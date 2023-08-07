Bulaşık makinesini bomba gibi patlatan ihmal! Bulaşık makinesine asla koyulmaması gerekenler

Ev işlerini kolaylaştıran en önemli beyaz eşyalardan biri olan bulaşık makinesine koyulan bazı malzemeler patlamaya neden olur. Geçtiğimiz günlerde bir ev hanımının bulaşık makinesinin patlamasından sonra uzmanlardan uyarı geldi. Bulaşık makinesine asla koyulmaması gereken tüm malzemeler sıraladı.

Peki bulaşık makinesine koyulan ve patlamaya neden olan bu malzemeler nelerdir? Bulaşık makinesi su ve elektriğin aynı haznenin içinde çalıştığı yerlerden biridir. Bu yüzden oldukça tehlikeli bir beyaz eşya grubuna girer. Ufak bir hata hayatınıza bile mal olabilir.

BULAŞIK MAKİNESİNE KOYULMAMASI GEREKENLER

TEFLON TAVA

Yüksek basınç ve ısıya maruz kaldığında adeta bir bomba gibi üst katmanı patlar. Bu da makine içine yayılarak zarar verir. Bu yüzden uzmanlar kesinlikle koyulmaması gerekenlerde ilk sırada yer aldığını açıkladı.

TAHTA MUTFAK MALZEMELERİ

Bunlar tortu halinde makinenin haznesinde birikir. Bu da haznenin kısa sürede dolamsına ve taşmasına neden olur. Bunun aynı sıra yüzeysel hasarlara da neden olur. Hatta malzemelerin yapısı ve kalitesi bozulur. Tahta emici olduğundan kullanım sırasında kimyasal zehirlenmeye yol açar.

TERMOSLAR

İç haznelerindeki malzeme teflon gibi yüksek usu nedeniyle patlayabilir. Bu yüzden kesinlikle elde yıkayın.

PLASTİK KAPLAR

Kimyasala neden olan plastik kaplar yüksek ısıyla bunu ortaya çıkarır. Ayrıca makine içindeki diğer malzemelere de sirayet eder. Bu da ciddi kansorejen hastalıkları doğurur.