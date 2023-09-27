5 dakikada lekeden kurtulun! Koltuktan Kan Lekesi Nasıl Çıkar!

Kan lekeleri koltuk, yatak ve kıyafetlerinizin bir türlü mükemmel temizliğe ulaşmasına engel mi oluyor? Kan lekesini temizlerken hem çok zamanınızı alıyor hem de lekeler tam anlamıyla geçmiyor mu? Koltuktan kan lekesi nasıl çıkar ve yataktaki kan lekesi temizleme metotlarının detayları yazımızda!

GEÇMEYEN LEKELERDEN YORULANLAR DİKKAT! KOLTUKTAN KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR!

Kan lekesi çoğunlukla insanların bir yerini kesmesi, burunlarının kanaması gibi durumlar sonucu farkında olmadan kanın bir yüzeye bulaşmasıyla oluşan bir lekedir. Kan hemoglobin proteininden oluşur bu protein oksijeni bağlar ve vücuda taşır. Kan lekeleri, genellikle kırmızı, kahverengi veya siyah renkte olduğundan bulaştığı yüzeylerde oldukça kötü bir görüntüye yol açmaktadır.

Henüz kurmamış olan kan lekeleri kırmızı renkte, kanın kurumasından sonra oluşan kuru kan lekeleri genellikle kahverengi renkte olup temizlenmesi daha da zordur. Özellikle küçük çocukların düşüp bir yerlerini kanatması sonucu veya yetişkinlerin bıçak kullanırken yanlışlıkla ellerini kesmesi sonucu kan fark etmeden kıyafetlere, koltuklara, halılara, döşemelere, mobilyalara ve yataklara gelebilmektedir. Özellikle koltuk ve yataktaki kan lekeleri oldukça zor çıkmaktadır. Sizler için 5 dakikada koltuktan kan lekesi nasıl çıkar formülünü yazdık!

KAN LEKESİNİ GEÇİRMENİN PÜF NOKTALARI!

Kan lekelerini temizlemeden önce bu püf noktaları aklınızda bulundurmalısınız:

Kan lekesini çıkarmaya mümkün olan en kısa sürede başlayarak işinizi kolaylaştırın. Lekeler ne kadar uzun süre kalırsa, lekeden kurtulmak o kadar zor olacaktır.

Lekenin üzerine sıcak su dökmek sık karşılaşılan doğru bilinen bir yanlıştır. Çünkü sıcak su, kanın proteinlerini pıhtılaştırıp katılaştırarak lekenin daha zor çıkarılmasına sebep olur.

Kan lekesinin üzerine çamaşır suyu dökmemelisiniz. Bu, kumaşa zarar verip rengini attırabilir ve lekenin daha da koyulaşmasına neden olabilir.

KOLTUKTAN KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR!

Koltuktan kan lekesini çıkarmak için 3 farklı yöntem bulunmaktadır. İşte o yöntemler:

Tuz ve mısır nişastası yöntemi: Kan lekesinin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı mısır nişastası serpin. 15 dakika beklettikten sonra lekenin kaybolması için hafifçe ovalayın.

Diş macunu yöntemi: Kan lekesine diş macunu sürüp 15 dakika bekletin. Daha sonra lekenin gitmesi için hafifçe ovalayın.

Limon suyu ve tuz yöntemi: Kan lekesine limon suyu ve tuz karışımı sürüp 15 dakika bekletin. Daha sonra lekenin kaybolması için hafifçe ovalayın.

YATAKTAN KAN LEKESİ NASIL ÇIKAR!

Yataktan kan lekesi çıkarmak için ipuçları: