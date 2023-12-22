Bir Sıkımla Ayvayı Yumuşatın! Ayvanın Üzerine Limon Sıkarsanız Ne Kuruluğu Kalıyor Ne de Boğazda Kalıyor
Kış aylarının en sağlıklı meyveleri arasında yer alan ayvayı yemek oldukça zordur. Genellikle kuru ve sert olmasından kaynaklı boğazdan geçme konusunda zorlanıyor. Tam da burada limon devreye giriyor. Nasıl mı? İşte detaylar...
Günümüzde severek tüketilen ayvanın 4000 yıllık bir tarihi vardır. Kendine özgü tadı ve yapısı olan ayvanın birbirinden farklı faydaları bulunmaktadır.
Ayva, lif bakımından oldukça zengindir ve bu da kişide tokluk hissi yaratır. Bu lifler, bağırsak ve sindirim sağlığı için faydalıdır ve kabızlığı önler.
Kış aylarında artmaya başlayan öksürüğe de birebir çaredir. Ayvanın içinde bulunan doğal şekerler mukusun incelmesine yardımcı olur ve boğazın rahatlamasını sağlar.
Ayvanın içinde bulunan antioksidanlar, cilt sağlığında önemlidir. Sürekli olarak ayva tüketmek, cilt dokusunu iyileştirir ve içinde bulunan C vitamini de hücrelere canlılık katar. Ayva, bununla da kalmayıp cilt tonunu eşitlerken aynı zamanda cildin nem dengesini sağlar.