Bulaşık Makinenizde Matlaşan ve Çizilen Bardaklara Veda Edin! 1 Kaşık Ekleyin ve Sonuca Bakın

Bulaşıklarınızın daha iyi yıkanması için makinenizin iç temizliğine de önem vermeniz gerekmektedir. İç kısmı zaman içinde kirleniyor ve sertleşiyor. Makine içinde kalan yağ, sabun kalıntısı, sert su gibi etkenler makinenin performansını düşürüyor ve bulaşıklar daha az temizleniyor.