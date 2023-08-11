Bu yöntem tüm lekelerinizi çıkaracak! Tükenmez kalem lekesi nasıl geçer?

Tükenmez kalem lekesi nasıl geçer diye merak etmeniz çok normal. Tükenmez kalem lekelerini çıkarmak biraz zor olabilir ama deneyebileceğiniz birkaç yöntem var. Her yöntemin başarısı, uğraştığınız kumaşın veya yüzeyin türüne bağlı olarak değişebilir, bu nedenle her zaman herhangi bir çözümü öncelikle küçük, göze çarpmayan bir alanda test etmelisiniz. Bu sayede yanlış bir reaksiyon gerçekleşirse üzülmezsiniz.

Tükenmez kalem lekesi nasıl geçer? En iyi leke geçirici yöntemler!

Tükenmez kalem lekesi çıkarmak için deneyebileceğiniz bazı yöntemler aşağıda yer almakta.

Saç Spreyi Yöntemi

Lekeli alanı temiz bir kağıt havlu veya bez üzerine yerleştirin.

Leke üzerine az miktarda aerosol saç spreyi sıkın.

Lekeyi başka bir temiz bez veya kağıt havluyla hafifçe kurulayın.

Leke çıkana kadar işlemi tekrarlayın.

Kumaşı her zamanki gibi yıkayın.

Alkolü Sürtme Yöntemi

Mürekkebin diğer tarafa yayılmasını önlemek için lekeli alanın altına emici bir bez veya kağıt havlu yerleştirin.

Temiz bir bezi alkolle (izopropil alkol) nemlendirin ve lekeyi hafifçe silin.

Mürekkep kumaşa geçerken, mürekkebin tekrar kumaşa bulaşmasını önlemek için kumaşın temiz bir yerine geçin.

Kumaşı her zamanki gibi yıkayın.

Süt Yöntemi

Lekeli kumaşı birkaç saat süte batırın.

Mürekkebi gevşetmek için lekeli alanı hafifçe ovalayın.

Kumaşı soğuk su ve deterjanla yıkayın.

Bulaşık Deterjanı Yöntemi

Sabunlu bir solüsyon oluşturmak için az miktarda bulaşık deterjanını suyla karıştırın.

Temiz bir bez veya yumuşak bir fırça kullanarak lekeyi hafifçe ovalayın.

Soğuk suyla durulayın.

Kumaşı her zamanki gibi yıkayın.

Leke Çıkarıcılar

Mürekkep lekelerini gidermek için özel olarak tasarlanmış çeşitli ticari leke çıkarıcılar mevcuttur. Ürün etiketindeki talimatları izleyin.

TÜKENMEZ KALEM LEKESİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Sabır Anahtardır: Lekeyi tamamen çıkarmak birkaç kez denenebilir.

Lekeyi tamamen çıkarmak birkaç kez denenebilir. Sürün, Ovalamayın: Herhangi bir solüsyonla çalışırken, daha fazla yayılmasını önlemek için lekeyi her zaman nazikçe kurulayın.

Herhangi bir solüsyonla çalışırken, daha fazla yayılmasını önlemek için lekeyi her zaman nazikçe kurulayın. Önce Test Edin: Hasara veya renk solmasına neden olmadığından emin olmak için herhangi bir çözümü kumaşın göze çarpmayan bir alanında test edin.

Hasara veya renk solmasına neden olmadığından emin olmak için herhangi bir çözümü kumaşın göze çarpmayan bir alanında test edin. Bakım Talimatlarına Uyun: Lekeleri çıkarmaya çalışırken daima giysinizin etiketindeki bakım talimatlarına uyun.

Leke hassas veya değerli bir eşyanın üzerindeyse veya yukarıdaki yöntemler işe yaramıyorsa, bir kuru temizlemeciden profesyonel yardım alabilirsiniz.