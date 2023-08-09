Anadolu köylülerinin sır gibi sakladıkları yöntem! Salçanın içine bir tatlı kaşığı koyarsanız...

Türk mutfağının baş yapıtı olan salça organik bir besin olduğundan hızla küflenir. Bu yüzden Anadolu köylüleri salçayı uzun süre kullanmak için yöntemler geliştirdi. Salçanın küflemesini önleyen bu yöntemler ise Anadolu tarafından sır gibi saklandı.

Sizler için araştırdığımız bu yöntemleri haberin detayına yerleştirdik. Salça domatesten yapılan güçlü antioksidan özellikli bir besindir. Yemeklere hem tat hem de renk veren salçayı sürekli küflenip atılması bu yöntemlerle saklamak önemli. Tuz ve zeytinyağı neredeyse herkes tarafından bilinir.

İŞTE SALÇANIN KÜFLENMESİNİ ÖNLEYEN YÖNTEM

TUZ

Bir tatlı kaşığı tuz ile salçanızı karıştırın. Salça bakterilerin çoğalmasını engeller. Bu yüzden tuz eklenmesi lazım. Ancak iyotlu tuzlar işe yaramaz. Eski Anadolu köylüleri kaya tuzu ile salçaların yıllarca tüketilmesini sağlar. Çünkü kaya tuzu en sağlam bakteri önleyen besindir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytin yağı içeriğinde ozon barındırır. Ozon saf bir maddedir. Salçada bakteri üremesini engeller. Zeytinyağı da salça gibi doğal olduğundan korumaya alır. Aynı zamanda salanın katılaşmasını engeller. Zeytinyağı hem E vitamini hem de omega-3 yağ asitleri barındırır.

BUZLA KORUMA

Anadolu insanlarının en eski yöntemi olan buzla koruma yöntemi sayesinde salça hafif oranda dondurulduğunda kullanım süresi artar. Salça kutularını buz kütlelerinin arasında muhafaza edebilirsiniz.