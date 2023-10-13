5 Dakikada Kurumuş Yağlardan Kurtulun! En Kolay Yağlı Fırın Temizleme Yöntemi!

Fırındaki kurumuş yağ lekeleri temizliği en zor olan lekelerden biri. Sizler için yalnızca 5 dakikada fırınınızı pırıl pırıl yapacağınız en kolay yağlı fırın temizleme yöntemini yazdık!

YAĞ LEKELERİNE SON! EN KOLAY YAĞLI FIRIN TEMİZLEME YÖNTEMİ!

Yağ lekeleri özellikle mutfak ve banyoda yaygın şekilde görülen bir problem olsa da evin her yerinde oluşabilmektedir. Yağ lekeleri yemek yaparken veya yemek yerken dökülen yağların oluşturduğu bir tür kirliliktir.

Çoğunlukla yağ lekeleri tezgah, ocak, fırın, buzdolabı, lavabo, aspiratör, mutfak dolapları gibi mutfak bölümlerinde; duş teknesi, küvet, lavabo, fayanslar, aynalar gibi banyo kısımlarında ve oturma odası yatak odası gibi alanların yüzeylerinde gözlenmektedir. Mutfakta yemek yapılırken sıklıkla pek çok araç gerece yağ sıçradığından kirlenebilirler. Fırın kullanılan bu ev aletlerinin başında gelmektedir. Özellikle fırında kızarmış tavuk, balık, patates ve kabak gibi yemekler pişirildikten sonra fırının içerisinde pek çok kurumuş yağ lekesi birikmektedir. Pek çok kişinin kabusu olan yağlı fırın temizliğinden sizleri kurtarıyoruz! 5 dakikada fırınınızı tertemiz yapacak en kolay yağlı fırın temizleme yöntemini aşağıda yazdık!

EN PRATİK FIRIN TEMİZLEME YÖNTEMİ!

En pratik yağlı fırın temizleme yöntemi için gereken malzemeler:

1 paket karbonat

1 limonun suyu

1 su bardağı sıcak su

1 fırça

1 bez

Yöntemin uygulanışı: Fırça yardımıyla fırının içi karbonatla kaplanır. Limon suyu ve sıcak su bir kapta karıştırılır daha sonra fırça yardımıyla fırının içine sürülür. Fırın 30 dakika boyunca kapalı bir şekilde karışımın yağ lekelerini çözmesi için bekletilir. En sonunda fırının içi bez yardımıyla temizlenir. Temizlik süreci boyunca eldiven ve gözlük takılmalıdır.

YAĞ LEKELERİNİN OLUŞUMUNU ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER!