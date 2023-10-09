Çamaşır kurutma derdiniz mi var? Çamaşır kurutma derdi kapımıza dayandı!

Sonbaharda çamaşır kurutmak, yaz aylarına göre daha zor. Bu mevsimde güneşin azalması ve nemin artması, çamaşırlarımızı kurutmak için dışarıda ideal bir ortam oluşturmuyor malesef. Sonbahar yağmurlarıyla birlikte çamaşırlarımızın dışarıda kuruması neredeyse imkansız gibi görünse de, endişelenmeyin; işte size sonbaharda çamaşır kurutma için bazı pratik çözümler!

ÇAMAŞIR KURUTMA DERDİNİZ Mİ VAR?

Çoğunuzun bu soruya 'evet' diye haykırdığını duyar gibiyim! Sonbaharın serin esintileri ve yaprakların rengarenk dökülüşü ile birlikte, çamaşır kurutma derdi de kapımıza dayandı değil mi? Güneşin azaldığı, nemin arttığı bu mevsimde, çamaşır kurutma işlemi çoğumuz için bir zorluk haline geldi hele de üstüne sonbahar yağmurlarıyla birlikte çamaşırlarınızın dışarıda kuruması neredeyse imkansız oldu. Bu durumda da çamaşır kurutma derdi başladı. Size iç mekanda kurutma için bazı ipuçları vereceğim.

ÇAMAŞIR KURUTMAK İÇİN İÇ MEKAN İPUÇLARI!

Sonbaharın yağışlı, kışın karlı günlerinde çamaşırlarınızı iç mekanda kurutmak için aşağıdaki yöntemleri deneyin:

Çoğumuzun aklına ilk gelen çamaşır kurutma makinesi olacaktır. Ancak çamaşır kurutma makinesi kullanıyorsanız da, düşük ısıda veya "daha az kurutma" seçeneğiyle çalıştırarak enerji tasarrufu yapmak bu işin püf noktasıdır!

'Herkesin çamaşır kurutma makinesi olmayabilir' dediğinizi duyar gibiyim! Evet her evde kurutma makinesi olmayabilir. O halde; eğer dışarıda çamaşır kurutmak mümkün değilse, odanızı havalandırarak çamaşırlarınızın daha hızlı kurumasını sağlayabilirsiniz.

Son dönemlerde popüler hale gelen tavan çamaşır askı aparatı hem ortada kalabalık yapmıyor hemde yükselen sıcak havanın çamaşırları çabuk kurutmasına sebep oluyor. Deneyebilirsiniz!

Sonbaharda artan nem, çamaşırlarınızın kuruma süresini uzatabilir. Bu yüzden odayı nem alma cihazları veya nem gidericileri kullanarak kurutabilirsiniz.

Çamaşırları asarken hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde yerleştirmek hızlı kurumayı sağlayacaktır.

ÇAMAŞIR KURUTURKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKENLER!

Çamaşır kurutma derdiyle başa çıkarken dikkat etmemiz gereken şeyler de var. Çamaşır kurutma makinesi kullandıktan sonra fişini çekmeyi unutmayın ve filtreleri düzenli olarak temizleyin. Renklerinin solmasını önlemek için çamaşırları doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Çamaşırı evin içerisinde kurutacaksanız, yattığınız odada değil daha az kullanılan odada kurutmayı sağlığınız açısından unutmayın!