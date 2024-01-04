Ayak Mantarı Derdinden Kurtulun Hem De Doğal Yöntemlerle! Bunları Uygulayın ve Ayaklarınız Rahatlasın

Ayak mantarı genellikle havasız, sıcak ve nemli kalmaktan oluşur. Terleyen ayaklarda da bir süre sonra mantar enfeksiyonu oluşmaya başlar. Ayrıca ayak mantarı, enfekte bulunan kişi ile temasta bulunmayla da bulaşır.

Ayak mantarından kurtulmak için birçok yöntem denenir. Bazı insanlar ise genetik olarak mantar enfeksiyonlarına daha yatkın olabilirler.

Bağışıklık sisteminin zayıf olmasıyla da beraber mantar enfeksiyonu kendine yer edinir. Ayakkabı kullanımı, ayakların dar bir alanda uzun süre kalması, kullanılan çoraplar hava sirkülasyonunu azaltabilir. Ancak bu yöntemleri deneyerek ayak mantarını iyileştirebilirsiniz. Bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerin mantarı iyileştirmeden önce, bağışıklıklarını güçlendirmesi gerekmektedir.

AYAK MANTARINA VEDA EDİN

Çay Ayağı Yağı: Bir kulak çubuğuna çağ ağacı yağını mantarlı bölgeye uygulayın. Bu yöntemi sabah akşam düzenli olarak kullanmalısınız. Ancak uygulamadan önce alerjiniz var mı yok mu öğrenmelisiniz. Bunu da denemek için cildinizin farklı bölgesine sürüp, bekleyin.

Elma Sirkesi: Evde bir leğenin için ılık su dökün ve içine bir su bardağı elma sirkesi ekleyin. Ayaklarınızı 15-20 dakika boyunca içinde bekletin. Ayak mantarı genellikle alkali koşullarda gelişir, bu nedenle elmanın oluşturacağı asit, mantarların büyümesini zorlaştırabilir. Ayrıca elma sirkesi kötü kokuya da iyi gelir. Mantara karşı güçlü asitlerle dolu olan sirke, cildin pH dengesini korumada faydalı olur.