Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor

Kış aylarının en sağlıklı meyveleri arasında yer alan ayvayı yemek oldukça zordur. Genellikle kuru ve sert olmasından kaynaklı boğazdan geçme konusunda zorlanıyor. Tam da burada limon devreye giriyor. Nasıl mı? İşte detaylar...

Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor - Resim: 1

Günümüzde severek tüketilen ayvanın 4000 yıllık bir tarihi vardır. Kendine özgü tadı ve yapısı olan ayvanın birbirinden farklı faydaları bulunmaktadır.

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Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor - Resim: 2

Ayva, lif bakımından oldukça zengindir ve bu da kişide tokluk hissi yaratır. Bu lifler, bağırsak ve sindirim sağlığı için faydalıdır ve kabızlığı önler. 

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Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor - Resim: 3

Kış aylarında artmaya başlayan öksürüğe de birebir çaredir. Ayvanın içinde bulunan doğal şekerler mukusun incelmesine yardımcı olur ve boğazın rahatlamasını sağlar. 

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Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor - Resim: 4

Ayvanın içinde bulunan antioksidanlar, cilt sağlığında önemlidir. Sürekli olarak ayva tüketmek, cilt dokusunu iyileştirir ve içinde bulunan C vitamini de hücrelere canlılık katar. Ayva, bununla da kalmayıp cilt tonunu eşitlerken aynı zamanda cildin nem dengesini sağlar.

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