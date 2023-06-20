Bütün mikropların toplandığı yer! 10 dakikada tıkanmış lavaboyu açan yöntem

Tıkanmış lavabolar birçok yolla açılır. Ancak bu yöntemlerin çoğu tıkanmayı tekrarlar. Üstelik evin içindeki koku da uzun süre kalır. Pompalama yöntemi de bunlardan biridir. Herkesin ilk başvurduğu pompalama aslında evin içine mikropları yeniden davet etme ve uzun süre bir tıkanmayı engellemez. Aksine basınçla borulara da zarar verebilir. Bu yüzden tıkanan lavaboları pompalamak yerine 10 dakikada kurtulacağınız bu yöntemi denemenizi tavsiye ederiz.

10 DAKİKADA TIKANAN LAVABO NASIL AÇILIR?

Tıkanan lavabonun öncelikle süzgeç yerini kontrol edin. Burada bir yemek kaşığı limon tuzu bir su bardaki sirke ve bir çaydanlık dolusu kaynar su dökün.

Sirke ve limon mikropları öldürerek tıkanmaya neden olan birikintiyi açar.

Ancak buna rağmen tıkanma devam ederse giderin gittiği duvardaki boruyu açın. Tıkanma büyük ihtimal lavabo girişinde değil boru kısmında meydana gelmiş olabilir. Bu yere bir leğen koyun. Boruyu açın.

Ana boruya bir su bardağı toz limon dökün arından iki su bardağı sirke ve kaynar su bunu iki defa yapın. Suyun rahatlıkla gittiğine ve kokunun da engellediğini görmüş olacaksınız.