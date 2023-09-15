Binlerce yıllık mucize! İbn-i Sina'nın önerdiği 3 şifa baharatı!
Baharatlar, yemeklere lezzet katmanın ötesinde sağlık açısından birçok olumlu etkiye sahip olabilir. İbn-i Sina'nın da önerdiği üç baharat, binlerce yıldır kullanılan doğal şifalı maddelerdir ve vücuda temizleyici bir etki sunabilirler.
Binlerce yıllık mucize! İbn-i Sina'nın önerdiği 3 şifa baharatı!
HARDAL
Hardal, bağırsak sağlığını destekleyerek düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir. Bu, kabızlık, ishal ve şişkinlik gibi sorunları hafifletebilir. Aynı zamanda bal ile tüketildiğinde, solunum sisteminde temizleyici bir etki yaparak boğaz enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir bariyer oluşturabilir.
Mevsim geçişlerinde bir kaşık tüketmek faydalı olabilir. Selenyum ve potasyum açısından zengin olan hardal, ayrıca ağrı kesici özelliklere sahiptir ve romatizma gibi rahatsızlıklara iyi gelebilir. Ayrıca A vitamini içeriği göz sağlığını korumanın yanı sıra bağışıklık sistemini de güçlendirebilir.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, içerdiği kurkumin sayesinde doğal bir iltihap önleyici olarak bilinir. Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırmanın yanı sıra koruyucu bir etki sunar.
Antioksidan bileşenlerle zengin olan zerdeçal, kalp ve damar hastalıklarından, kanserden ve metabolik sendromdan koruyabilir.