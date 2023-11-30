Arabadaki Çamur Lekesi Nasıl Temizlenir?

Öncelikle çamura yatan kısma ilk anca müdahale etme imkanınız varsa sabunlu su ile temizleyebilirsiniz. Peki böyle bir imkan yoksa kurumuş çamur nasıl temizlenir?

Çamurlu Araba Nasıl Temizlenir?

Sert bir fırça ile çamurlu yeri fırçalayınız. Islak sünger ile de çok bastırmadan bölgeyi temizlemeye devam edin. Ardından sıcak su ve sabun ile yıkamaya devam edin.

Bir diğer yöntemde ise bir bardak ve bir adet yumurtla lekeden kurtulmanız için yeterlidir. Suyun içine yumurta sarısını ekleyin ve çamurlu bölgeye uygulayın. Kurumasını bekledikten sonra oluşacak yumurta lekelerini; amonyak, sabunlu bez, oksijenli saf su ve kokusu içinse tuzlu suyu kullanabilirsiniz.