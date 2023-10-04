Airfryer zararlı mı? Sağlıklı beslenelim derken zarar mı görüyorsunuz!

Airfryer, kullanımı kolay bir cihaz olması ve insanlara zaman kazandırması açısından son dönemlerde tercih edilir olmuştur. Özellikle sosyal medya aracıylığıyla yapılan yemeklerin fotoğrafları ve videoları sosyal medyada hızla yayılarak cihazın daha fazla reklamının yapılmasını sağlamıştır. Peki sıklıkla reklamı yapılan airfryer zararlı mı?

AIRFRYER ZARARLI MI?

Airfryer, klasik yağda kızartmaya göre daha az yağ yağ ile yemek pişirmek için kullanılıyor. Bu da cihazın sağlıklı beslenmeye uygun bir seçenek olarak görülmesine neden oluyor. Ayrıca kullanımı kolay olan cihazda, yemek yapmak için yiyecekleri cihaza yerleştirmek ve pişirme süresini ayarlamak yeterli oluyor.

Airfryer özellikle son zamanlarda sosyal medyada oldukça popüler bir cihaz haline geldi. Bu popülerlik airfryer zararlı mı? sorusunu da akla getiriyor ayrıca cihazın hem olumlu hem de olumsuz yönleri hakkında birçok yorumun yapılmasına neden oluyor. Bazı yemeklerde gevrek kabuk oluşmadığı, fiyatının yüksek olduğu, temizliğinin zor olduğu gibi yorumalar olsa da memnuniyetini belirten insanların sayısı da hayli fazla. Örneğin; kullanım kolaylığı, pişirilen yemeklerin lezzetli oluşu, daha az yağda ve düşük kalorili pişirme yöntemi olduğu olumlu yorumlar arasında.

AIRFRYER'IN ÇALIŞMA MANTIĞI NEDİR?

Airfryer, klasik yağda kızartma işlemini sıcak hava kullanarak gerçekleştiren bir pişirme cihazdır. İçinde bulunan bir rezistans, havayı 200-250 °C'ye kadar ısıtır ve bu ısı bir fan yardımıyla pişirme haznesinin içinde eşit olarak dağıtılır.Yiyecekler, bu sıcak hava sayesinde tüm yüzeylerinden eşit şekilde pişer. Airfryer, klasik yağda kızartmaya göre daha az yağ ve kalori içeriğine sahip yemekler pişirmek için kullanılabilir.Bu nedenle, daha sağlıklı bir pişirme yöntemi olarak kabul edilir.

AIRFRYER KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER!

Airfryer günlük hayatımızı kolaylaştırırken bu aletleri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

Airfryer'ı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Yiyecekleri pişirmeden önce hafifçe yağlayın.

Yiyecekleri aşırı derecede kızartmayın.

Sonuç olarak, Airfryer hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan bir cihazdır. Cihazın sizin için uygun olup olmadığı, ihtiyaçlarınıza ve beklentilerinize bağlı olarak değişir.