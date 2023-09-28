Airfryer Sağlıklı Mı? Airfryer Nasıl Kullanılmalı Nelere Dikkat Edilmeli?

Son dönemde sosyal medya kullanıcıları arasında büyük popülerlik kazanan Airfryer'ın, yani hava fritözünün çalışma prensibi üzerinde biraz daha detaylı durmamız gerekmektedir. Airfryer, genellikle 'yağsız kızartma' özelliğiyle tanınsa da aslında yiyecekleri kızartmaz. Bu cihaz, daha çok bir konveksiyonel fırına benzeyen bir mekanizmayla çalışır.

Airfryer Sağlıklı mı?

Airfryer, yiyeceklerin etrafındaki sıcak havayı hızla dolaştırarak pişirme işlemini gerçekleştirir. Bu sayede bazı kızartma özelliklerini taklit eder, özellikle 'Maillard reaksiyonu' adı verilen süreçle yiyeceklerin üzerinde kahverengi ve çıtır bir tabaka oluşturabilir.

Maillard reaksiyonu, proteinlerle şekerlerin sıcaklık etkisiyle reaksiyona girmesi sonucu oluşan esmerleşme reaksiyonlarından biridir.

Airfryer'lar, az yağ kullanarak bu Maillard reaksiyonunu gerçekleştirebildikleri için kızartmadan daha sağlıklı bir pişirme yöntemi olarak kabul edilir. Bu önemlidir çünkü trans yağlar gibi sağlığa zararlı bileşikler içeren derin yağda kızartma yöntemi kronik hastalık riskini artırabilir. Araştırmalar, trans yağların kalp krizi, felç, obezite ve diyabet gibi hastalıklara neden olabileceğini göstermektedir.

Yağ ihtiyacı olmadan pişirme özelliği çok avantajlı!

Ancak, air-fryer'ların kızartma dışındaki pişirme yöntemleriyle karşılaştırıldığında sınırlı miktarda araştırma bulunmaktadır. Şu anki bilgilere göre, air-fryer teknolojisi, akrilamid gibi zararlı bileşiklerin üretimini azaltabilir, ancak bazı potansiyel olarak tehlikeli bileşiklerin üretimine devam edebilir. Örneğin, yüksek sıcaklıklarda et pişirme işlemi sırasında 'polisiklik aromatik hidrokarbon' ve 'heterosiklik amin' gibi bileşikler oluşabilir. Bu bileşikler kanser riski taşıyabilir. Ancak havayla pişirme yöntemi ve bu bileşikler arasındaki ilişkiyi anlamak için daha fazla bilimsel araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bununla birlikte, kaynatma ve buharda pişirme gibi daha düşük sıcaklıkta pişirme yöntemleri bu tür bileşikleri üretmez ve daha sağlıklı olarak kabul edilir.

Airfryer Nasıl Kullanılmalı Nelere Dikkat Edilmeli?

Airfryer kullanırken dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar şunlar olabilir: