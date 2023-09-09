Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Hastalıktan koruyan mucizevi besinler
Mevsim değişikliklerinin etkilerinden korunmak ve hastalıklardan kaçınmak için bu besinleri tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirip vücudunuzu hastalıklara karşı koruyan bir savunma kalkanı oluşturabilirsiniz! Peki bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? İşte hastalıktan koruyan mucizevi besinler:
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Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Hastalıktan koruyan mucizevi besinler
Pekmez: Demir eksikliğini önlemeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda antioksidanlar ve antosiyaninler bakımından zengindir.
Bal: Demir, potasyum, sodyum, klorür, fosfat, magnezyum ve kalsiyum minerallerini içerir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
Yumurta: D vitamini içerir ve bağışıklık sistemini destekler.
Çinko İçeren Besinler (Hindi, Tavuk, Kabak Çekirdeği, Yer Fıstığı, Badem, Ispanak, Roka, Pazı, Bamya, Mantar, Susam): Bağışıklık sistemindeki hücrelerin görevlerini yerine getirebilmeleri için önemli olan çinko içerir.