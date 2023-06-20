Bulaşık tabletinin farklı kullanım alanları

Günlük hayatımızda pek çok alanda temizlik için yeni fikirler karşınıza çıkıyor. Daha hızlı, etkili sonuçlar için ve size kolaylık sağlayabilecek farklı ürünleri ev temizliğinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Bulaşık makinesi tableti de size ev temizliğinize kolaylık sağlayacak ürünlerden sadece biri. İşte bulaşık tabletinin farklı temizlik alanlarında faydası...

BARDAKLARDAKİ LEKELER

Çay gibi sıvı tüketimlerinde çaydanlıklar, kupalar ve bardaklarda kalan kahverengi lekelerin temizlenmesi için de yardımcı olacaktır. Bir çaydanlığı biraz kaynar su ve bulaşık makinesi tableti ile doldurun veya bu bulaşık makinesi tablet suyunu kupaların üzerine bölün. Bunun oturmasına ve bir saat bekletin ve ardından hepsini dikkatlice durulayın.

YEMEK KOKUSU

Yemeği pişirdikten sonra evlere sinen yemek kokularının gitmesine kolaylık sağlamak için bulaşık makinesi tableti kullanılmalıdır. Büyük bir tencereye alıp içini bol su ile doldurun. Kısık ateşe koyun ve bulaşık makinesi tableti ekleyin. Böylece yemek kokuları su demliği tarafından emilecektir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Çamaşır makinesi temizliği çamaşırların hijyeni açısından çok önemlidir. Uzmanlar, ayda bir kez bir veya iki bulaşık tableti ile bir yük çalıştırmayı tavsiye etmektedir. En iyi sonuçlar için makineyi 90 santigrat dereceye ayarlayın. Bu, kötü kokuları önler ve makineyi durulayarak tıkanmayı önler. Bu numara özellikle 5 yaş ve üzeri makineler için kullanışlıdır çünkü makinenin ömrünü biraz uzatabilir.

KIYAFET LEKELERİ

Özellikle beyaz tişörtlerde en çok koltuk altı çevresinde görülen sarı lekeleri çıkarmak süreç olarak zor olabilir. Kıyafetlerinizi çamaşır makinenize koyduktan sonra bir tablet eklerseniz ve sadece normal yıkama programını ayarlarsanız, lekeleri çıkaracaktır.

FRİTÖZ

Fritözün içindeki fazla yağın tamamını çıkarmak zor olabilir ancak bulaşık makinesi tableti temizliğini kolaylaştırabilir. Boş fritözün yaklaşık dörtte üçünü ılık suyla doldurun ve bir bulaşık makinesi tableti ekleyin. Fritöz sepetini de orada bırakın. Fritözü açın, ancak 90 °C'den fazla ısınmadığından emin olun. Yaklaşık 10 dakika bekletin. Ardından, fritözü sıcak suyla durulayın.

YANMIŞ TENCERE

Tencerenizde veya tavanızda yemek pişirme sonrası yanık olduysa ve çıkarmakta zorlanıyorsanız öncelikle biraz içini su ile doldurun. Doldurduktan sonra bir bulaşık makinesi tabletini koyun ardından ocağa yerleştirin. Ocağı orta ila yüksek ısıya getirin ve suyun birkaç dakika kaynamasına izin verin. Sonrasında tavayı bir sünger veya bulaşık fırçasıyla temizlediğinizde yanmış kısımların giderildiğini göreceksiniz.