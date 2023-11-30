Bulaşık Makinenizde Matlaşan ve Çizilen Bardaklara Veda Edin! 1 Kaşık Ekleyin ve Sonuca Bakın
Cam bardakları sıklıkla kullanırız ancak bu sık kullanım ve bulaşık makinesinde yıkanması, bardakları matlaştırıyor ve üzerinde çizgiler oluşturabiliyor. Peki bardaklardaki mat ve çizgili görüntüyü nasıl yok ederiz?
Temizlenmesi için bulaşık makinesine attığım çatal, kaşık, bıçak, cam gibi eşyalarımız zaman içinde ve sık kullanımı doğrultusunda matlaşıyor ve çizikleşiyor.
Bulaşıklarınızın daha iyi yıkanması için makinenizin iç temizliğine de önem vermeniz gerekmektedir. İç kısmı zaman içinde kirleniyor ve sertleşiyor. Makine içinde kalan yağ, sabun kalıntısı, sert su gibi etkenler makinenin performansını düşürüyor ve bulaşıklar daha az temizleniyor.
Bulaşıklarınız matlaşmaya başladığı an iç temizliğini yapmanız lazım. Aynı zamanda makinenizin sık kullanımını da göz önünde bulundurarak bakıma da sokmalısınız.
Bulaşık makinesi filtresini kontrol ettikten sonra alt rafı çıkarıp küvetin arka köşelerinden birine ya da alt püskürtme kol tabanına bakabilirsiniz. Filtreyi çıkarıp lavaboda sudan geçirdikten sonra tekrar takabilirsiniz.