönemlerinde belli zamanlar resmi tatil olmakta ve bu sebeple insanlar bu tatilleri değerlendirmekte. Özellikle yaz dönemine denk gelen ve tatil yapmak için bir fırsata dönüşen 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusunu cevaplandıralım.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI RESMİ TATİL Mİ

30 Ağustos resmi tatil mi 2023 yılında herkes tarafından merak ediliyor. Resmi tatil statüsüne giren günler çalışan kadın ve erkekler için büyük bir fırsat doğuruyor. Özellikle yıllık izni bitmiş ve izin alamayan kişiler için yaz dönemine denk gelen resmi tatiller tatil yapmak için çalışanlara fırsat doğuruyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusuna ise evet diyebiliriz. 30 Ağustos resmi tatildir ve 30 Ağustos günü 1 günlük resmi tatil uygulanır.

2023 YILI RESMİ TATİLLER

Zafer Bayramı resmi tatil mi sorusunun ardından hangi günler resmi tatil merak ediliyor. Bazen 1 gün tatil olarak size yetmeyebilir. Bu sebeple geri kalan resmi tatilleri incelemek gerek. 2023 yılında resmi tatil olacak diğer günleri şöyle sıralayabiliriz:

1 Ocak Yılbaşı Tatili - 1 gün

23 Ocak Sömestr Tatili - 12 gün

21 Nisan Ramazan Bayramı - 3.5 gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 1 gün

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 gün

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 1 gün

28 Haziran Kurban Bayramı - 4,5 gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı - 1 gün

30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 gün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 gün

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TATİLİ NEDİR? 30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

30 Ağustos 1922 yılında Başkomutanlık Meydan muharebesi zaferle sonuçlanmış ve Kurtuluş savaşı kalıcı bir zafere dönüşmüştür. Bu zafer her yıl 30 Ağustos tarihinde Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Dumlupınar'da gerçekleşen Taarruz başarıyla zafere ulaşmış ve düşman yurttan kalıcı olarak atılmıştır.